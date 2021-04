Migliori giochi Free to Play e gratis per PC | Aprile 2021

In questa guida vedremo quali sono i migliori giochi Free to Play e gratis per PC, quindi partiamo subito!

Nonostante i vari impegni che riempiono le nostre giornate, bisogna pur sempre divertirsi, e qual’è uno dei migliori modi per ingannare il tempo, se non con i giochi gratis e i Free to Play? Credo nessuno, dato che questi ultimi non vi faranno sganciare alcun quattrino, quindi iniziamo ad elencare (in ordine completamente casuale) quali sono i migliori giochi Free to Play e gratis per PC.

Partiamo, specificando qual è la differenza sostanziale tra un titolo Free to Play e un videogame gratis. I primi sono videogiochi che di base sono gratuiti, ma presentano degli acquisti in-game (o microtransazioni) che possono essere estetici, o possono andare a facilitare di gran lunga il gameplay. Tuttavia, in questa guida cercheremo di evitare come la peste i Pay-to-Win. I videogame gratis, invece, sono titoli che pongono davanti al giocatore l’intera esperienza, senza proporre micropagamenti.

FPS & TPS – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

In questo sotto-paragrafo, andremo a vedere quali sono i migliori FPS (sparatutto in prima persona) e TPS (sparatutto in terza persona) Free to Play e gratis. Siete pronti, quindi, a sparare verso tutti gli avversari che vi si parino davanti?

Call of Duty: Warzone – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Call of Duty: Warzone segue la scia dei famosi Battle Royale, proponendo anch’esso la medesima modalità nel mondo di Call of Duty: Modern Warfare. Il titolo è riuscito ad aggiungere delle belle novità ad un genere che, ormai da un po’ di tempo, era stabile. Nel nostro sito e possibile trovare diverse guide in merito al titolo di Activision, come quella contenente alcuni trucchi e consigli per vincere i match!

Counter-Strike: Global Offensive – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Counter-Strike: Global Offensive (o CS:GO) ha fatto la storia degli sparatutto tattici. Uscito nell’ormai lontano 2012, mamma Valve ha deciso di renderlo completamente gratuito da qualche mese. Benché all’inizio possa sembrare complicato, il gioco è davvero entusiasmante e sarà la nostra abilità a fare la differenza in tutte le modalità. Ora che è Free to Play, quindi, non avete alcun motivo per non provarlo.

Disponibile per: Microsoft Windows, Linux e macOS.

Valorant – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Valorant è il nuovo titolo di Riot Games che prende spunto da CS:GO. Benché lo stile e i movimenti possano ricordare quelli dello storico FPS tattico di Valve, Valorant introduce particolari personaggi, ognuno con le sue abilità e mosse speciali. Nel caso aveste già provato Counter-Strike, quindi, vi esortiamo a dare una chance anche al nuovo FPS di Riot!

Disponibile per: Microsoft Windows.

Destiny 2 – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Destiny 2 è uno degli FPS più famosi al mondo. Dal primo di Ottobre, Bungie ha deciso di stravolgere la natura economica del titolo, rendendolo un vero e proprio Free to Play. La versione gratuita contiene, oltre al gioco base, anche le espansioni: La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica. Quest’offerta è davvero ricca dato che all’appello mancano solo gli ultimi due DLC: I Rinnegati e Ombre dal Profondo, acquistabili separatamente, oltre al pass annuale.

Disponibile per: Microsoft Windows.

PlanetSide 2 – Migliori giochi PlanetSide 2 e gratis per PC

Esiste una parole per descrivere PlanetSide 2: immenso. Sì, questo MMOFPS è letteralmente unico nel suo genere dato che vi trasporterà in un mondo nel quale vi è una guerra infinita. Potremo parlare dell’immensa mappa divisa in 4 continenti, delle diverse classi selezionabili, dei veicoli e velivoli disponibili, ma ci soffermiamo su un dato in particolare: possono essere connessi fino a 2000 giocatori per continente, una caratteristica davvero singolare che, unita ad un gameplay immediato, rende PlanetSide 2 uno dei migliori Free to Play di tutti i tempi.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Team Fortress 2 – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Se cercate un titolo che vi diverta senza nessuna pretesa, Team Fortress 2 fa al caso vostro. Se siete dei giocatori PC (e non) è quasi impossibile che non conosciate questo titolo, soprattutto per le svariate meme degli anni passati, ma cos’è TF2? Questo è uno sparatutto in prima persona nel quale è possibile scegliere tra ben 9 classi. Quello che ha reso famoso il titolo è, di sicuro, la vasta gamma di modalità disponibili e il supporto alle mod che permettono ai più creativi di realizzare sfide molto particolari. Nonostante gli anni sul groppone (ben 12!) il titolo viene spesso aggiornato con nuovi contenuti.

Disponibile per: Microsoft Windows, Linux e macOS.

Fortnite – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

In questa guida poteva mancare Fortnite? Di sicuro no! Anche se non credo che bisogni spiegare di cosa si tratta, Fortnite: Battaglia Reale è il titolo più in voga del momento. Con numeri da capogiro, il gioco di Epic Games ha reso il genere Battle Royale alla portata di tutti. In sintesi, è un TPS nel quale per vincere bisogna essere l’ultimo sopravvissuto su 100 giocatori. La particolarità del titolo risiede nella possibilità di costruire vari tipi di oggetti, come: muri, scale e tetti. Fortnite: Battaglia Reale è in continuo aggiornamento e, oltre che in solo, potrete giocare con uno o tre amici. Ogni settimana, inoltre, ci saranno diverse sfide da compiere, le quali vi permetteranno di sbloccare contenuti estetici come i famosi balletti!

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Apex Legends – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Sviluppato da Respawn Entertainment, Apex Legends è un Battle Royale in prima persona. L’FPS propone diverse “Leggende” da poter scegliere prima di iniziare la partita, le quali hanno una caratteristica chiave, oltre alle varie particolarità. Se siete alla ricerca di un Battle Royale in prima persona, adrenalinico, la scelta non può che ricadere su Apex Legends, nel quale potrete giocare anche con i vostri compagni di sparatorie.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Paladins – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Paladins è (in sintesi) un Overwatch Free to Play. In realtà questo titolo uscì in Closed Beta ben prima dello shooter di Blizzard, ma di cosa si tratta? In Paladins dovrete scegliere tra diversi “paladini”, per poi schierarvi in coloratissime battaglie 5v5. Ogni personaggio avrà la sua utilità e, se la squadra sarà fortemente sbilanciata, le possibilità di vittoria si riducono drasticamente. Infatti la colonna portante del titolo è proprio il gioco di squadra. Il gioco propone anche delle features tipiche dei MOBA, genere che andremo ad analizzare più avanti nella guida.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Alien Swarm – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Alien Swarm è un ottimo shooter multiplayer proposto da Valve, completamente gratis. Il titolo offre una grafica molto pulita, con visuale dall’alto. Qui, voi e altri 3 compagni, dovrete scegliere tra 4 diverse classi e 8 personaggi in modo da creare una squadra perfetta che riuscirà a sterminare ondate di alieni furiosi, in livelli sempre più difficili.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Black Squad – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Black Squad è uno sparatutto tattico, con visuale in prima persona, di chiara ispirazione “Counter Strikeana”. Lo sparatutto, però, ha diverse differenze rispetto al mostro sacro di mamma Valve, come: la modalità di shooting e il gameplay generale più alla portata di tutti. Il titolo inoltre, ha sì degli acquisti in-game, ma unicamente estetici. Ciò permette senz’altro di non competere con i famosi shopponi, utilizzando unicamente le proprie abilità.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Un genere che andava di MOBA – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

I MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) sono dei titoli che hanno, bene o male, le stesse fondamenta. Vi sono due squadre formate dai diversi giocatori, i quali dovranno distruggere la base opposta. Solitamente è presente un sistema di crescita che andrà a potenziare i personaggi. In questi giochi bisogna avere uno spirito strategico ferreo, ma andiamo a vedere quali sono le migliori proposte gratuite.

League of Legends – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

League of Legends è il titolo che ha reso (più di altri) famoso il genere MOBA. Ispirato all’originale Dota, il videogame propone delle partite multigiocatore 5v5, con una vasta gamma di personaggi in costante aumento. Il MOBA di Riot Games registra più di 100 milioni di giocatori al mese, proponendo delle competizioni che raggiungono uno dei livelli più alti in assoluto, divenuto anche un eSport. Se siete attirati da questo tipo di giochi e amate le tattiche, League of Legends è fatto per voi.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

DOTA 2 – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

DOTA 2 è uno dei MOBA più famosi al mondo, nonché uno dei giochi Free to Play più giocati su Steam. Come di consueto (per questo genere), due squadre da 5 giocatori si affrontano per distruggere la base opposta. Come LoL, ogni squadra genererà dei “minions” che attaccheranno gli avversari e ogni squadra sarà protetta da alcune torri che spareranno a vista. Anche DOTA 2 ha un seguito pazzesco, sia per quanto riguarda i giocatori che per i fan, i quali tifano per i Pro-Player nelle competizioni eSport.

Disponibile per: Microsoft Windows, Linux e macOS.

Heroes of the Storm – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Heroes of the Storm è la proposta MOBA di Blizzard Entertainment. Sebbene possa sembrare un ennesimo clone di DOTA, il titolo propone diverse sfide secondarie, oltre all’obbiettivo primario presente in ogni partita. Un’altra particolarità è la presenza di personaggi e mappe prese da altri titoli Blizzard , come: Warcraft e Overwatch. Heroes of the Storm offre un’esperienza più semplice ed immediata quindi, se cercate un MOBA di questo stampo, vi saprà entusiasmare.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

SMITE – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Continuiamo con i MOBA, ma questa volta in una salsa particolare. SMITE, per l’appunto, condivide lo stesso principio dei sopracitati titoli, proponendo un gameplay in terza persona. Infatti la visuale non sarà a “volo d’uccello”, bensì alle spalle del nostro personaggio. A proposito di personaggi, questi ultimi saranno delle vere e proprie divinità appartenenti a diversi tipi di religione, una scelta molto particolare, nonché azzeccata.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Heavy Metal Machines – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Heavy Metal Machines riformula il concetto di MOBA, mettendo in prima linea le auto. Ebbene sì, in questo MOBA non ci saranno personaggi colorati o dei, bensì bolidi a quattro ruote. Nelle partite potremo essere accompagnati da 3 amici, formando così dei 4v4 in cui la finalità sarà quella di acchiappare una bomba e lanciarla nell’obbiettivo, schivando i nemici che cercheranno di farci esplodere. Benché non vi piaccia il genere, questo titolo potrebbe essere l’eccezione dato che sarà frenetico fin dall’inizio e.. ci sono le auto!

Disponibile per: Microsoft Windows.

Attacchi via terra, aria e mare – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

In questa sezione saranno presenti i migliori titoli Free to Play che (semi) simulano i combattimenti tra: velivoli, veicoli terrestri e così via. Quindi, casco in testa e partiamo!

War Thunder – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Siete degli appassionati di velivoli, carri armati e navi che hanno combattuto le più famose guerre? War Thunder fa al caso vostro. Il titolo presenta centinaia di veicoli totali e una moltitudine di mappe nelle quali svolgere le proprie battaglie multigiocatore. Benché sia così vasto, il titolo non è macchinoso anzi, già delle prime partite riuscirete a governare il vostro mezzo. War Thunder divertirà anche i non-appassionati grazie ai sui comandi immediati e al suo gameplay semi-simulativo più orientato verso l’arcade.

Disponibile per: Microsoft Windows, Linux e macOS.

World of Tanks – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

World of Tanks è l’esperienza Free to Play definitiva per gli amanti delle battaglie tra carri armati. Questo “simulatore” ha delle meccaniche di gioco molto complesse, unite ad un gameplay immediato. Con una montagna di carri armati da sbloccare, avrete l’imbarazzo della scelta su quale veicolo posizionare nel campo da battaglia. I conflitti si svolgeranno contrapponendo due squadre nei più classici scenari di guerra, in una lotta all’ultima cannonata.

Disponibile per: Microsoft Windows.

World of Warships – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Volete allenarvi per diventare il miglior Comandante di navi in circolazione? Beh.. con un gioco forse non è possibile. Scherzi a parte, World of Warships è un World of Tanks con le navi da battaglia. I comandi offerti dal gioco sono semplici ed intuitivi, ma permettono di eseguire eccezionali tattiche per colpire i vostri avversari. Scelta una tra le più di 200 navi disponibili, sarete pronti a darvele di santa ragione contro i vostri rivali, nei vasti campi (o meglio mari) da battaglia.

Disponibile per: Microsoft Windows, macOS e SteamOS.

MMORPG – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Andiamo ad elencare i migliori MMORPG (Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game) Free to Play, i quali vi intratterranno per centinaia e centinaia di ore!

Neverwinter – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Neverwinter è uno dei migliori MMORPG in circolazione, nonché Free to Play. Basato sull’universo di Dungeons & Dragons e ambientato nei Forgotten Realms, offre uno stile di combattimento semi-action, una moltitudine di dungeons da ripulire e meravigliose terre da esplorare. In questo videogame ci sono diverse razze e classi che, oltre a variare di aspetto fisico, hanno un pattern di mosse unico. Anche se è un F2P, è possibile raggiungere il livello massimo senza spendere un centesimo, armati di qualche attacco magico e tanta pazienza.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Guild Wars 2 – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Guild Wars 2 era originariamente un Buy to Play, tuttavia con l’uscita dell’espansione Heart of Thorns, gli sviluppatori hanno reso il gioco base F2P. Benché Heart of Thorns rimane a pagamento, il titolo base (gratuito) è davvero vasto e vi permetterà di rimanere incollati allo schermo per ore e ore. Nel gioco vi sono le classiche quest da MMORPG, ma la collaborazione con gli altri giocatori in eventi nei quali bisogna sconfiggere alcuni enormi boss, è davvero entusiasmante.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Star Wars: The Old Republic – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Star Wars: The Old Republic non è un titolo apprezzabile solo dai fan della saga, bensì una delle colonne portanti del genere. Il gioco è ambientato 300 anni dopo gli eventi visti in KotOR e ben 3500 anni prima di ciò che accade nella prima trilogia cinematografica. Con una storia davvero interessante, dei combattimenti action e una proposta che anno dopo anno è divenuta ricchissima, questo titolo merita di avere una chance da parte vostra e..che la forza sia con voi.

Disponibile per: Microsoft Windows.

TERA – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

TERA (The Exiled Realm of Arborea) è stato uno dei primi MMORPG ad abbandonare il combattimento punta e clicca, per promuoverne uno più action. Il gioco offre un vasto assortimento di razze e classi, accompagnate da una Mount personale. Un massiccio aggiornamento del 2014 ha aumentato il livello massimo e aggiunto diverse nuove zone, il tutto in modo gratuito. Sono state anche aggiunte delle nuove classi giocabili, e gli aggiornamenti minori continuano ad essere pubblicati regolarmente.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Skyforge – Migliori giochi Free to Play e gratuiti per PC

Skyforge è l’MMORPG che combina sci-fi e fantasy, il quale abbandona molte regole adottate dei giochi di questo tipo. I livelli fanno spazio ad una crescita del personaggio, nella quale si potranno sostituire i tipi di classi, in qualsiasi momento. Il videogame di Obsidian Entertainment è puramente action e non mancano combo e attacchi scenografici. Quindi, se odiate il tipico sistema di attacco presente in molti titoli di questo tipo, Skyforge potrebbe divertirvi per ore e ore.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Blade & Soul – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Blade & Soul è un MMORPG di stampo orientale, nel quale le parole chiave soni: fantasy e arti marziali. Il titolo è caratterizzato da una storia davvero interessante, non esente di colpi di scena, e dal comparto artistico splendido e curato sotto ogni punto di vista. Nonostante i vari problemi, come le classi poco bilanciate, presenta uno degli stili di combattimento migliori che si siano mai visti su un titolo del genere. Siete pronti a tuffarvi in un colorato mondo, tra animaletti e sakura?

Disponibile per: Microsoft Windows.

Partitina a carte? – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

I card games potrebbero non sembrare entusiasmanti, almeno finché non li si prova. In questa sezione andremo ad elencare e descrivere quali sono i migliori giochi di carte collezionabili, Free to Play.

Hearthstone: Heroes of Warcraft – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Hearthstone è di sicuro il più famoso gioco di carte collezionabili online. Il gioco nasce come card game presente nell’immenso World of Warcraft, della stessa Blizzard, per poi uscire come “stand-alone” nel 2014. Con centinaia e centinaia di carte si potranno plasmare i propri mazzi e, tramite i 9 diversi tipi di campioni, non vi stancherete mai di affinare il vostro stile di combo. Le partite si svolgono in 1v1 online, ma vi sono anche modalità singleplayer.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Gwent: The Witcher Card Game – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Come successo con Hearthstone, anche Gwent è un gioco di carte presente in un videogame, The Witcher 3: Wild Hunt. Il passatempo basato sulle carte da gioco, divenne così famoso e giocato che i fan chiesero a CD Projekt RED di crearne una versione stand-alone. L’anno scorso uscì Gwent: The Witcher Card Game, il quale presenta diversi tipi di unità e di abilità, tali da creare un titolo molto strategico e divertente.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Magic: The Gathering Arena – Migliori giochi Free to Play e gratuiti per PC

Magic è uno dei giochi di carte più famosi, se non il più famoso e giocato, al mondo. Disponibile in open beta, Magic: The Gathering Arena è una delle migliori versioni digitali di Magic fino ad oggi. Il titolo si rivolge ai veterani di Magic che cercano uno spazio più comodo per posizionare le proprie carte, ma anche ai giocatori che desiderano un titolo più difficile rispetto alla media.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Fritto misto – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Il genere “fritto misto” è il più in voga al moment… no, non esiste nessun genere chiamato in questo modo. La verità è che ci sono vari titoli diversi tra di loro, i quali non rientrano nelle categorie precedenti. Quindi, che l’elenco abbia nuovamente inizio!

Genshin Impact – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Genshin Impact è un titolo davvero degno di nota. Sarà il comparto artistico ispirato, l’open-world con una vasta mappa fantasy o il combattimento action fluido e divertente con una miriade di personaggi disponibili, ma il Gacha proposto da miHoYo è un free-to-play unico nel suo genere. Non vi resta che provarlo!

Disponibile per: Microsoft Windows.

Warframe – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Warframe è senza dubbio uno dei migliori titoli del suo genere. In questo gioco dovremo scegliere e personalizzare il nostro personaggio per affrontare avventure in co-op, le quali si svolgeranno in una moltitudine di pianeti diversi. Sebbene esteticamente possa ricordare Destiny, Warframe è completamente diverso dato che ci permetterà di eseguire spettacolari movenze in un combattimento action puro, in terza persona.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Dauntless – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Dauntless è (in modo sintetico) un Monster Hunter: World gratuito e semplificato. Il gioco ci permetterà di affrontare creature sempre più agguerrite, insieme e 3 ulteriori giocatori. Aumentare di livello svolgendo le quest è davvero entusiasmante, dato che ci consentirà di costruire sempre più armi ed armature. Inoltre, dovremo scegliere queste ultime in base al nemico da affrontare, e questo rende il titolo molto dinamico e avvincente.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Path of Exile – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Path of Exile è definito da molti come MMORPG, ma in realtà non lo è. Il titolo, infatti, rientra nella categoria degli Action-RPG/Hack and slash alla Diablo style. Il titolo vi porterà in mondo dark fantasy, nel quale potrete essere accompagnati da uno o due amici. Questo è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori F2P in circolazione, con acquisti in-game poco invasivi e un equilibrio generale da tripla A.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Forza Motorsport 6: Apex – Migliori giochi Free to Play e gratuiti per PC

Forza Motorsport 6: Apex è, con tutta probabilità, il Free to Play sulle corse automobilistiche migliore al momento. Creato per far avvicinare l’utenza PC a Forza Motorsport 6 per Xbox One, il titolo si presenta come una versione “alleggerita” dell’originale. Nonostante questo, l’offerta è abbastanza ricca dato che il parco auto conterà ben 63 bolidi e 20 tracciati differenti. Se siete, quindi, alla ricerca di un videogame sulle corse automobilistiche, la scelta non potrà che ricadere su Forza Motorsport 6: Apex.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Le fantastiche avventure di Captain Spirit – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Siete dei fan delle avventure e dello storytelling? Se sì, Le fantastiche avventure di Captain Spirit fa per voi. Il titolo è completamente gratuito ed è una sorta di preludio al secondo capitolo di Life Is Strange: una delle serie più belle ed intense di questa generazione. La storia è ambientata tre anni dopo gli eventi del primo capitolo, a Beaver Creek. Il protagonista della vicenda è Chris, un bambino di 9 anni che, con il suo alter ego: Captain Spirit, intraprenderà un’avventura epica, dall’atmosfera unica.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Starcraft II – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Starcraft II è uno dei giochi più immensi e complessi del panorama PC. Questo è uno strategico in tempo reale, anzi: LO strategico in tempo reale, che ha preso la via del F2P da due anni. In questa versione sarà compresa la campagna single-player di “Wings of Liberty” e tutti i contenuti multigiocatore di StarCraft II, oltre che i comandanti cooperativi attuali e futuri. Essendo un F2P, ci saranno alcuni contenuti acquistabili, ma la maggior parte dell’esperienza è completamente gratuita.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Fallout Shelter – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Inizialmente distribuito su iOS e Android, Fallout Shelter nacque principalmente per aumentare l’hype verso Fallout 4. Il titolo è un gestionale ambientato in un mondo post-apocalittico nel quale avrete il vostro “vault”, che dovrà essere diretto in modo da crescere sempre di più. Non mancano spedizioni e missioni nelle quali i vostri abitanti troveranno: armi, armature, vestiti e così via. Gli acquisti in-game ci sono, ma si possono evitare tranquillamente.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Brawlhalla – Migliori giochi Free to Play e gratis per PC

Brawlhalla è un picchiaduro 2D in puro stile Super Smash Bros. L’obbiettivo, infatti, sarà quello di picchiare gli avversari fino a spedirli fuori dall’arena. Le battaglie si svolgeranno da un minimo di 2 a un massimo di 8 giocatori. Nel gioco targato Blue Mammoth Games, i personaggi disponibili sono più di 40 e, all’E3 2019, è stato annunciato un crossover con Adventure Time che porterà Finn e Jake nel picchiaduro multiplayer.

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

Rocket League – Migliori giochi Free to Play e gratuiti per PC

Ebbene sì, il famosissimo titolo in cui le auto si scontrano in frenetici match calcistici è divenuto un vero e proprio free-to-play. Rocket League è, se non lo conosceste, uno dei titoli più giocati in multiplayer data la sua immediatezza. Siamo sicuri che Rocket League vi offrirà ore ed ore di divertimento una volta scaricato e, grazie al cross-play, potrete giocarci con qualsiasi vostro amico!

Disponibile per: Microsoft Windows e macOS.

eFootball PES 2021 Lite – Migliori giochi Free to Play e gratuiti per PC

eFootball PES 2021 Lite è una versione F2P del videogame calcistico di Konami. In questa versione, le modalità disponibili sono: myClub, la classica modalità online nella quale dovrete creare la vostra squadra, e due modalità offline chiamate “Esibizione” e “Allenamento“. Oltre a queste, ci sarà anche la PES LEAGUE, una sorta di modalità “classificata” nella quale potrete giocare anche in co-op fino a 3v3.

Disponibile per: Microsoft Windows.

Vediamo tutti i giochi presenti nella guida attraverso un recap!

La guida sui migliori titoli Free to Play e gratis per PC volge ormai al termine, ma rivediamoli insieme in un recap, divisi per categorie.

Migliori FPS & TPS Free to Play e gratis per PC

Counter-Strike: Global Offensive

Destiny 2

PlanetSide 2

Team Fortress 2

Fortnite

Apex Legends

Paladins

Alien Swarm

Black Squad

Migliori MOBA Free to Play e gratis per PC

League of Legends

DOTA 2

Heroes of the Storm

SMITE

Heavy Metal Machines

Migliori MMO Free to Play e gratis per PC basati su Mezzi Militari

War Thunder

World of Tanks

World of Warships

Migliori MMORPG Free to Play e gratis per PC

Neverwinter

Guild Wars 2

Star Wars: The Old Republic

TERA

Skyforge

Blade & Soul

Migliori videogiochi di Carte Collezionabili Free to Play e gratis per PC

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Gwent: The Witcher Card Game

Magic: The Gathering Arena

Migliori F2P e gratis per PC

Warframe

Dauntless

Path of Exile

Forza Motorsport 6: Apex

Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Starcraft II

Fallout Shelter

Brawlhalla

eFootball PES 2021 Lite

