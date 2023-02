The Mandalorian Stagione 3: uscita, cast, trailer

The Mandalorian 3 sta per arrivare con la sua nuovastagione su Disney Plus, scopriamo insieme la data d’uscita, il cast il trailer e tutto quello che sappiamo fino ad ora

The Mandalorian 3 sta per tornare su Disney Plus per tutti gli abbonati alla piattaforma e l’attesa è davvero ormai quasi finita. Ci sono aspettative altissime per questo terzo capitolo di una serie che proviene dall’universo di Star Wars.

In particolare, le vicende sono ambientate nel periodo tra la caduta dell’Impero e l’ascesa del regno del terrore del Primo Ordine. Il protagonista è un guerriero solitario, del popolo combattente dei mandaloriani, cacciatore di taglie che si muove silenziosamente tra le galassie, qui interpretato da Pedro Pascal.

The Mandalorian 3: vicino alla data d’uscita aumenta l’attesa

Le prime due stagioni della serie sono state un grande successo di pubblico e critica, non solo perchè sono molto rispettose nei confronti della saga originale Star Wars, ma perché sono sviluppate con una trama solida e avvincente. Prima serie live-action della saga originale, un tentativo decisamente ben riuscito grazie allo stile inconfondibile dell’autore Jon Favreau, che mescola western e fantascienza.

Il trailer| The Mandalorian 3 uscita

Sono tanti i trailer rilasciati in questi mesi per il lancio della terza stagione, ma lo scorso mese è stato rilasciato da Dinsey Plus quello più completo in Italiano proprio per chiamare a raccolta tutti gli abbonati alla piattaforma e appassionati della saga.

Non mancano anche delle clip originali che sono state pubblicate sui canali social ufficiale, come la più recente, che ha mandato i fan decisamente in delirio.

Watch the first official clip from the new season of #TheMandalorian. Start streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/k5Ig1UBdEU — Star Wars | 1 Week till #TheMandalorian Returns (@starwars) February 16, 2023

Il cast| The Mandalorian 3 uscita

La serie ha oltretutto un protagonista che sta vivendo un periodo davvero florido, perché Pedro Pascal è attualmente protagonista dell’ottima serie The Last of Us, riadattamento del videogioco di enorme successo. Rivedremo anche Giancarlo Esposito, il villain delle prime due stagioni, che ha annunciato che si vedrà ancora più di lui nelle prossime stagioni. Di ritorno nel cast anche Carl Weathers come Greef Karga e Katee Sackhoff come Bo-Katan Kryze.

La data d’uscita | The Mandalorian 3

Tutta quest’attesa ha però una fine e non solo abbiamo una data d’uscita, ma sappiamo anche che questa è molto vicina. The Mandalorian uscirà infatti il 1 marzo 2023 ovviamente su Disney Plus e disponibile quindi per tutti gli abbonati, con la formula che sfrutta ultimamente la piattaforma di pubblicare un episodio a settimana.

La serie avrà un futuro che sorprenderà i fan

La terza stagione non è ancora uscita, ma ci sono comunque delle ottime notizie, confermate dallo stesso show runner, ovvero che la quarta stagione si farà, perchè è già stata scritta. Ma quello che davvero può sorprendere tutti i fan è un possibile crossover con le altre serie dell’universo di Star Wars, esattamente come accade già nell’universo Marvel o DC.

Sarebbe una notizia grandiosa, ma prima non vediamo l’ora ovviamente di scoprire questa terza stagione che probabilmente non ci deluderà.

