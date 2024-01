Smart TV SAMSUNG QLED UHD 4K: ben 300 EURO di sconto da Euronics

I SUPERSCONTI Euronics ci danno l’opportunità di risparmiare ben 300 euro sulla Smart TV SAMSUNG QLED UHD 4K QE50Q80CATXZT. Vediamo i dettagli

Oggi però vogliamo portare alla vostra attenzione questo magnifico televisore. Vediamolo un po' più da vicino!

Smart TV SAMSUNG QLED UHD 4K: qualità e convenienza

La Smart TV SAMSUNG QLED UHD 4K QE50Q80CATXZT è un’ottima scelta per chi cerca una TV 4K di alta qualità con un prezzo accessibile. Ha un display con tecnologia QLED da 50 pollici con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. I colori sono brillanti e vibranti grazie ai Quantum Dot, con un ampio angolo di visione. Il contrasto è eccellente, con neri abbastanza profondi e bianchi puri. La TV è dotata di un processore Neural Quantum 4K che migliora la qualità delle immagini e del suono. Ad esempio funzione Real Depth Enhancer crea una maggiore profondità di campo, rendendo le immagini più realistiche. La tecnologia Dolby Atmos offre un audio surround coinvolgente. In generale il processore migliora la qualità delle immagini, in modo da renderle fluide e vibranti anche nelle scene più complesse e movimentate.

La TV è dotata di un’ampia gamma di funzionalità smart grazie al sistema operativo Tizen. Può essere utilizzata per accedere a servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. È anche compatibile con gli assistenti vocali di Bixby, Alexa e Google Assistant. In conclusione, la Smart TV SAMSUNG QLED UHD 4K QE50Q80CATXZT è un ottimo televisore che integra recenti tecnologie per riprodurre i contenuti in modo fedele e coinvolgente, oltre a tutte le funzionalità smart che la rendono adatta ad un uso a 360 gradi.

La promozione

La promozione SUPERSALDI di Euronics sarà attiva fino al giorno 17 gennaio 2024. Un ottimo modo per iniziare l’anno! Se volete cambiare televisore per godervi film e serie TV con una qualità superiore, è l’occasione giusta. Grazie alla promozione, il prezzo passa da 999 euro a 699 euro, per uno sconto di ben 300 euro.

