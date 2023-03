Steam Spring Sale 2023: annunciata la data dell’iniziativa

Valve ha annunciato la data d’inizio dello Steam Spring Sale 2023. Inoltre, il colosso ha anche annunciato i nomi di alcuni titoli in saldo

Questa settimana tornano i saldi primaverili di Steam, con migliaia di sconti per giochi di richiamo (anche se non mancano anche titoli indie meno conosciuti) su PC. Valve ha confermato che i saldi dello Steam Spring Sale 2023 inizieranno in data giovedì 16 marzo alle ore 18:00 e termineranno giovedì 23 marzo alla stessa ora. Il colosso ha inoltre pubblicato un piccolo trailer che mostra alcuni giochi in sconto (potete guardarlo nel player posto qui in basso). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Steam Spring Sale 2023: la data d’inizio è davvero vicina, ecco alcuni dei titoli che andranno in sconto con i saldi primaverili

Per quanto riguarda le uscite principali, nel corso dello Steam Spring Sale 2023 (che avrà inizio nella data del 16 marzo) saranno scontati Kena: Bridge of Spirits, Dying Light 2 Stay Human, No Man’s Sky, Mount and Blade 2: Bannerlord e altri ancora. Tuttavia, è possibile anche attendere saldi su Against the Storm, Deep Rock Galactic, Vampire Survivors, Rain World, Overcooked e molto altro ancora.

Gli Steam Spring Sale sono uno dei principali saldi annuali della piattaforma, dopo un rinnovamento delle politiche di vendita da parte di Valve. Il prossimo sarà lo Spring Summer Sale, seguito dai saldi autunnali e invernali. Per quanto riguarda Steam Deck, la console portatile di Valve, in questo post vi abbiamo parlato di alcuni degli ultimi giochi che sono stati resi pienamente compatibili con la stessa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.