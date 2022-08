Apacer: grande presentazione all’AGE 2022

L‘azienda Apacer ritorna all’AGE 2022 per presentazione i suoi nuovi SSD trasformati con gestione dell’alimentazione pianificata

L’Australasian Gaming Expo (AGE), che è stata posticipata di due anni a causa della pandemia mondiale, è tornato ufficialmente quest’anno. Apacer (clicca qui per avere maggiori info sull’azienda), il marchio di memoria e storage industriale leader a livello mondiale, ha partecipato all’AGE. Questo si è tenuto a Sydney, in Australia, dal 9 all’11 Agosto. Apacer ha partecipato per celebrare il ritorno dell’AGE e dimostrare le sue capacità di ricerca e sviluppo a lungo termine nell’applicazione di gioco. Sono stati presentati i nuovi SSD PCIe industriali ad altissime prestazioni e le soluzioni di memoria DDR5, che soddisfano i requisiti di elaborazione dati e di immagine ad alta definizione delle nuove macchine da gioco. Mirando alla durabilità, all’integrità dei dati e alla stabilità dell’alimentazione, che sono gli aspetti più importanti delle applicazioni di gioco, son state mostrate anche le ultime tecnologie. Nuovi software, firmware e hardware di Apacer con grandi prospettive nel mercato globale dei giochi.

Dettagli sui nuovi prodotti Apacer presentati all’AGE 2022

Estendendo la tecnologia di gestione dei dispositivi alle applicazioni del settore dei giochi, Apacer ha sviluppato la tecnologia di backup e ripristino CoreSnapshot in 1 secondo. Nonché il modulo SSD trasformato con gestione dell’alimentazione programmata. CoreSnapshot può eseguire il ripristino remoto quando lo stato operativo dell’SSD è anomalo, riducendo i reclami dei clienti causati da improvvise interruzioni del gioco. Il modulo Transformed SSD con Scheduled Power Management integra la funzione di gestione della programmazione in tempo reale del ciclo di accensione e spegnimento con un’interfaccia di gestione semplice ed efficace. Riducendo il tempo necessario agli operatori per controllare, mantenere e confermare lo stato di alimentazione di una macchina da gioco. Ed in modo efficace risparmiare sui costi operativi.

Tecnologia SLC-liteX

Considerando le caratteristiche dell’applicazione dati del funzionamento ininterrotto 24 ore su 24 e la lettura intensiva delle macchine da gioco, Apacer ha aggiornato la sua tecnologia SLC-liteX. Tutto questo, per aumentare il numero di cicli P/E al più alto del settore: 100.000 volte. Ciò prolunga la durata degli SSD e migliora la durata delle macchine da gioco. Per quanto riguarda la stabilità dell’alimentazione, Apacer fornisce una soluzione di alimentazione di backup con tecnologia CorePower. In modo tale che i dati di gioco importanti possano essere archiviati nella memoria flash NAND in caso di interruzione anomala dell’alimentazione dell’SSD. Garantendo così il normale funzionamento del sistema di gioco e il integrità del set di dati.

L’esposizione

Al fine di creare un’esperienza immersiva migliore e supportare l’elaborazione di immagini ad alta risoluzione e di alta qualità nel settore dei giochi, Apacer ha esposto anche SSD industriali e soluzioni di memoria ad altissime prestazioni. Come SSD PCIe Gen4 x4 e versione di produzione JEDEC 1.0 Moduli di memoria DDR5. Quando AGE si è tenuta l’ultima volta nel 2019, ha raccolto con successo 237 espositori da tutto il mondo e ha attirato più di 9.000 visitatori, rendendola una delle più grandi fiere di gioco professionali al mondo. Il settore delle applicazioni di gioco sta vivendo una sana ripresa nell’era post-pandemica e AGE è il luogo perfetto per testimoniarlo.

E voi? Cosa ne pensate della presentazione dei nuovi prodotti Apacer all’AGE 2022? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).