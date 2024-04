HUAWEI Nova 12: in arrivo assieme alla HUAWEI Band 9

Huawei annuncia la nuova smartband HUAWEI Band 9 e la serie smartphone HUAWEI nova 12, da oggi disponibili su Huawei Store

Presentata la serie Nova 12, una nuova gamma di smartphone che unisce tecnologia all’avanguardia, design elegante e alte prestazioni, con un focus particolare sulle fotocamere anteriori per selfie impeccabili e HUAWEI Band 9, la smartband per il fitness di ultima generazione.

HUAWEI Nova 12: un design iconico per uno stile inconfondibile

La serie nova di Huawei è sempre stata caratterizzata da un design raffinato e innovativo. La linea nova 12 non fa eccezione, con il suo design ultrasottile e leggero che lo rende perfetto per essere portato sempre con sé.

Il nuovo HUAWEI nova 12s si distingue per la sua struttura ottimizzata grazie al design Extreme R Angle. Ispirati all’ordine cosmico e all’armonia dell’universo, sia HUAWEI nova 12s che HUAWEI nova 12 SE ereditano l’iconico design Star Orbit Ring dei precedenti modelli della serie nova, mentre HUAWEI nova 12i si spinge oltre con il Super Star Orbit Ring. La serie è disponibile in diverse colorazioni: dal blu di HUAWEI nova 12s al verde di HUAWEI nova 12i, ogni colore può rappresentare le personalità e i diversi stili della nuova generazione.

HUAWEI Nova 12: fotocamera frontale per scatti d’eccellenza

La serie nova di Huawei è sempre stata pioniera nella tecnologia delle fotocamere frontali, sia in termini di hardware che di software. La serie HUAWEI nova 12 è pensata per offrire agli utenti l’opportunità di esprimersi attraverso la fotografia, grazie alla sua fotocamera frontale ad alte prestazioni.

HUAWEI nova 12s integra una Selfie camera ultra-grandangolare da 60 MP con una delle risoluzioni più elevate tra gli smartphone della stessa fascia di prezzo. Grazie all’ultra grandangolo da 100°, è possibile catturare foto di gruppo e incorniciare preziosi ricordi con amici e famigliari, ma anche scattare selfie mostrando ampi panorami o skyline urbani. Inoltre, la fotocamera principale Ultra Vision da 50MP e la fotocamera Ultra-Wide Macro da 8 MP offrono modalità di scatto versatili. Attraverso un’esperienza fotografica ad alta definizione potenziata da XD Portrait Engine, gli utenti potranno catturare fotografie autentiche e di qualità.

HUAWEI Nova 12: un’esperienza utente unica e personalizzata

La serie HUAWEI nova 12 è la prima serie di smartphone Huawei a lanciare il nuovo EMUI 14. Questo sistema operativo aggiornato offre un’interfaccia più semplice e intuitiva, con diverse funzionalità per la personalizzazione e la sicurezza.

Tra le novità troviamo Live View, una funzione di notifica che consente agli utenti di dare un’occhiata in tempo reale alle attività delle app dalle schermate di blocco di AOD, e Lock Screen Themes, che include numerose opzioni per esprimere la propria creatività creando uno sfondo personalizzato.

EMUI 14 offre anche diverse funzionalità legate alla sicurezza e alla privacy. Gli utenti possono attivare e disattivare le impostazioni di privacy con un semplice pulsante, garantendo il pieno controllo sulle autorizzazioni delle app e l’accesso ai loro dati personali. SuperHub, sfruttando l’ecosistema dei servizi mobile, semplifica il trasferimento dati tra dispositivi: con un solo tocco, è possibile trascinarli nel promemoria dello smartphone dove saranno immediatamente copiati e salvati, oppure trasferirli facilmente su altri device.

Prestazioni ottimizzate per un’esperienza fluida

Oltre a migliorare le prestazioni software, la dodicesima generazione di smartphone della serie nova ottimizza anche l’hardware. HUAWEI nova 12s è dotato di una batteria da 4500 mAh a lunga durata e supporta 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 per una ricarica rapida quando necessario. HUAWEI nova 12i ha la batteria più potente della serie, con una capacità di 5000 mAh e supporta 40W HUAWEI SuperCharge Turbo.

Gli utenti possono abbinare la nuova smartband HUAWEI Band 9, disponibile in edizione speciale nella colorazione blu, con HUAWEI nova 12s: i device sono compatibili tra di loro per un’esperienza olistica e adatta a tutti, che si tratti di un atleta o di un viaggiatore amante dell’avventura.

HUAWEI Band 9: stile, fitness e benessere a portata di polso

HUAWEI Band 9 arriva sul mercato come smartband di ultima generazione, pronta a conquistare chi cerca un dispositivo elegante, versatile e ricco di funzionalità. Con un design leggero e confortevole, HUAWEI Band 9 si adatta perfettamente a qualsiasi stile e offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti.

Design alla moda e comfort impareggiabile

HUAWEI Band 9 vanta un design curato ed elegante, con un peso di soli 14 grammi e uno spessore di appena 8,99 mm. La cassa in materiale resistente racchiude al suo interno moduli di rilevamento ad alta precisione, garantendo comfort e prestazioni elevate. Il display AMOLED da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo del 65% offre una visuale nitida e ricca di dettagli, mentre i cinque colori disponibili (Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue) permettono di personalizzare il dispositivo secondo il proprio gusto.

HUAWEI Band 9: sonno monitorato e benessere sotto controllo

Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0, HUAWEI Band 9 offre un monitoraggio completo del sonno, analizzando le diverse fasi e fornendo dati dettagliati sulla qualità del riposo. La funzione di consapevolezza della respirazione nel sonno rileva eventuali interruzioni, aiutando gli utenti a dormire sonni più tranquilli. Inoltre, HUAWEI Band 9 monitora battito cardiaco e livelli di ossigeno nel sangue durante la notte, fornendo informazioni preziose per la propria salute.

Allenamento scientifico con HUAWEI TruSport

HUAWEI Band 9 è il compagno ideale per gli amanti del fitness. Con HUAWEI TruSport, gli utenti possono accedere a un sistema di allenamento professionale che fornisce dati completi sull’attività di corsa, nuoto, ciclismo e molti altri sport. Il dispositivo valuta anche l’indice di capacità di corsa, il carico di allenamento, il tempo di recupero e la frequenza cardiaca di recupero, aiutando gli utenti a migliorare le proprie prestazioni in modo sicuro ed efficace.

Durata della batteria e funzioni smart

HUAWEI Band 9 vanta una batteria a lunga durata che garantisce fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo tipico. La ricarica è rapida e consente di ottenere due giorni di utilizzo con soli 5 minuti di carica. Le funzioni smart includono controllo della musica, scatto a distanza, notifiche, risposte rapide ai messaggi e molto altro ancora. Inoltre, HUAWEI Band 9 è compatibile con EMUI, iOS e Android, offrendo la massima libertà di utilizzo a tutti gli utenti.

Prezzi e disponibilità

Dal 15 aprile la serie HUAWEI nova 12 è disponibile su Huawei Store:

HUAWEI nova 12s nei colori Black, Blue, White al costo di 499,00 euro ;

; HUAWEI nova 12 SE nei colori Black e Green al costo di 379,00 euro ;

; HUAWEI nova 12i nei colori Black e Green al costo di 279,00 euro.

In occasione del lancio, fino al 12 maggio è possibile acquistare uno smartphone della serie HUAWEI nova 12 con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio e uno sconto del 10% utilizzando il codice AHWSMP10. Inoltre, fino al 21 aprile, su Huawei Store è attiva la campagna promozionale NO IVA che consente di acquistare con il 19% di sconto una serie di prodotti selezionati utilizzando il coupon ANOIVA.

HUAWEI Band 9 è disponibile al prezzo di 59,00 euro su Huawei Store. Fino al 12 maggio è attiva un’offerta speciale che permette di acquistare un secondo HUAWEI Band 9 con uno sconto di 20,00 euro.

Comprerete i nuovi dispositivi di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.