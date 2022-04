eFootball PES 2022: Milan e Konami siglano un’importante partnership

A partire dalla metà di quest’anno il Milan e Konami daranno il via a un’importante partnership: ecco cosa signficherà per la squadra su eFootball PES

Nelle scorse giornate si è tornato a parlare di eFootball PES, complice anche il nuovo update promesso da Konami negli scorsi mesi e che dovrebbe finalmente arrivare nel corso dei prossimi giorni. La nuova edizione di PES, che ha assunto una forma ulteriormente concentrata sull’eSport portandola a distaccarsi in modo radicalmente marcato dai suoi capitoli precedenti, non ha convinto sotto alcun aspetto i videogiocatori durante il suo periodo di lancio. Il motivo principale è stato dato dall’assenza di numerose modalità promesse, oltre a un’ottimizzazione inesistente e una schiera di bug che andavano a minare significativamente l’esperienza di gioco.

E nonostante Konami avesse cercato di mettere alcune pezze alle problematiche più evidenti, ciò non ha comunque reso felici i giocatori che avevano acquistato il titolo con tanto di season pass. Adesso l’azienda sembra essere in procinto di riprendere in mano la situazione, e nel frattempo sono stati annunciati anche alcuni avvenimenti importanti per quanto riguarda i progetti futuri di Konami. Tra questi, vi è la partnership che sarebbe stata stabilita tra Konami e l’AC Milan, e che porterebbe la squadra milanese ad avere importanti modifiche su eFootball.

Konami rinnova l’aspetto del Milan su eFootball PES

Questo accordo tra Konami e l’AC Milan è stato annunciato attraverso un comunicato stampa nelle scorse ore, rivelando come si tratti di un contratto pluriennale che presenterà anche diverse importanti novità all’interno di eFootball. La partnership avrà ufficialmente inizio a partire dal 1 luglio 2022, e tra gli aspetti compresi vi sono i diritti per quanto riguarda l’utilizzo dello stadio San Siro, oltre che quello della squadra con scansioni 3D complete dei volti dei giocatori, la rappresentazione delle divise sia fuori che dentro casa, delle terze maglie, del portiere e di molti altri aspetti. Il processo d’implementazione dei vari diritti avrà inizio durante l’estate di quest’anno, e come da accordo Konami assumerà il ruolo di primo “Official Traininig Wear Partner” nella storia della società calcistica.

Cosa significa ciò? Beh essenzialmente il training kit della squadra maschile avrà sulla parte frontale il logo di eFootball, e verrà mostrato nei prossimi mesi insieme al resto dei dettagli sulla partnership. Il presidente della sezione europea di Konami, Naoki Morita, ha commentato come la società sia lieta di poter lavorare con l’AC Milan, e si dice felice di poter assumere lo status di Principal Partner del Club, avendo anche la possibilità di avere il logo sul kit d’allenamento. Casper Stylsvig, il Revenue Officer della squadra, dà il benvenuto e bentornato al gruppo di Konami, osservando al potenziale che questo patto porterà ad avere aprendo nuovi orizzonti.

