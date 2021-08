Recensione First 4 Figures, Link (The Legend of Zelda: BOTW)

Dal capolavoro Nintendo The Legend of Zelda: BOTW, arriva questa statua di Link targata First 4 Figures con tanto di illuminazione LED: analizziamola attentamente nel corso di questa recensione

Uscito ormai nel lontano 2017 in concomitanza con Nintendo Switch, The Legend of Zelda: BOTW rappresenta una delle migliori esperienze videoludiche di sempre. Nonostante i 4 anni sulle spalle, infatti, rimane ancora la killer-app della console ibrida appartenente alla grande N. I meriti del suo successo sono vari, come il comparto artistico basato sul Cel-shading, un gameplay semplice ma che allo stesso tempo presenta una miriade di possibilità, oltre a un open world con la “O” maiuscola. Come dice il nome stesso, sembrerà di essere catapultati nella natura più selvaggia in cui si ha piena libertà delle proprie azioni.

Un titolo che ha settato uno standard così alto, creando una sorta di “nuovo genere videoludico”, non poteva che avere una delle fanbase più affezionate di sempre. E c’è cosa più bella per un appassionato di Breath Of The Wild se non avere un qualcosa di fisico appartenente ad esso? Beh, noi crediamo di no!

First 4 Figures è venuta incontro ai fan di The Legend of Zelda: Breath Of The Wild, creando le statue di Link e la principessa Zelda. Quella che abbiamo avuto modo di analizzare è proprio la Collector’s Edition Statue del paladino di Hyrule. Vediamola nel dettaglio, analizzando ogni suo aspetto!

La confezione

Partiamo con il dire che questa è, per l’appunto, la seconda versione dell’originale statua raffigurante Link così come lo vediamo in The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. La differenza tra la versione classica e questa edizione risiede nell’illuminazione a LED presente nel modello da noi analizzato. Della nuova “ristampa” esiste anche una Exlusive Edition, arricchita da un box premium, una card che ne accerta l’autenticità, oltre alla base con inciso il numero univoco dell’edizione limitata.

Apparentemente uscita da un Sacrario, la scatola che racchiude la statua è davvero molto bella. Con un motivo runico bianco, grigio chiaro e dorato che fa da sfondo all’intera superficie, il box presenta una finestra sulla facciata anteriore che si estende anche sui lati. Sul davanti è presente anche il logo della statua e un’immagine del protagonista presa dalla prima copertina ufficiale del titolo. Oltre a ciò vi è adesivo che ci illustra l’illuminazione della quale è dotata, oltre allo sticker olografico di autenticità.

A destra e a sinistra abbiamo una continuazione dell’illustrazione principale e i vari loghi, sia del titolo che dell’azienda. Sono illustrati poi i draghi disegnati sullo “Scudo da viandante” sui lati e sul retro. Retro che contiene una descrizione brevissima della trama di gioco e del protagonista, oltre ad alcune immagini della statua di Link e al disotto quella che raffigura la Principessa.

Benché nel fondo non vi sia niente di rilevante, il lato superiore presenta un’altra finestra adornata con il simbolo degli Sheikah in una colorazione oro. Tolti i tre sigilli, potremo tirare fuori il blister in plastica contenente la statua dal lato superiore. Questa protezione è ottima e gode di ben 6 punti ad incastro per evitare le aperture indesiderate. All’interno, oltre alla figure, troveremo un foglio contenente 500 Rewars Points da inserire nel sito di F4F. Oltre a ciò, questo foglio ci illustra la possibilità di tagliare il background presente nella scatola, in modo da creare un Diorama Backdrop ed esporre la statua.

Composizione della statua – Recensione First 4 Figures, Link ( The Legend of Zelda: BOTW)

Nonostante le grandi finestre lascino ben poco all’immaginazione, è proprio out of the box che la statua prende vita. Con un’altezza di 24,7cm inclusa la base e una profondità massima di 22cm, questa è la riedizione della prima statua First 4 Figures ad essere realizzata completamente (o quasi) in PVC. Materiale utilizzato essenzialmente per abbattere i costi, è vero, ma che ci ha sorpresi per alcuni aspetti e deluso in altri.

Senza se e senza ma, il colpo d’occhio che vi farà dire “WOW” c’è eccome. Contraddistinto dalla sua tipica posa mentre mira in volo, questo Link alto ben 21,5cm si estende anche in profondità. Adornato dalla Tunica del Campione e dai Pantaloni Hylia, Link brandisce l’Arco del Viaggiatore pronto a scoccare una Freccia ancestrale. Sulla schiena troviamo uno Scudo del viaggiatore in bella vista, con al disotto una Spada da viandante e la faretra con all’interno 6 frecce. Il suo equipaggiamento è arricchito dalla Tavoletta Sheikah posta sulla cintura: oggetto essenziale nelle vicende di Breath Of The Wild.

La base di forma circolare vanta un diametro di 13,2cm per la parte superiore e, allargandosi verso il basso, misura 13,8cm. Arricchita da rune di colorazione ciano per tutto il perimetro, vi è lo Stemma della dea Hylia sulla parte superiore con alcuni geroglifici intorno. Tutti questi dettagli godono della stessa tinta e sono incisi nella plastica nera che compone lo stand. Nella parte retrostante vi è l’entrata Micro-USB per l’alimentazione e un piccolo LED di stato. Sul fondo abbiamo invece l’alloggiamento per l’eventuale batteria ricaricabile 18500 (non inclusa), l’interruttore per azionare l’illuminazione e i morbidi piedini per attutire le vibrazioni. Link è ancorato alla base da un supporto nero saldato al suo stivale sinistro, il quale gli permette di avere una buona stabilità.

Proprio la base, data la sua costruzione, non ci ha convinti al 100%. Nonostante sia interamente costituita in PVC, la statua si è rivelata molto solida. Al contrario dello stand che, vuoi per l’incavo della batteria, vuoi per la gestione dei LED, risulta troppo vuota andando a cigolare se toccata in alcuni punti.

Sculpt – Recensione First 4 Figures, Link (The Legend of Zelda: BOTW)

La statua di Link by First 4 Figures gode di un peso totale di 557 grammi e il ché ci fa capire che di sostanza ne ha davvero tanta. Lo sculpt è realizzato in maniera davvero impeccabile. Nonostante sia basata su un titolo dal comparto grafico “semplice” quale il Cel-shading, questa figure presenta davvero numerosissimi dettagli.

Essendo in PVC, la statua non è composta da uno o pochi pezzi messi assieme, bensì da svariate parti che vengono assemblate una volta effettuato il painting. Questo ha permesso di poter realizzare una figure molto meno statica e più scenografica. Oltre alle varie finiture e scanalature delle quali godono i diversi componenti, la spada e lo scudo sono effettivamente poggiati sulla schiena del protagonista e non uniti ad esso. Le frecce nella faretra si muoveranno se toccate. La corda dell’arco non è un pezzo di plastica, bensì una vera stringa di materiale elastico.

Come detto prima, non mancano le pieghe sui vestiti, gli incavi tra i ciuffi di capelli, piuttosto che un effetto legno sull’arco. Sorprendente anche la realizzazione dei dettagli più piccoli, come la Tavoletta Sheikah e la punta di freccia ancestrale, così come le imbracature e la cintura del protagonista.

Data l’illuminazione LED, abbiamo delle giunture che vanno dalla punta della freccia al braccio sinistro, oltre che sulla Tavoletta. Nonostante siano poco visibili, sono presenti. Tuttavia non ci sentiamo di criticare questo aspetto che è una mera conseguenza di una delle migliori features che questa statua ha da offrire.

Painting – Recensione First 4 Figures, Link (The Legend of Zelda: BOTW)

Come abbiamo accennato in precedenza, la figure viene realizzata pezzo per pezzo in modo da verniciare le singole sezioni. Il painting di questa figure non viene effettuato a mano, bensì attraverso degli spray e delle tempere. Per quanto vengano ridotte di gran lunga le tempistiche, il risultato è davvero ottimo. Le parti in tinta unita vengono verniciate attraverso degli spray, mentre i vari dettagli, come i disegni sullo scudo, gli occhi o i particolari sulla tunica, vengono stampati attraverso un macchinario apposito con delle tempere.

Il fatto che non sia tinteggiata a mano non vuol dire che siano esenti sfumature di colore. Seppur molto lievi, infatti, abbiamo dei gradienti di azzurro per quanto la tunica. Anche i dettagli, grazie agli stampi in tempera, presentano diverse tonalità persino nei punti più microscopici.

Tutto ciò ha però un contro. Malgrado la pittura appaia precisa, analizzando alcuni dettagli vi sono delle imperfezioni minori. La vernice color carne di alcune dita, ad esempio, viene intaccata da quella color cuoio del guanto. Quella che doveva essere una sfumatura rossa sullo stivale, nella statua in nostro possesso appare come una serie di piccole macchie (dato forse un errore in fase di asciugatura).

Tutto sommato il painting funziona eccome, anzi. Sapere che non sia stato realizzato a mano ci ha fatto apprezzare ancora di più le sue peculiarità, notevoli se pensiamo che vengano stampate da un macchinario.

Illuminazione a LED – Recensione First 4 Figures, Link (The Legend of Zelda: BOTW)

Una delle features degne di nota è di sicuro il comparto LED. Dalla versione precedente, la statua guadagna una base più spessa per la gestione dell’illuminazione. Quest’ultima può essere alimentata in due modi differenti: attraverso un entrata Micro-USB presente sul retro o, come abbiamo accennato in precedenza, da una batteria ricaricabile 18500.

I LED sono visibili da ben tre punti: attraverso lo stemma Hylia nella base, all’interno della Tavoletta Sheikah e nella punta della freccia ancestrale. Mentre sulla base si irradia nella classica colorazione ciano, sia dalla Tavoletta che dalla freccia traspare una luce azzurrina e arancio.

Dallo switch presente sul fondo potremo decidere se far illuminare il tutto in modo statico o selezionare un effetto “respiro” per quanto riguarda la base. Quest’ultimo farà spegnere e accendere lo stand in modo graduale.

Una volta attiva, la statua mostra tutta un’altra faccia. I LED rendono Link by First 4 Figures un oggetto da collezione davvero prezioso, soprattutto in relazione al suo costo. L’unico “ma” riguarda l’entrata Micro-USB non al passo coi tempi. Tuttavia abbiamo la possibilità di inserire una batteria per non vedere alcun cavo collegato: ottimo per posizionare questa statua in vetrine o particolari espositori.

Tiriamo le somme

Con la sua linea di statue in PVC nata proprio con la versione precedente di questo Link, First 4 Figures ha fatto centro. Dotata di una posa fantastica, la quale fa estendere questa figure sia in altezza che in profondità, oltre a dei LED che impreziosiscono non poco la Collector’s Edition, vi porterete a casa un must per tutti i fan di The Legend of Zelda: BOTW ad un prezzo di circa € 99,00. Nonostante qualche piccola incertezza, il notevole rapporto qualità prezzo vi farà sorvolare il tutto, evidenziando solo ciò che di positivo ha da offrire!

Ringraziamo gli amici di EMP per averci dato l’opportunità di analizzare questa statua e vi invitiamo a passare da loro dato che troverete un sacco di prodotti provenienti dai vari capitoli di The Legend of Zelda. Alcuni esempi possono essere la Majora’s Mask dotata di LED o la lampada della Master Sword.

8.8 Un pezzo di Hyrule Punti a favore Assemblaggio preciso e materiali solidi...

Assemblaggio preciso e materiali solidi... Painting davvero ben realizzato...

Painting davvero ben realizzato... Sculpt perfetto

Sculpt perfetto L'illuminazione a LED arricchisce la statua

L'illuminazione a LED arricchisce la statua Posa fantastica

Posa fantastica Rapporto qualità prezzo invidiabile Punti a sfavore ... tranne per la base che risulta un po' fragile

... tranne per la base che risulta un po' fragile ... ma con qualche piccolissima imprecisione