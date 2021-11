Pac-Man Museum+: come celebrare 40 anni di waka waka

Come si possono celebrare i 40 anni di una delle maggiori icone videoludiche di sempre? Ma con Pac-Man Museum+ in uscita per Nintendo Switch naturalmente

Per celebrare dunque i 40 anni di storia, monetine, cabinati e fantasmini divorati da questa autentica icona del retrogaming, Bandai Namco ha deciso di premiare i tanti appassionati della pallina gialla, non rosa altrimenti staremmo parlando di Kirby, con Pac-Man Museum+. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine!

Pac-Man Museum+: è in arrivo per il 2022?

Come potete ben vedere all’interno del trailer che vi riportiamo qui sotto, Pac-Man Museum+ consiste essenzialmente in una raccolta di ben 14 titoli appartenenti al passato tra cui, alcuni di essi, non sono più stati ripubblicati per un bel po’ di tempo!

Questi 14 giochi, tra cui ricordiamo la versione remix, la 256, il primo seguito ufficiale e chi più ne ha più ne metta, potranno poi essere personalizzati e sono dotati di un sistema di progressione basato sulle missioni. Si guadagneranno monete che potranno, a loro volta, essere utilizzate per sbloccarne altre o anche dei nuovi oggetti unici.

Per quanto riguarda la data della sua uscita, per il momento, Bandai Namco ha dichiarato che il titolo verrà pubblicato “all’inizio del 2022” e sarà giocabile sia su Nintendo Switch che su altre console che verranno rivelate a breve. Davvero una bella occasione, soprattutto per i gamer più giovani, per recuperare alcuni dei capitoli fondamentali di una leggenda che non ha mai davvero smesso di far parlare di sé.

In ogni caso, il 2022 è quasi arrivato, ma per ingannare l’attesa che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori retrò, e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!