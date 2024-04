Udinese-Roma: dove vedere la partita?

Gli impegni domenicali continuano e presentano un altro match: scopriamo dove vedere Udinese-Roma

I diritti tv sono diventati il punto fisso di questo nuovo mondo del calcio. Tra i segnali evidenti di questo cambiamento si nota quello relativo alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta sicuramente un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma evidenzia un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni in merito. Qui subentra l’obiettivo dell’articolo, che vuole spiegare dove vedere Udinese-Roma e quali saranno i possibili protagonisti.

La giornata 32 si rivelerà intensa, con due squadre diversissime.

Dove vedere Udinese-Roma: sarà possibile vedere la partita? La risposta è no!

Al 15esimo posto con 28 punti, l’Udinese deve correre ai ripari e allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, soprattutto dopo il successo del Lecce sull’Empoli. In quinta posizione con 55 punti, la nuova Roma di Daniele De Rossi è molto temibile e si sta ben comportando tra Europa e Italia, pronta a prendersi il meglio nell’ultima fase di stagione. Scopriamo allora dove poter vedere Udinese-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è ritagliata poco alla volta il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Basteranno così pochi semplici passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Passando a Sky, la carta dei servizi mostra un quadro diverso. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare il palinsesto completo. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce poi con la presenza di altri sport, come NBA, Golf, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € a cadenza mensile, serviranno pochi passaggi, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, passiamo a quello che interessa tutti: Udinese-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 14 Aprile, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Friuli di Udine. Si ricorda l’importanza di avere una VPN per rimanere protetti durante il proprio percorso su internet.

Udinese-Roma, probabili formazioni

Obiettivi diversi e paure differenti, i friulani per salvarsi e i giallorossi per chiudere al meglio.

Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Vincerà il pronostico o ci saranno sorprese? Diteci la vostra, continuando però a seguire tuttotek.it per ogni news.