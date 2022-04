Anche quest’anno, giunti alle porte dell’estate torna ad accompagnarci Summertime, stavolta con la sua terza ed ultima stagione

A partire dal 4 maggio 2022 tornano su Netflix la leggerezza e la spensieratezza della riviera romagnola con la stagione conclusiva di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya, e liberamente ispirata a Tre Metri Sopra il Cielo, opera letteraria di Federico Moccia. (Per guardare il teaser clicca qui)

Il cast tra new entry e conferme

Tornerà il cast delle prime due stagioni: Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola) e a loro si uniranno anche Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nei panni di Luca, oltre a Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Nel cast ritroveremo anche Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony), che interpretano rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue. Oltre a loro, anche Mario Sgueglia (Maurizio), nei panni del papà di Ale, Giuseppe Giacobazzi (Loris), in quelli del papà di Edo, e Marina Massironi (Wanda), che interpreta la sua compagna.

La trama della terza stagione

È l’inizio di una nuova estate sulla riviera e Summer sembra essere pronta a viverla con una spensieratezza che non le è mai appartenuta. Sofia è di ritorno dopo il suo primo anno universitario e teme di essere un’estranea per i suoi amici. E mentre Dario riceve una proposta che non può rifiutare, Ale è completamente sopraffatto dai sensi di colpa.

In questi nuovi episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un altro passo che li aiuterà nella scoperta di sé stessi, dei loro sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e la conoscenza di nuove persone che entreranno a far parte del gruppo, saranno un aiuto per capire qualcosa di importante per sè stessi e per il proprio futuro.

Ed è proprio grazie a questo percorso di crescita che li aiuterà a farli arricchire di un più ampio vocabolario emotivo, che capiranno che, a volte, amare qualcuno potrebbe significare, di dover rinunciare ad una parte di sé stessi.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.