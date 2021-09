Migliori serie tv su Disney Plus da vedere | Settembre 2021

Disney Plus è una nuova piattaforma di streaming che raccoglie i contenuti di maggior successo del marchio Disney, Pixar, National Geografic, Marvel e Star Wars. Ma quali sono i contenuti davvero imperdibili di questa piattaforma? Abbiamo selezionato per voi le migliori serie tv da vedere su Disney Plus!

Prima di iniziare è doveroso segnalare che la seguente lista delle migliori serie tv da vedere su Disney Plus non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti in questa lista sono allo stesso modo validi, soprattutto considerati i diversi generi di appartenenza. Starà allo spettatore scegliere, fra quelle elencate di seguito, le serie tv che più si adattano ai suoi personali gusti. Tuttavia il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

Migliori serie tv su Disney Plus da vedere

Scopriamo quali sono attualmente le migliori serie tv da vedere su Disney Plus. Diversi generi, qualche novità, tanta qualità.

10. Il Mondo Secondo Jeff Goldblum | Migliori serie tv Disney Plus

L’attore di film cult come Il grande freddo, La mosca e Jurassic Park fa da cicerone agli spettatori in un viaggio attraverso le storie incredibili che si nascondono dietro le cose più semplici e quotidiane. Si tratta di “meraviglie moderne” come scarpe da ginnastica, gelati, caffè, cosmetici e tanto altro ancora.

Di ogni prodotto l’attore scoprirà la storia, la scienza, le connessioni. L’approccio è quello singolare e bizzarro, come ci si può aspettare da un programma di cui il mattatore è Jeff Goldblum.

9. The Mandalorian | Migliori serie tv Disney Plus

The Mandalorian è ambientata nel periodo successivo a Il Ritorno dello Jedi. Per la precisione gli eventi si svolgono cinque anni dopo la caduta dell’Impero durante la Battaglia di Endor. La trama è incentrata sulle avventure di un cacciatore di taglie Mandaloriano nell’Orlo Esterno della Galassia.

In un’ambientazione SCI-FI Western vedremo riproporre gli aspetti più evocativi dell’ambientazione di Star Wars. The Mandalorian è la prima serie tv non di animazione ambientata in questo universo e prodotta dalla Disney. La sceneggiatura della serie è curata da Jon Favreau.

8. One Day at Disney | Migliori serie tv Disney Plus

I fan attraverso questa serie potranno scoprire la vita quotidiana di animatori, attori, scultori, disegnatori e di tutte le persone dietro le quinte dell’universo Disney. Sono in molti ad aver contribuito alla realizzazione di questo speciale documentario tra cui Robin Roberts, conduttrice e volto noto della celebre trasmissione Good Morning America.

Titolo autoreferenziale per una serie che vuole rendere omaggio a tutte le persone che hanno reso possibile il successo del marchio, ma che non salgono regolarmente alla ribalta delle scene.

7. Diary of a Future President | Migliori serie tv Disney Plus

Elena è una ragazza cubana-statunitense di 12 anni che frequenta la scuola media e deve farsi strada attraverso le pressioni personali e sociali dell’adolescenza. L’espediente narrativo è quello del diario della ragazza, e la serie racconta appunto la sua quotidianità. Il tutto è unito dal sogno della giovane, quello di diventare una presidente degli Stati Uniti.

Serie interessante, può raccontare il sogno americano da parte di una ragazza disillusa. Un storia di crescita, che non guasta mai.

6. Agent Carter | Migliori serie tv Disney Plus

Abbiamo visto Peggy Carter in molti momenti a fianco a Captain America. La storia del supereroe ha portato alla loro separazione, ma questo non ha fermato l’Agente Carter, intenta questa volta a confrontarsi con l’organizzazione segreta sovietica Leviathan.

La serie è sicuramente consigliata per tutti coloro che hanno amato il MCU. Divertente e originale, l’accoglienza positiva da parte della critica è un motivo già sufficiente a dare a questa serie una chance.

5. Kim Possible | Migliori serie tv Disney Plus

La serie narra, in tono comico-avventuroso, le vicende della liceale Kim Possible, la quale risiede nell’immaginaria città di Middleton e, oltre agli impegni scolastici, gli allenamenti delle cheerleader e i problemi dall’adolescenza affronta ogni giorno imperterriti nemici che architettano piani per conquistare il mondo.

Serie d’animazione particolarmente interessante, nonostante la vita breve. Ottima qualità dell’animazione, dialoghi e, soprattutto, personaggi, sia positivi che negativi.

4. Inhumans | Migliori serie tv Disney Plus

In Inhumans una famiglia reale governa un popolo dotato di poteri speciali che vive sulla Luna nella città di Attilan. Grazie ad un’avanzata tecnologia di occultamento, la colonia è schermata da tutti i dispositivi satellitari terrestri, così da rendere gli inumani totalmente sconosciuti agli esseri umani. Nella famiglia reale hanno tutti superpoteri tranne il fratello del re, Maximus, il quale, per gelosia, porta a termine un colpo di stato che costringe gli altri a tornare sulla terra. I reali spodestati dovranno quindi riconquistare il trono, affrontando un viaggio nello spazio.

La serie è stata cancellata dopo la prima stagione, ma questo sembra non dipendere dalla qualità della stessa. Il nostro consigllio è di darle una possibilità.

3. Agents of SHIELD | Migliori serie tv Disney Plus

Costola del MCU, vede come protagonista l’agente Phil Coulson, che ritorna in attività per costituire una piccola squadra di agenti altamente qualificati provenienti da ogni parte del pianeta. L’organizzazione, nota come S.H.I.E.L.D., indaga su tutto ciò di strano e ignoto avviene nel mondo, proteggendo l’ordinario dallo straordinario.

La qualità è alta, come ci si aspetta da un prodotto Marvel. Ha avuto anche uno spin-off. In ogni caso, se volete avere un quadro completo sul MCU, dovreste vederlo.

2. Drain the Oceans | Migliori serie tv Disney Plus

Documentario sulle ricchezze che nascondono gli oceani. Craig Sechler dona la propria voce ai sommozzatori che scandagliano gli oceani in cerca di navi naufragate, tesori, civiltà perdute e bellezze naturali. Il progetto si sviluppa in venticinque episodi nei quali potrete scoprire qualche curiosità sui fondali degli oceani e sulla storia di chi ha tentato di attraversarli.

1. I Simpson | Migliori serie tv Disney Plus

Chi non la conosce? La serie della famiglia di Springfield è sicuramente la più celebre al mondo. Creata da Matt Groening nel lontano 1989, non accenna a cedere nei palinsesti e continua nel suo successo planetario. Un fenomeno epocale che ha preso con ironia le storture e i paradossi degli Stati Uniti, regalandoci sempre qualche sorriso.

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, che sta prendendo sempre più piede con un catalogo in continuo aggiornamento e nel quale non è facile orientarsi.

Appuntamento al mese prossimo con la lista delle migliori serie tv da vedere su Disney Plus! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv, i migliori film disponibili su Netflix, Prime Video e Now TV e Disney Plus e le migliori serie di Netflix, Prime Video e Now TV.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?