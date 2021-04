Migliori programmi per video editing gratis | Aprile 2021

Quali sono i migliori programmi per video editing gratis? Qui ne abbiamo raccolti un bel numero e ce ne sono per tutti i gusti: dai più basilari a quelli che vengono utilizzati anche dai professionisti. Se avete bisogno di montare un video, fare color correction o aggiungere effetti, ma avete un budget limitato siete nel posto giusto!

I video stanno spopolando sul web e sempre più persone si avvicinano a questo mondo. Padroneggiare questi strumenti è fondamentale per poter iniziare ad esempio la propria avventura nel mondo di YouTube, ma anche solo per sfizio personale! Ormai dopotutto basta un buono smartphone per sfornare dei file di buona qualità utilizzabili per mettere assieme un prodotto cinematografico o quasi – di recente un intero è stato girato su iPhone. Allora, dato che abbiamo speso già quasi 1000 euro per l’iPhone, quali sono i migliori programmi per video editing gratis? Vi stupirete della potenza degli strumenti disponibili senza spendere un centesimo.

Prima di iniziare

Prima di tutto è bene precisare che esistono due tipi di programmi per il video editing: la prima categoria permette di fare in modo intuitivo solamente dei montaggi basilari e molto semplici; la seconda categoria invece offre una enorme quantità di funzionalità avanzate per realizzare prodotti di qualità cinematografica. I secondi in particolare sono parecchio complicati da padroneggiare, quindi non spaventatevi: vi segnaleremo di volta in volta le caratteristiche di ogni software.

Di certo molti di voi conosceranno Vegas Pro, Adobe Premiere o Final Cut Pro X: sono ottimi programmi, ma costano – anche parecchio – e gran parte degli utilizzatori non hanno nemmeno la necessità di utilizzare questi software. Ve li segnaliamo per completezza, ma ora passiamo alla lista dei migliori programmi per video editing gratis. Ecco un breve riassunto di quello che incontreremo nella guida:

DaVinci Resolve

AVID Media Composer

Lightworks

Wondershare Filmora

iMovie

Windows Live Movie Maker

HitFilm Express

VSDC

Shotcut

Migliori programmi per video editing gratis | DaVinci Resolve

DaVinci Resolve è un programma per video editing completo e utilizzato tutt’oggi dalle produzione di Hollywood. Sviluppato da BlackMagic, in origine questo software era dedicato interamente alla color correction e color grading – parte che rimane uno dei punti forti del programma. Nelle versioni recenti invece è stato reso un programma completo che comprende strumenti per il montaggio e gli effetti speciali. Il workflow è diviso in pagine, ognuna dedicata ad una fase della post-produzione ed è comodissimo: in ogni momento quindi avrete accesso a tutte le fasi, dal montaggio al grading fino agli effetti. Ed è un programma completamente gratuito! Esiste una versione a pagamento, ma quello che aggiunge sono solo poche funzionalità utili nelle produzioni di alto livello, con decine di persone al lavoro e necessità di utilizzare PC molto potenti. DaVinci Resolve è un po’ ostico da imparare per le funzionalità avanzate, ma una volta fatto il callo concorderete che di programmi migliori per video editing gratis non ne esistono. Potete scaricarlo dal sito ufficiale e provare subito ad utilizzarlo (occhio che non è un programma leggero).

Migliori programmi per video editing gratis | AVID Media Composer

Siamo di fronte ad un altro pezzo grosso del mondo del video editing: AVID Media Composer. In questo caso troviamo una versione gratuita con diverse limitazioni (ad esempio il numero massimo di tracce o limitazione nei formati di esportazione), ma molto spesso non sono un problema per un uso amatoriale. Anche AVID Media Composer offre una suite completa di strumenti che vanno dalla gestione della libreria dei file, passano per il montaggio e i VFX e infine la color correction. Inoltre esistono un sacco di interessanti automatismo che velocizzano il workflow. AVID Media composer è un programma per video editing completo ed equilibrato, anche se anche in questo caso non è molto immediato per chi non ha esperienza in merito – forse un po’ meno ostico di DaVince Resolve in certi ambiti, ma anche meno comodo in altri. Tutte le informazione e il link per il download sono disponibili nel sito ufficiale.

Migliori programmi per video editing gratis | Lightworks

Lightworks è un software più semplice rispetto ai due precedenti: contiene tutti gli strumenti basilari, ma non consente di ottenere effetti avanzanti. Intendiamoci: nel 90% dei casi fornisce tutto quello che serve per gestire un canale YouTube, anche di grosse dimensioni. Il fatto che non ci siano decine di complesse procedure è in realtà un vantaggio per chi si affaccia al mondo del video editing. Consigliato ai beginner quindi. Un po’ meno agli utenti già più avanzati. Nel sito ufficiale è disponibile un periodo di prova gratuito che può essere esteso registrandosi.

Migliori programmi per video editing gratis | Wondershare Filmora

Wondershare Filmora è un programma per video editing gratis ed è semplicissimo da utilizzare! Oltre agli strumenti consueti di montaggio come tagli e keyframe, sono presenti i preset ed effetti già “premasticati”: dovreto solo adattarli al vostro progetto. Dallo store Filmstocks è possibile scaricare o acquistare tantissimi effetti aggiuntivi per personalizzare i vostri video. Semplicissimo da utilizzare ed intuitivo, questo software vi permetterà di creare video interessantissimi con pochi click. Consigliatissimi per chi vuole postare molti video online, senza spendere ore davanti al PC per la post-produzione. La versione gratuita di Wondershare Filmora prevede l’applicazione di un watermark, tuttavia è possibile liberarsene acquistano la licenza una tantum al costo di circa 60 euro.

Migliori programmi per video editing gratis | iMovie

Un pietra miliare per gli utenti Apple: iMovie è sicuramente tra i migliori programmi per video editing gratis. Permette di montare video anche in 4K e contiene tutti gli strumenti di base per il montaggio e la gestione dell’audio. Sono inoltre integrati diversi filtri per la “color correction” e vari effetti speciali come lo split screen già pronti e semplicissimi da implementare. iMovie è quindi un software che tutti possono usare e anche le versione per iPad è un prodotto da tutto rispetto che trae il massimo vantaggio dal touch screen. Per gli utenti Apple è veramente una manna dal cielo, scaricabile dal sito ufficiale.

Migliori programmi per video editing gratis | Windows Live Movie Maker

Non potevamo non citare il mitico Windows Live Movie Maker: un goffo tentativo di Microsoft di creare un “Paint” per il video editing. Il bello è che sono riusciti! Funzionava davvero bene e davvero chiunque poteva utilizzarlo senza aprire nessuna guida o tutorial. Semplicissimo, ma anche limitatissimo: effetti e transizioni da bambini di quarta elementare non personalizzabili, impossibili gestire file pesanti e anche equalizzare l’audio era un’impresa impossibile. Tuttavia ci ho montato i miei primissimi video, quelli che si proiettavano ai compleanni per ridere tutti insieme. Purtroppo ad oggi il progetto è stato definitivamente chiuso, ma cercando su Google troverete facilmente dei link non ufficiali per il download.

Migliori programmi per video editing gratis | HitFilm Express

Ok, pausa finita. Torniamo a software più seri. HitFilm Express è un programma poco conosciuto ai più, ma davvero potente e flessibile: uno dei migliori programmi per video editing perché coniuga semplicità d’uso con tantissime funzionalità degne delle produzioni di più alto livello. Infatti sono integrate funzionalità come il meccanismo dei keyframe per la animazioni, compensazione del blur e stabilizzazione, maschere interattive e quant’altro. Tuttavia rimane sempre semplice e lineare sa utilizzare ed una perla per i videomaker con budget limitati o i semplici appassionati. Purtroppo alcune funzionalità – come picture-in-picture – richiedono di acquistare dei pacchetti aggiuntivi, da costo comunque ridotto. Un grande software, provare per credere!

Migliori programmi per video editing gratis | VSDC

Un altro software poco conosciuto, ma che ha molto, moltissimo da offrire! VSDC può essere definito per certi aspetti un versione Windows di iMovie. Tutti controlli basilari ci sono e poi sono stati integrati una serie di filtri ed effetti che possono essere direttamente applicati con pochi click. Un grosso limite rende però impossibile riprodurre il video nella finestra di lavoro principale, un po’ scomodo. Alcune funzionalità avanzate utili – come le maschere o le curve audio – sono disponibili solo sottoscrivendo un abbonamento. Per un editing video basilare però è sufficiente la versione free disponibile nel sito ufficiale.

Migliori programmi per video editing gratis | Shotcut

Shotcut è una piccola perla che dimostra che cosa sia in grado di produrre il mondo delle applicazioni free e open source: un programma per video editing gratis, completo e potente. Contiene tantissime funzionalità e molti effetti già integrati da applicare. Il vero limite di questo software è l’interfaccia: un po’ diversa dalle classiche app commerciali, diventa un po’ difficile orientarsi. L’abbondanza di strumenti e funzionalità inoltre può essere un’arma a doppio taglio perché negli utenti meno esperti crea confusione (e naturalmente non ci sono tutti i tutorial che troviamo per i software più diffusi). Consigliato quindi solo agli utenti più esperti e soprattutto aperti al fatto di dover imparare con pazienza e sperimentazione. Potete comunque provare a scaricarlo e vedere come vi trovate!

Ciak e si gira!

Questi erano i migliori programmi per video editing gratis, allora avete trovato quelle che cercavate? Speriamo di sì: non occorre spendere grossi capitali per montare un buon prodotto alla fin fine. Se avete dubbi o problemi fateci sapere nei commenti. Adesso correte a montare i vostri video – a proposito: se avete bisogno di uno strumento per girare ottimi filmati, date un’occhiata alle migliori mirrorless in circolazione – e se diventate dei famosi registi o YouTuber non dimenticatevi di noi! Dalla sezione software è tutto! Continuate a seguirci per tante altre guide e consigli!