Oddworld: Soulstorm, che segna lo sbarco di Abe su PlayStation 5, è ormai prossimo all’uscita. Perciò, oggi vogliamo fare un breve recap su cosa sapere prima di iniziare Oddworld: Soulstorm

Dopo New ‘n’ Tasty, riuscitissimo svecchiamento del primo capitolo della serie, ci prepariamo all’uscita del secondo capitolo ufficiale, sequel diretto del gioco da dove lo avevamo lasciato. Due anni dopo il remake rilasciato nel 2014, il team di sviluppo aveva iniziato a lavorare a Soulstorm. Da quel giorno sono passati ben cinque anni, ma l’attesa finalmente è agli sgoccioli. In attesa dell’uscita del gioco, quindi, facciamo il punto su cosa sapere prima di iniziare a giocare a Oddworld: Soulstorm!

Un po’ di storia

Era il lontano 1997 quando Abe’s Oddysee fece capolino sulla prima PlayStation e su PC. Il platform venne accolto bene da subito, affermandosi come un’icona del genere. Il nostro Abe tornò poi nel 2014 con Oddworld: New ‘n’ Tasty, un remake del capitolo del ’97, riportato di recente anche su Nintendo Switch da Just Add Water con eccellenti risultati. Il remake del 2014 ha segnato il ritorno del Mudokon ufficialmente, e il porting su Switch non ha fatto altro che incrementare l’hype per la saga sia tra i fan storici che tra i neofiti.

Due anni dopo (quindi nel 2016), il team di sviluppo svelò di star lavorando ad un sequel di Odysee dal nome Oddworld: Soulstorm, ormai in dirittura d’arrivo. Soulstorm si pone come un sequel diretto di New ‘n’ Tasty. Qui, ci ritroveremo a vestire i panni di Abe in seguito alla fuga dalla fabbrica RaptureFarms. Qui, il nostro Mudokon si troverà a sabotare la distribuzione di una bibita energetica prodotta dai malvagi Glukkon, che assoggetta le menti di chi la beve.

Una nuova formula – Oddworld: Soulstorm, cosa sapere prima di iniziare a giocare

Questo nuovo capitolo della serie, oltre a riprendere le meccaniche di base del gioco originale, introduce alcune features volte a svecchiare il gameplay di Oddworld Inhabitants. Il gioco introdurrà un sistema di gestione delle risorse e di crafting con cui potremo fabbricare alcuni oggetti utili. In pieno stile RPG, sarà possibile craftare, ad esempio, molotov o lanciafiamme. Gli oggetti potranno essere recuperati nel mondo di gioco, spingendo il giocatore ad esplorare ogni anfratto pur di trovare risorse utili per creare armi o rifornimenti per fronteggiare le forze armate dei Glukkon.

L’equipaggiamento potrà poi essere distribuito ai Mudokon alleati, che potranno utilizzarlo per difendersi o per attaccare i nemici. Inoltre, il gruppo di Mudokon sovversivi controllati da Abe potrà essere potenziato e potrà crescere in numero durante tutta la durata dell’avventura.

Non solo gameplay – Oddworld: Soulstorm, cosa sapere prima di iniziare a giocare

Le innovazioni che verranno introdotte non coinvolgono unicamente il gameplay, ma anche il comparto tecnico di Oddworld: Soulstorm. Il gioco cambierà infatti da una camera in 2D ad una camera ibrida, a cui verrà aggiunta profondità e tridimensionalità. La fabbrica nel quale si svolgerà l’avventura, infatti, è stata stratificata più a fondo e popolata da un maggior numero di dettagli e creature. Oltre a ciò, all’interno del mondo di gioco sarà possibile trovare anche degli enigmi da risolvere per poter proseguire nell’avventura, ma non solo: in questo capitolo ci si troverà spesso a sparare o combattere in prima persona.

Anche la pianificazione sarà un punto centrale del gameplay. La varietà degli ambienti porterà a zone più grandi, nelle quali bisognerà pianificare le proprie azioni per raggiungere l’obiettivo. L’estetica degli scenari, infine, alternerà le ambientazioni dark alle quali la serie ci ha abituati ad altre decisamente più colorate. Restando in tema di estetica, anche le animazioni di Abe sono state rielaborate. Ora il nostro protagonista risulta decisamente meno legnoso e molto più fluido. Abe inoltre sarà dotato di nuove abilità.

Etica e morale – Oddworld: Soulstorm, cosa sapere prima di iniziare a giocare

Un’altra novità di Soulstorm risiederà nelle scelte che Abe dovrà affrontare durante il gioco. La moralità giocherà un ruolo fondamentale, andando a influenzare direttamente i suoi poteri psichici. Questo porterà ad approcciare il gioco in maniere differenti, influenzando il corso degli eventi di conseguenza. Sarà possibile, per esempio, decidere se completare il gioco in modalità stealth oppure eliminando chiunque intralci il cammino di Abe. Le azioni compiute durante il corso del gioco avranno delle conseguenze, e sbloccheranno finali positivi o negativi a seconda della nostra inclinazione.

Inoltre, in Oddworld: Soulstorm tornerà anche il Quarma System. Compiendo buone azioni, quindi, potremo ottenere dei bonus come scudi temporanei o antidoti per ripristinare l’indicatore della salute. Il Quarma System terrà inoltre il conto dei Mudokon che sono stati salvati o uccisi, oltre al numero di Sligs eliminati. DI conseguenza, il comportamento del giocatore influirà direttamente sul punteggio e sulla valutazione. Oltre al Quarma System, è previsto anche un sistema di badge che permetteranno di sbloccare obiettivi secondari e zone segrete

Ormai manca poco

Bene amici, speriamo di avervi dato un’idea più chiara su quello che c’è da sapere prima di iniziare Oddworld: Soulstorm. Oddworld: Soulstorm sarà disponibile dal 6 Aprile per PS4 e PS5. Inoltre, per gli abbonati di PlayStation Plus il gioco sarà gratuito per il mese d’uscita. Vi ricordiamo di restare connessi su tuttoteK per ulteriori news e aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati.