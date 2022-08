Scopriamo insieme, in questa breve guida, qual è il concetto alla base della scelta fra le migliori risposte da dare in Digimon Survive per catturare le piccole (e grandi) creature e renderle nostre alleate

Digimon Survive è il nuovo capitolo del franchise da sempre storico rivale di Pokémon, sebbene molto diverso sia in quanto a tematiche sia in varietà di videogiochi ad esso dedicato, arrivato recentemente su PC, PS4 e Xbox One. Sviluppato da Hyde e pubblicato da Bandai Namco, che stranamente, e diversamente dal solito, non ne ha fatto una gran campagna pubblicitaria lasciandolo uscire piuttosto in sordina, Digimon Survive mescola piuttosto sapientemente una struttura di base da Visual Novel, con kilometri di testo a schermo, ad un JRPG a turni strategico con protagonisti proprio i Digimon. Stiamo attualmente lavorando per portarvi una recensione quanto più completa e dettagliata, ma possiamo già anticiparvi che in queste prime ore di gioco il connubio ci sembra piuttosto riuscito. Eccome!

Sì, è come in Shin Megami Tensei…

Chiunque abbia giocato uno Shin Megami Tensei si ritroverà piuttosto a suo agio nel riconoscere una delle meccaniche di base di Digimon Survive. Il gioco vi permetterà infatti di accrescere le fila delle vostre creature “catturando”, o più verosimilmente rendendo amichevoli, quelle selvatiche contro cui vi troverete a scontrarvi. In questo articolo non troverete tutte le migliori risposte da dare a ciascuna creatura in Digimon Survive per prenderlo in squadra, ne stiamo facendo una lista mirata a quelli più interessanti o più rari, troverete l’elenco in aggiornamento proprio in fondo. In questo articolo vogliamo esplorare molto semplicemente come funziona il sistema delle risposte e su che cosa si basa. Oltre alla semplice casualità, ovviamente. Iniziamo!

Stop the battle! | Digimon Survive: come scegliere le migliori risposte per catturare i Digimon

Innanzitutto per iniziare la conversazione con la creatura che vorrete catturare dovrete selezionare, dal menu di battaglia, l’opzione “Parla“. Scorrendo con R1 o RB nella seconda pagina dell’elenco, e passando quindi dagli alleati ai nemici, troverete la lista degli avversari presenti sul campo di battaglia e con cui potrete interagire. Attenzione: questa lista non sarà disponibile nel corso degli scontri legati alla trama, ma soltanto quelli casuali in cui vi imbatterete nel corso della fase di Esplorazione o nella Battaglia Libera.

A questo punto, il Digimon avversario vi proporrà tre domande o affermazioni (su un totale di 7) a cui dovrete rispondere correttamente basandovi sul carattere, la tipologia e il temperamento della creatura. Per ogni risposta esatta, la barra posta sopra l’avversario si riempirà di una o due unità. Per ogni risposta sbagliata, si svuoterà di una o due unità. Il vostro obiettivo è di mantenere il contatore al di sopra della metà, per avere la possibilità di chiedergli di entrare in squadra. Da lì le possibilità che il Digimon accetti è determinato da una percentuale, segnalata a schermo, ma piuttosto fittizia. Abbiamo dovuto fare ben più di cinque tentativi con Digimon la cui percentuale di ottenimento era il 20%.

Gli effetti delle varie risposte | Digimon Survive: come scegliere le migliori risposte per catturare i Digimon

Ciascuna risposta che potrete dare al Digimon avversario avrà un effetto specifico, ossia:

Aumentare la barra dell’affezione di due unità (opzione non disponibile per alcuni Digimon di livello Mega);

Aumentare la barra dell’affezione di un’unità;

Diminuire la barra dell’affezione di due unità;

L’interferenza del Karma | Digimon Survive: come scegliere le migliori risposte per catturare i Digimon

Infine, potrete aumentare le vostre possibilità di reclutare un Digimon di uno specifico attributo aumentando il vostro Karma (ve ne parleremo in una guida apposita) indirizzandovi verso la “Morale”, l'”Armonia” o la “Furia”. Nello specifico:

Un karma incline alla Morale aumenterà le possibilità di cattura per i Digimon di tipo Antivirus ;

aumenterà le possibilità di cattura per i Digimon di tipo ; Un karma incline all’ Armonia aumenterà le possibilità di cattura per i Digimon di tipo Data ;

aumenterà le possibilità di cattura per i Digimon di tipo ; Un karma incline alla Furia aumenterà le possibilità di cattura per i Digimon di tipo Virus.

L’elenco in aggiornamento per alcuni Digimon | Digimon Survive: come scegliere le migliori risposte per catturare i Digimon

Qui sotto trovate l’elenco (in ordine alfabetico), in aggiornamento, di tutte le creature per cui abbiamo esplorato le migliori risposte da dare in Digimon Survive:

Buon divertimento!

