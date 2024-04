Samsung S24 Ultra: l’offerta Mediaworld sull’ultimo modello Galaxy

Il Samsung S24 Ultra in offerta su Mediaworld è senza dubbio un ritrovato di alta tecnologia mobile, dove l’intelligenza artificiale mostra tutta la sua potenza

Samsung S24 Ultra è l’apice dell’innovazione mobile, un concentrato di tecnologia che ridefinisce i confini di ciò che uno smartphone può fare. Dotato di un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, di un comparto fotografico senza precedenti e di un design elegante e resistente, è il nuovo punto di riferimento per gli amanti della tecnologia. Partiamo dalla scocca in titanio, che garantisce robustezza e raffinatezza, confermandosi come il fiore all’occhiello della serie S24. Il display da 6,8 pollici, con tecnologia LTPO OLED e refresh rate adattivo tra 1 e 120Hz, offre immagini fluide e brillanti in ogni situazione, anche sotto la luce diretta del sole grazie all’innovativo vetro protettivo Corning Gorilla Armor che riduce i riflessi fino al 75%. È il processore? Un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in versione speciale per Galaxy, che garantisce prestazioni eccellenti e un’efficienza energetica ottimizzata. Ma la vera novità è l’integrazione di Galaxy AI, intelligenza artificiale di ultima generazione che rivoluziona il modo di utilizzare lo smartphone. Il Samsung S24 Ultra è disponibile su MediaWorld a un prezzo di 1799 euro, con la possibilità di pagare a rate a 84,70 euro al mese.

Samsung S24 Ultra: intelligenza artificiale rivoluzionaria in offerta su Mediaworld

Galaxy AI offre una serie di funzioni innovative che assistono l’utente in ogni attività, dalla fotografia alla produttività. Tra quelle più interessanti troviamo:

Traduzione in tempo reale: basta inquadrare un testo in una lingua straniera per vederlo tradotto automaticamente nella propria lingua.

Trascrizione vocale intelligente: i discorsi vengono trascritti in tempo reale, con la possibilità di modificare e formattare il testo in seguito.

Creazione di contenuti multimediali: aiuta a creare foto, video e contenuti social di alta qualità, suggerendo inquadrature, impostazioni e filtri ottimali.

Assistenza proattiva: lo smartphone anticipa le esigenze dell'utente, suggerendo azioni e fornendo informazioni contestuali.

Il comparto fotografico è da vera ammiraglia: la fotocamera posteriore è composta da una doppia ultra-grandangolare da 12 megapixel e 200 megapixel, con stabilizzazione ottica dell’immagine, e da un doppio teleobiettivo, il primo con sensore da 50MP con zoom ottico 5x e l’altro da 10MP. La fotocamera frontale da 12MP garantisce selfie impeccabili in ogni condizione di luce.

