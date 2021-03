La Killy Elite Solo Statue di Blame! è sold out

La Killy Elite Solo Statue tratta dal manga di Tsutomu Nihei Blame! è andata sold out a pochissime ore dalla messa in commercio

Solo pochissimi giorni fa vi avevamo anticipato la messa in commercio della Killy Elite Solo Statue tratta da Blame!, il popolare manga fantascientifico realizzato dal celebre autore Tsutomu Nihei. Oltre alla notizia dell’arrivo della figure realizzata da Figurama Collectors, avevamo presentato anche il trailer promozionale dedicato all’oggetto, tramite il quale era possibile dare uno sguardo ravvicinato ai dettagli realizzativi di questo prodotto da collezione in tiratura limitata. Alla notizia dell’apertura dei preorder, dato l’esiguo numero di pezzi a disposizione, vi avevamo anche consigliato di tenere d’occhio la pagina dedicata sul sito del produttore, così da evitare di rimanere a bocca asciutta una volta iniziate le vendite. Come prevedibile, difatti, la statua è andata completamente sold out nel giro di pochissime ore, segno di come fosse un oggetto estremamente atteso e ricercato dai collezionisti.

Blame! Killy Elite Solo Statue: sold out in poche ore

La notizia del successo di vendite fatto registrare dalla Killy Elite Solo Statue, tratta dal manga Blame!, è giunta direttamente da Figurama Collectors, con il produttore della figure in resina che ha approfittato dell’occasione per ringraziare personalmente tutti i fan che hanno risposto così calorosamente all’iniziativa. Per l’azienda si è trattato di un traguardo estremamente importante, dato che l’oggetto rappresenta il primo esemplare della line Elite Solo, oltre che la prima statua realizzata in resina firmata digitalmente dall’autore del manga originale.

L’affetto dimostrato dai collezionisti, pertanto, si è dimostrato così grande da esaurire in meno di 14 ore i 725 pezzi a disposizione per l’acquisto, rendendo di fatto il tutto un ambitissimo oggetto da collezione. Figurama Collectors ci ha tenuto ancora una volta a sottolineare come il successo sia principalmente dovuto ai fan dell’opera originale, ed all’incredibile supporto che hanno sempre dimostrato sin dal 1997, anno in cui il lavoro di Nihei-san fece il suo debutto sulle scene.

Siete tra i fortunati che sono riusciti a mettere le mani su questo esemplare in tiratura limitatissima? Fatecelo sapere, magari accompagnando il tutto con una foto, nella sezione dei commenti, come sempre qua su tuttoteK.