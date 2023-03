Disney Plus: disponibile il nuovo episodio di Daily Alaskan!

Tra le aggiunte recenti al catalogo di Disney Plus troviamo anche Daily Alaskan, una serie TV con protagonista Hilary Swank, di cui viene rilasciato un nuovo episodio ogni mercoledì

Il catalogo di Disney Plus si aggiorna ormai a ritmo serrato, con tantissime novità sia nel catalogo dei film sia in quello delle serie TV aggiunte con cadenza regolare. Se, ad esempio, nel mese di marzo abbiamo visto arrivare fra tutte la terza stagione di The Mandalorian e di The Great North, siamo praticamente certi che nei prossimi mesi sarà davvero difficile star dietro a tutte le novità.

Fra queste spicca anche Daily Alaskan, una serie TV iniziata a fine 2022 ideata da Tom McCarthy e con protagonista Hilary Swank (Buffy l’Ammazzavampiri, Karate Kid 4, Million Dollar Baby). Il resto del cast vanta personalità come Jeff Perry (Nash Bridges, Prison Break, Grey’s Anatomy), Grace Dove (The Revenant), Meredith Holzman, Matt Malloy e Pablo Castelblanco. Ogni mercoledì Disney Plus rilascia un nuovo episodio e attualmente la prima stagione ne conta quattro. Vi lasciamo il trailer di presentazione proprio qua sotto.

Ogni mercoledì disponibile un nuovo episodio di Daily Alaskan, in esclusiva su Disney Plus!

La sinossi di Daily Alaskan fornita da Disney Plus è la seguente:

Daily Alaskan vede Hilary Swank nei panni di Eileen Fitzgerald, una premiata giornalista investigativa di grande talento che dopo essere caduta in disgrazia si lascia alle spalle la vita di alto profilo a New York per lavorare in un quotidiano gratuito ad Anchorage, in un percorso di redenzione personale e professionale.

Un drama particolarmente interessante e con attori di pregio: questo è Daily Alaskan, attualmente disponibile in esclusiva su Disney Plus. Fateci sapere se state seguendo la serie di Tom McCarthy qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

