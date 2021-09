Migliori siti incontri online più utilizzati | Settembre 2021

Il mondo dei siti di incontri è davvero ampio e poco immediato. Spesso alcuni siti sono volutamente un po’ farlocchi, per ingannare gli utenti. In questo articolo vi daremo una risposta in merito a quelli che sono i migliori siti di incontri online più utilizzati, gratuiti e non!

Parliamo un attimo di cosa sono i siti di incontri. Il loro scopo? Far incontrare persone con interessi simili anche se queste non si sono mai viste. La nascita di questa tipologia di sito web avvenne all’inizio di internet e nel corso del tempo si è evoluta in vari modi. Questa evoluzione ha portato i siti di incontri su direzioni molto diverse, creando la giungla attuale in cui non è semplice muoversi.

Migliori siti incontri online più utilizzati: attenti alle fregature!

Se da una parte tanti siti di incontri sono “onesti”, e cioè costruiti solo con persone reali, altri sono praticamente delle truffe.

Va molto di moda creare un sito per incontri dove si unisce una parte di utenza reale ad un’altra parte di utenza “che non esiste”. Altra strategia è quella di far mandare “messaggi fasulli” a profili reali. Di solito il rischio di truffa è maggiore per gli uomini. Storicamente questi sono la maggioranza rispetto alle donne. Un sito di incontri di soli uomini non potrebbe mai funzionare. Per questa ragione alcuni siti, al limite della truffa, integrano la mancanza di utenti femminili con dei bot. Purtroppo, non si può sapere a prescindere che tipologia di sito di incontri abbiamo davanti. Il nostro consiglio? Provarli tutti.

Un consiglio che probabilmente vi suona come un non consiglio. Avete ragione. Provare tutti i migliori siti di incontri richiede troppo tempo e, probabilmente, anche tantissimi soldi. Eh sì, perché alcuni siti di incontri integrano anche una parte a pagamento! Un asso nella manica però lo abbiamo anche questa volta! Stiamo parlando di un blog che ha già provato per voi tutti i siti di incontri disponibili con un database di oltre 350 siti. Vi consigliamo di farci un giro prima di inscrivervi a qualunque sito. Trovate il link qui.

Migliori siti incontri online più utilizzati: quali sono?

Se invece sei interessato semplicemente a siti più noti per incontrare persone che abbiamo i tuoi stessi interessi, a seguire troverai la lista dei migliori siti di incontri più utilizzati del web!

Fare una lista lunga sarebbe stato sconveniente e probabilmente molto confusionario. Per questa ragione abbiamo scelto per voi i migliori 3 siti di incontri. Senza perdere altro tempo, ecco dunque l’elenco dei migliori 3 siti di incontri.

Facebook

Strano ma vero, eppure anche Facebook è un sito di incontri . Certo, non nasce esclusivamente per questo scopo, ma ne ha tutte le caratteristiche. Si può interagire con chiunque semplicemente aggiungendolo agli amici o mandando un messaggio ed è facile trovare persone che abbiamo i nostri stessi interessi utilizzando i gruppi. Inoltre, è sicuramente il sito più frequentato del web. I contro? Le persone spesso non si espongono troppo e quindi ignorano alcuni messaggi e/o richieste. Ed ancora non è immediato capire dove vive una persona. Per questo motivo, spesso, è meglio rivolgersi altrove.

Noto fra i giovani e non solo, Tinder è un app di incontri fra le più frequentate . Si tratta di un’applicazione molto semplice dove inserendo alcuni dati si hanno direttamente delle corrispondenze. Spiegarne il funzionamento in poche righe è assai complicato, per cui vi rimandiamo a questo link. Troverete tutte le informazioni del caso in modo molto approfondito.

Sebbene non sia più frequentato come lo era una volta, Badoo resta uno dei migliori siti di incontri con quasi 400 milioni di utenti iscritti. Alcuni lo vedono un po’ come una truffa, ma la realtà è che semplicemente non sanno come utilizzare questo sito di incontri. Infatti, non è uno dei siti più immediati, proprio per questo motivo vi rimandiamo anche in questo caso ad una guida esaustiva sull’argomento.

Questi sono i 3 migliori siti di incontri che è possibile utilizzare al giorno d’oggi. Sicuramente con un utilizzo corretto di quest’ultimi sarete in grado di trovare la persona adatta a voi. E forse la troverete anche vicino casa.

Migliori siti di incontri: le alternative

Strano, vero? Il web oggi è uno strumento molto potente nelle mani di chi sa come utilizzarlo! Non ci si deve sorprendere di nulla: il mondo è nelle vostre mani, e lo smartphone la chiave!

