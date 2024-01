Il Google Nest Audio in offerta su Unieuro: dai colore alla tua casa!

Unieuro continua a sganciare dei prodotti molto interessanti, come quest’offerta sul Google Nest Audio, per rendere la tua casa più colorata con uno speaker che avvolgerà te e la tua famiglia con della musica che crea un ambiente coinvolgente!

Al giorno d’oggi gli speaker e gli assistenti vocali di Google Home (marchio di altoparlanti intelligenti di Google, di cui trovi tutte le info qui) sembra che vadano davvero di moda! Abbiamo già illustrato quest’offerta di Mediaworld sul Google Nest Hub 2 (offerta che trovi qui). Oggi anche Unieuro sta al passo, con questa offerta sul Google Nest Audio che trovi direttamente sul sito ufficiale ad un prezzo davvero interessante! Diamo un’occhiata alle features di questo speaker.

Offerta orecchiabile sul Google Nest Audio!

Scopri il vero suono della musica con Nest Audio! Come ogni dispositivo Google che si rispetti, questo speaker è dotato ovviamente di un assistente vocale. A questo assistente, quando avrai voglia di riempire di musica la tua casa, puoi dire “Ok Google, fammi ascoltare musica jazz” e potrai aggiungere un tocco di jazz nella tua dimora! Il suono è pieno e avvolgente, con una qualità audio eccellente. Con il woofer, il tweeter e il softare di sintonizzazione di Nest Audio, la tua casa si riempirà di voci nitide e bassi profondi. Una cosa molto interessante di questo dispositivo è che si adatta al tuo ambiente e a qualsiasi tipo di canzone tu stia ascoltando. In questo modo la musica sarà ancora più avvolgente. Puoi anche ascoltare la voce del notiziario, delle notizie e degli audiolibri con un audio più nitido che mai. Tutto quello che devi fare è chiedere a Google di farti ascoltare canzoni, playlist e radio dai servizi streaming a cui sei abbonato. Ma non solo puoi ascoltare tutto questo, puoi anche mandare messaggi ed effettuare telefonate! Raggiungi ogni angolo della casa con i tuoi altoparlanti Nest e puoi parlare con chi chiami o a cui mandi il messaggio ovunque ti trovi in casa!

Per fare un esempio, puoi dire “Hey Google, imposta un timer di cinque minuti”, per ricevere assistenza da ogni stanza della casa. Puoi chiedergli informazioni sul meteo, notizie e qualunque altra cosa ti venga in mente! Google Nest tiene molto anche alla tua privacy, puoi chiedergli anche di cancellare tutti i risultati nella cronologia dicendo “Hey Google, elimina quello che ho appena detto”. Per spegnere fisicamente i microfoni, fai scorrere l’interruttore del microfono nella parte posteriore e assicurati che si accenda la luce arancione. Puoi controllare i tuoi smart device compatibili, è facile configurarli! Basta usare l’app Google Home che puoi installare cliccando qui. Una particolarità di questo speaker è il suo design elegante e il colore bianco, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Non solo, Google ha pensato anche all’ecologia e la sostenibilità dell’ambiente. Questo speaker infatti è il 70% di plastica riciclata. Lo speaker adesso è scontato di 40 euro, ben 59,99 euro al posto di 99,99 euro. Puoi trovare l’offerta qui.

Molto carina come offerta, anche per dare un po’ più di colore alla casa! Che ne pensi? Faccelo sapere nei commenti. Continua a leggerci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.