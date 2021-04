Migliori mirrorless Sony da acquistare | Marzo 2021

La scelta della mirrorless è un argomento molto delicato, visto l’ampio ventaglio di modelli sul mercato. In questa guida andremo ad analizzare le migliori Mirrorless Sony da acquistare: quale è meglio scegliere per il nostro uso? Vediamo assieme anche la mitica serie sony A7

Le fotocamere mirrorless sono delle fotocamere compatte ma estremamente avanzate sia sotto l’aspetto della qualità dell’immagine che come disponibilità di ottiche. Un sistema fotografico che racchiude la versatilità di una fotocamera compatta e leggera con la qualità di una fotocamera DSLR (reflex) professionale. Scopriamo quali sono le migliori fotocamere mirrorless Sony da acquistare in questo momento.

Le moderne mirrorless Sony sono disponibili in 2 formati di sensore:

: formato nato già ai tempi della pellicola, ma passato di moda solo nell’era digitale. Il sensore ha dimensione 25.1×16.7 mmq rapporto base/altezza pari a 3/2. E’ il formato attualmente più diffuso per via del minor costo di produzione di questo sensore. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è 1.5x Full Frame: formato di riferimento nel mercato digitale, era il “piccolo formato” ai tempi della pellicola. Il sensore ha dimensione 24×36 mmq. Il suo rapporto base/altezza è pari a 3/2.

Migliori mirrorless Sony da acquistare (APS-C)

Entry level di casa Sony. Ottima fotocamera senza mirino, con sensore con una buona gamma dinamica. Poco reattiva la raffica. Il corpo è molto piccolo offre video in 1080p @60fps. Non ha mirino.

Ex top gamma, offre tutto quello che è necessario ma per alcuni versi è di vecchia concezione. L’AF e la raffica sono molto rapidi, il mirino ed il display molto buoni. Non funziona bene con gli adattatori AF, mentre va molto bene con gli obiettivi manual focus. Video in 1080p @60fps.

Sony Alpha 6100 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, ILCE6100B, Nero La Sony A6100 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 33 RAW, 76 JPEG.

Nata per sostituire la A6000, offre tutto quello che è necessario ad un buon prezzo. L’AF e la raffica sono molto rapidi, il mirino ed il display molto buoni. Funziona bene con gli adattatori AF, e va molto bene con gli obiettivi manual focus. Video in 4K (3840x2160p) a 30 FPS.

Evoluzione di A6000, offre un sensore BSI, un nuovo mirino elettronico ed un corpo più ergonomico. L’AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye (pienamente sfruttabile). Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps.

Sony Alpha 6400 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore APS-C, Video 4K HDR, S-log2, S-log3 e Hlg, ILCE6400B, Nero La Sony A6400 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 102400 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 46 RAW, 99 JPEG.

Evoluzione di A6300, offre un sensore BSI ed un corpo più ergonomico. L’AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye aggiornata. Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps.[/amazon]

(attualmente in offerta) Sony Alpha 6500 Fotocamera Mirrorless APS-C, Autofocus in 0.05s , 24.2 Megapixels, Video 4K e Stabilizzazione Integrata a 5 Assi La Sony A6500 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 107 RAW, 307 JPEG.

Praticamente una A6300 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del precedente top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6300 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Naturale evoluzione di A6500 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6500 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Migliori mirrorless Sony da acquistare (Full Frame)

Sony Alpha 7 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, ILCE7B, Nero La Sony A7 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2013. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS.

Macchina Full Frame entry level. Offre un ottimo sensore, ma ha un sistema di AF poco reattivo. Raffica pessima. Si presta molto all’uso di obiettivi vintage, grazie al sensore dello stesso formato per cui le ottiche erano state pensate. Corpo tropicalizzato. Video in 1080p @60fps.

(attualmente in offerta) Sony Alpha 7M2 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B, Nero La Sony A7 II è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2014. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 -25600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS.

Normale evoluzione di A7. Migliora l’AF, ma non la raffica, si può usare tramite adattatori con obiettivi AF. Dispone della funzione AF Eye ma questa non è reattiva come su A6300/A6500. Ha lo stabilizzatore a 5 assi sul sensore, ed un’ottima qualità di immagine. Corpo tropicalizzato, video in 1080p @60 fps.

Sony a7S II ILCE7SM2/B, fotocamera digitale con sensore full frame, innesto E, 12,2 MP La Sony A7s II è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 12.2 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 409600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS FPS.

Versione di A7 votata al video e alle riprese in bassa luce. Offre un AF lento, solo a contrasto ed una raffica poco reattiva. Non si può usare con adattatori AF. In compenso ha il sensore stabilizzato e un comparto video di eccellenza. Registra video in 4k @30 fps. Il corpo non è tropicalizzato.

Versione di A7 votata alla risoluzione. Offre un sensore BSI con una resa ad alti ISO eccellente e con un’ampia gamma dinamica. Non una fotocamera rapidissima, offre La funzionalità AF Eye ma non è rapida come su A6300/A6500. La raffica anche qua è del tutto insufficiente. Si può bene utilizzare anche con ottiche AF, se pur non avendo un AF molto reattivo rispetto ad A7 II. Consigliata per foto di paesaggio e studio. Registra video in 4k @30fps. Il corpo è tropicalizzato. Da poco sostituita da A7R III, che ne è un ragionevole upgrade su tutti i fronti.

Tanto attesa da molti utenti Sony A7 mark III si pone come nuova soluzione all’around di sony per il segmento di fascia semi pro. Migliora l’AF, la raffica, Eye Af ora funziona anche in Af-C, ed è finalmente molto reattiva. Ha lo stabilizzatore a 5 assi sul sensore che garantisce 5 stop di recupero sui tempi a detta della casa, ed un’ottima qualità di immagine ancora migliore rispetto al modello precedente. Corpo tropicalizzato, video in 4k @30 fps e nuove batterie serie Z.

Versione di A7 votata alla risoluzione che ora migliora sul tallone di Achille della versione precedente: la reattività. Offre un sensore BSI con una resa ad alti ISO eccellente e con un’ampia gamma dinamica di quasi 15 stop a ISO Base. La funzionalità AF Eye ora è molto rapida anche in AF-C. La raffica è ora più che sufficiente con ben 10 fps. Si può bene utilizzare anche con ottiche AF, pur perdendo qualcosa rispetto ad A7 III ed A9. Consigliata per foto di paesaggio e studio, ma anche matrimoni e reportage. Registra video in 4k @30fps. Il corpo è tropicalizzato inoltre ha le nuove batterie della serie Z. Mirino migliorato e identico a quello della più costosa Sony A9.

In pratica si tratta di un sensore Full Frame inserito nel corpo di una APS-C, davvero piccola questa Sony A7c. Tuttavia non si rinuncia a nulla: sensore da 24 MP stabilizzato su 5 assi, un AF performante con 693 zone a rilevazione di fase e 425 zone a rilevazione di contrasto e ISO da 100 a 51200. La raffica arriva a 10 fps e non mancano i video 4K 30p. Una versione compatta di A7 III in pratica davvero interessante!

Migliori mirrorless Sony da acquistare per riprese video

Evoluzione di A6300, offre un sensore BSI, un nuovo mirino elettronico ed un corpo più ergonomico. L'AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye aggiornata. Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps. Offre la possibilità di utilizzare i log per una miglior base di partenza nel video.

Evoluzione di A6300, offre un sensore BSI, un nuovo mirino elettronico ed un corpo più ergonomico. L’AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye aggiornata. Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps. Offre la possibilità di utilizzare i log per una miglior base di partenza nel video.

Praticamente una A6300 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6300 un po' più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Praticamente una A6300 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6300 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Naturale evoluzione di A6500 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6500 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps. Anche la a6500 offre i log per la registrazione video in modo da ottimizzare la gamma dinamica. A differenza di a6300 non teme troppo il problema del surriscaldamento per video oltre i 10 minuti in 4k.

Sony a7S II ILCE7SM2/B, fotocamera digitale con sensore full frame, innesto E, 12,2 MP La Sony A7s II è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 12.2 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 409600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS FPS.

Versione di A7 votata al video e alle riprese in bassa luce. Offre un AF lento, solo a contrasto ed una raffica poco reattiva. Non si può usare con adattatori AF. In compenso ha il sensore stabilizzato e un comparto video di eccellenza. Registra video in 4k @30 fps. Il corpo non è tropicalizzato. Rispetto alle A6xxx offre un sensore FF con eccelsa resa ad ISO, log meglio gestiti, lettura su sensore FF senza crop e possibilità di montare vertical grip per aumentare l’ergonomia. Non soffre di alcun problema di surriscaldamento ed è ancora oggi il riferimento fra le mirrorless per l’ambito video. Si aspetta a breve la A7s III.

Buona luce!

