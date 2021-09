Migliori film su Disney Plus da vedere | Settembre 2021

Disney Plus è una nuova piattaforma di streaming che raccoglie i contenuti di maggior successo del marchio Disney, Pixar, National Geografic, Marvel e Star Wars. Ma quali sono i contenuti davvero imperdibili di questa piattaforma? Abbiamo selezionato per voi i migliori film su Disney Plus da vedere!

Prima di iniziare è doveroso segnalare che la seguente lista dei migliori film da vedere su Disney Plus non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti in questa lista sono allo stesso modo validi, soprattutto considerati i diversi generi di appartenenza. Starà allo spettatore scegliere, fra quelli elencati di seguito, i film che più si adattano ai suoi personali gusti. Tuttavia il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

Migliori film su Disney Plus da vedere

Scopriamo quali sono attualmente i migliori film da vedere su Disney Plus. Diversi generi, qualche novità, tanta qualità.

10. Fantasia | Migliori serie tv Disney Plus

Fantasia è un film del 1940 nato dall’incontro tra due grandissimi artisti, Leopold Stokowsky e Walt Disney. Il film in sé era originale e innovativo, un musical davvero sui generis. Il protagonista è Topolino, la trama quella de L’Apprendista Stregone di Paul Dukas e la colonna sonora le splendide interpretazioni dell’orchestra sinfonica di Philadelphia diretta dal maestro Stokowsky. Inizialmente nato come short, il progetto si allargò fino a divenire un vero e proprio lungometraggio.

La pellicola è entrata nella storia del cinema per un motivo particolare: fu il primo film stereofonico della storia, a fronte di film e sale cinematografiche fino a quel momento monofoniche. Un autentico pezzo di antiquariato, antesignano del cinema di oggi.

9. Up | Migliori film Disney Plus

È il 1939 e Carl Fredricksen è un bambino che sogna di addentrarsi in infinite avventure, come il suo idolo Charles Muntz. Mentre Carl corre con il suo palloncino blu per le strade del suo quartiere, incontra Ellie, una bambina il cui sogno è quello di andare in Venezuela alle Cascate Paradiso. Quella sera Carl promette a Ellie che un giorno la porterà alle Cascate Paradiso. I due non si lasceranno mai, trascorreranno tutta la vita insieme, ma a causa di una brutta malattia che gli porta via la sua amata Ellie, Carl non riuscirà a mantenere la sua promessa.

Gli anni passano e Carl per il dolore si trasforma in un anziano scorbutico. Finché un giorno Russel, scout di 8 anni, bussa alla sua porta. Quello stesso giorno Carl sta per essere sfrattato dalla casa di famiglia. La svolta è bizzarra: gonfiando migliaia di palloncini, spicca il volo con la sua casa, in direzione delle Cascate Paradiso.

Film toccante, la storia di una vita raccontata con una animazione immersiva e nella quale è facile emozionarsi.

8. Star Wars episodio 7 – Il Risveglio della Forza | Migliori film Disney Plus

La storia è ambientata circa trent’anni dopo la battaglia di Endor, quando il cavaliere Jedi Luke Skywalker scompare misteriosamente. Il pilota Poe Dameron è inviato dalla Resistenza su Jakku per recuperare una mappa che conduce al nascondiglio dello Jedi. Il pilota, tuttavia, si imbatte in Kylo Ren, oscuro messo del Primo Ordine. Prima di essere catturato, Dameron nasconde la mappa nel droide BB-8 che viene ritrovato dalla giovane Rey nella zona desertica dove la ragazza vive, in attesa del ritorno dei suoi genitori.

Questo è solo un episodio della lunga saga disponibile su Disney Plus. Inutile dilungarsi in chiacchiere, vi possiamo solo invitare a vederli tutti seguendo le indicazioni della nostra guida per gustarveli al meglio.

7. Coco | Migliori film Disney Plus

Il dodicenne Miguel sogna di diventare un musicista, ma la sua famiglia è fortemente contraria. Sono i Rivera, diventati famosi e fortunati per la produzione di scarpe, ma sulla quale la capostipite ha lanciato il divieto più assoluto di suonare. Questo però non riesce a tenere Miguel lontano da corde e arpeggi. Né lo frena dal venerare e imitare le melodie del suo cantante preferito, il leggendario Ernesto de la Cruz. Le cose prenderanno però una brutta piega quando Miguel, volendo partecipare a una gara, nel Dìa de Muertos deciderà di “prendere in prestito” la chitarra del defunto musicista.

Film colorato, divertente, profondo. Vi farà emozionare!

6. Avatar | Migliori film Disney Plus

Nel 2154 la compagnia interplanetaria terrestre RDA vuole ottenere il monopolio sui giacimenti unobtainium del pianeta Pandora, mondo primordiale coperto di foreste pluviali e abitato dai Na’vi. Dal momento che l’atmosfera del pianeta è tossica per l’essere umano, gli scienziati hanno creato degli Avatar, grazie alla fusione del DNA umano e di quello Na’vi, che possono essere controllati a distanza per mezzo di una speciale capsula tecnologica.

Globalizzazione e colonizzazione sotto l’etichetta fantascientifica, questo film si è fatto ricordare per aver raggiunto il record di incassi globali ed avere mantenuto questo status per diverso tempo. Avveniristica CGI, ottima storia, non ci sono motivi per non vederlo.

5. Into the Woods | Migliori film Disney Plus

Cenerentola in un musical. Un musical in un film. Queste sono le premesse di Into the Woods, pellicola seguibile che si fa notare per il cast stellare. Guardatelo senza preconcetti.

4. X-Men | Migliori film Disney Plus

L’ufficializzazione dell’esistenza dei mutanti ha diviso l’opinione pubblica. I loro superpoteri e innate abilità, infatti, se da una parte incuriosiscono i cittadini, dall’altra potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza degli umani. Il progetto di registrazione dei mutanti viene discusso al congresso, in cui sono presenti anche Charles Xavier, mutante costretto sulla carrozzella e dotato di poteri telepatici, e Erik Lehnsherr soprannominato Magneto che ha il potere di generare campi magnetici che gli permettono di controllare i metalli. I due ex amici hanno idee diametralmente opposte sulla vicenda.

Primo film della saga, interamente disponibile su Disney Plus, X-Men vi porterà in un mondo diverso, in cui la convivenza tra umani e supereroi è comprensibilmente problematica. Alcuni film sono senza dubbio più riusciti di altri, ma in ogni caso vi invitiamo a valutare la bellezza del prodotto nell’intero.

3. Il Re leone | Migliori film Disney Plus

Riproposizione in live action del cartone animato anni ’90, Il Re Leone non si discosta dalla trama classica ed anzi è un rimake scena per scena. Protagonista è sempre Simba, figlio dell’ex re Mufasa, spodestato e ucciso dal feroce fratello Scar. Film quintessenziale della Disney, capace di raccontare un’esperienza umana profonda dietro la maschera dell’animazione.

Il remake ha diviso la critica: qualcuno ha apprezzato l’impatto visivo moderno, mentre altri hanno gridato al sacrilegio. Qui, in ogni caso, potrete trovare una nostra opinione estesa in merito.

2. Wall-E | Migliori film Disney Plus

In un distopico 2015, la Terra è diventata inospitale a causa dei rifiuti prodotti dagli umani, che ricoprono interamente il pianeta. L’umanità trova rifugio su una flotta di navi spaziali, mentre attende che la BnL Corporation ripulisca il pianeta entro il 2110, grazie ai moderni e tecnologici robot spazzini chiamati WALL•E. Purtroppo, di tutti i robot solo uno non smette di funzionare, continuando nella sua missione. A tenergli compagnia un film, Hello, Dolly!, che gli fa sviluppare sentimenti umani. La solitudine del robot è improvvisamente interrotta dall’arrivo di EVE, robot più tecnologico, il cui compito è cercare vita sulla Terra.

Film molto emozionante, firmato Pixar che, come in molti altri dei visionari autori, affronta un tema più grave di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Ottime le animazioni, un vero gioiello.

1. Avengers: Endgame | Migliori serie tv Disney Plus

Lo schiocco di dita di Thanos ha dimezzato la popolazione dell’intero universo. Gli Avengers, come molti altri, sono in lutto. Ma cercano anche una soluzione per poter annullare il genocidio del titano. Sarà la loro missione più importante e, naturalmente, anche la più difficile.

Non c’è probabilmente mai stato un film della portata di Avengers: Endgame. Lo abbiamo detto nella nostra recensione e lo ribadiamo. L’ampiezza e la caratura del cast, il generale successo tra la critica, gli incassi stratosferici: tutto con questo film raggiunge un punto di arrivo, cristallizzando un fenomeno cinematografico. Lo potrete trovare su Disney Plus, insieme a tutti gli altri dell’epocale saga.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, che sta prendendo sempre più piede con un catalogo in continuo aggiornamento e nel quale non è facile orientarsi.

