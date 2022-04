In questa recensione il protagonista sarà PAC-MAN con la sua PVC Statue targata First 4 Figures

Quello del quale parleremo oggi è una vera e propria icona del mondo videoludico. Dopo più di 40 anni dalla sua apparizione sui cabinati nipponici, PAC-MAN è sicuramente un emblema della storia del videogioco. First 4 Figures, proprio in occasione del 40esimo anniversario, ha deciso di lanciare la PAC-MAN PVC Statue (Exclusive Edition) limitata a 3000 pezzi!

Questa statua si rivolge a tutti i fan della palletta gialla; quei fan che l’hanno visto nascere e crescere. Questo si evince anche dal fatto che il tutto ricorda proprio un cabinato anni ’80. Analizziamo quindi nel dettaglio questa statua di F4F.

La confezione

Come di consueto, First 4 Figures ci abitua a packaging di alto livello, e anche qui abbiamo la conferma. Come potete vedere, abbiamo una scatola nella scatola, entrambe davvero fantastiche e pronte anche loro ad essere esposte. La prima presenta uno sfondo che richiama la schermata del videogioco e vari loghi dorati ad accentuarne l’effetto “premium”. Anche la confezione che contiene la statua presenta numerosi dettagli, oltre a delle immagini del prodotto sul retro e grandi finestre avanti, sul lato superiore e ai lati, dove vi sono dei grossi PAC-MAN squadrati.

Quindi sì, questo è quel tipo di prodotto che può benissimo essere esposto anche vicino alla propria confezione, garantendo una resa fantastica.

Analizziamo la statua – Recensione PAC-MAN PVC Statue, First 4 Figures

La statua è composta interamente in PVC, incluso lo specchio posteriore. Questa raggiunge un’altezza massima di 18cm, per 10cm di profondità e 15,7 di larghezza. La base emula, come abbiamo accennato, un vecchio cabinato, mentre il nostro PAC-MAN è sorretto da un’asticella di colore nero e può ruotare a 360°. Nella parte posteriore vi è un’entrata USB-C e un indicatore LED, mentre sul fondo abbiamo lo sportellino per inserire una batteria ricaricabile (non inclusa), il tasto di accensione e spegnimento, oltre che il numero della nostra edizione limitata.

Ma a cosa servono le varie entrate e lo switch? Chiaramente per azionare gli effetti di illuminazione della statua. Lo specchio in plastica, in realtà, simula uno “specchio infinito”. Una volta accesa, sul retro appariranno le varie palline delle quali PAC-MAN va ghiotto, e degli effetti ai lati, emulando una sorta di percorso infinito.

Questa è sicuramente un’aggiunta carina, ma non così incredibile. Forse avremmo apprezzato maggiormente qualche LED disseminato nella base, come in altre figure della stessa azienda. Anche perché, una volta visto frontalmente, difficilmente noteremo le varie sfere luminose.

Uno sguardo ravvicinato – Recensione PAC-MAN PVC Statue, First 4 Figures

Parlando del modello e del painting, tutto è perfetto. La base è leggera e presenta degli angoli arrotondati. Essendo vuota all’interno, non permette di avere un feedback di massima solidità, andando a flettere un po’ se ci premeremo su. I dettagli sono ovviamente tutti stampati, ma non vi è alcuna sbavatura di colore. La scritta “READY” sul davanti è leggermente rialzata. L’asticella su cui è piazzato il protagonista è solida e, anche una volta ruotato, non traspare fragilità. Il modello di PAC-MAN è precisissimo così come i particolari di occhi e bocca, tutti rifiniti perfettamente.

Nella confezione, oltre alla statua, sono incusi anche una tessera che ci accerta dell’autenticità del prodotto, oltre che al numero della nostra copia. In aggiunta, abbiamo due piccoli stendardi componibili e un cavo USB-C: degli extra molto apprezzati.

Tiriamo le somme

Questa PAC-MAN PVC Statue di First 4 Figures ci ha convinti pienamente riguardo alla sua estetica. Bellissimi tutti i dettagli della quale è cosparsa che ci riportano indietro nel tempo. L’impatto visivo è davvero riuscito: un’ottima idea da parte di F4F dare uno sfondo del genere, il quale riesuma i feels, a un personaggio così iconico. Il packaging, poi, è davvero clamoroso.

L’effetto dei LED non ci ha convinti appieno dato che, come abbiamo già detto, non sono particolarmente visibili. Bella anche qui l’idea di creare uno “specchio infinito” che funziona, a dir la verità. Tuttavia, non ci ha affatto dato l’impressione che PAC-MAN stia per mangiare le sfere proprio perché l’angolo di visuale è davvero limitato.

Tolto questo, si tratta di un prodotto che ogni nerd appassionato della palletta gialla deve assolutamente possedere. La statua è preordinabile al seguente link, ad un prezzo di 65,49 €.