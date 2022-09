Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 10)

Con la decima parte della guida si conclude la lista di arene e scenari che precedono Super Smash Bros. Ultimate: siamo quasi al rush finale

Stiamo davvero esaurendo gli scenari e le arene di questa nostra guida a Super Smash Bros. Ultimate. Tra un paio di episodi avremo passato in rassegna ogni singolo livello del gioco, ed oggi chiuderemo i conti con il quarto capitolo di questa strepitosa serie. Nelle prossime due puntate, infatti, sviscereremo tutte le novità introdotte su Nintendo Switch. In appendice, parleremo di una tecnica avanzata che può dimostrarsi un vero spartiacque tra giocatori intermedi e professionisti. Oggi, parleremo dello Scudo perfetto e delle finestre di opportunità (e di contrattacco) che vi può aprire!

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

PAC-LAND – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Purtroppo, complice un elemento di gameplay asimmetrico improponibile su console fissa, quel capolavoro che è PAC-MAZE non sarà parte di questa guida in quanto esclusivo ad arene e scenari di Super Smash Bros. for Nintendo 3DS. Al suo posto, dalla versione Wii U, abbiamo PAC-LAND. Trattasi di un’arena bidimensionale a scorrimento laterale (con walk-off: sì, il bingo del bando ai tornei è completo) in cui affronteremo l’andirivieni del gioco originale evitando idranti, burroni e tronchi in caduta libera.

Origine: PAC-LAND

PAC-LAND Stage rappresentativo di: Pac-Man

Pac-Man Storia: L’incarnazione di Pac-Man e dei suoi comprimari nel gioco arcade del 1984 è basata sulla serie animata di Pac-Man di quel periodo, ad opera del duo Hanna-Barbera. La casa di Pac-Man ha fatto il suo debutto videoludico qui, per poi riapparire nella serie Pac-Man World. Nel gioco originale, il compito di Pac-Man era quello di salvare (e scortare a casa) una fata. Questo è stato uno dei platformer ad implementare livelli di parallasse, ovvero una simulazione di prospettiva tramite la diversa velocità di scorrimento dello sfondo rispetto agli oggetti più vicini all’inquadratura.

Il tempio di Palutena – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La terza e ultima (o meglio, non proprio, come vedrete tra poco) “arena enorme” del gioco è il Tempio di Palutena. A differenza della sua controparte pre-Kid Icarus Uprising, la patria di Pit ripropone il gameplay delle sezioni “a piedi” del gioco originale con una versione a scorrimento laterale del level design visto nell’avventura per Nintendo 3DS. Ponti, isole fluttuanti, piattaforme mobili e persino labirinti sotterranei: molto probabilmente è lo scenario più grande del gioco, e la presenza di trampolini e pericolosi chiodi non fa altro che confermarne il bando ai tornei.

Origine: Kid Icarus Uprising

Kid Icarus Uprising Stage rappresentativo di: Pit, Palutena, Pit Oscuro

Pit, Palutena, Pit Oscuro Storia: Non vorremmo fare spoiler, ma se è possibile affrontare la propria casa come livello pieno di nemici in Kid Icarus Uprising un motivo c’è. Del resto, Destroyed Skyworld è uno dei possibili brani nell’arena. Qui Pit, in riferimento ai divertenti dialoghi del gioco originale, gode di una Provocazione Smash (↓ sulla croce direzionale per una frazione di secondo) per ogni combattente del gioco di base più la Pianta Piranha. Per i due Fighters Pass, invece, la conversazione è generica.

Pilotwings – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Omaggiando due differenti generazioni di uno dei franchise meno noti della Grande N, Pilotwings è uno scenario itinerante meno “fastidioso” di altri in termini competitivi. La prima piattaforma principale è un biplano, accompagnato dalle ali inferiori del velivolo come piattaforme aggiuntive. Quando il volo si sposta dalla mappa bidimensionale del primo gioco all’isola Wuhu di Wii Sports, il biplano ci scrollerà di dosso per poi lasciarci cadere sopra un altro aereo. Trattandosi di un velivolo differente, non ci saranno piattaforme inferiori. Le due fasi si alternano di continuo. Gli aerei non restano mai nella stessa posizione orizzontale, perciò fate attenzione a quando pendono!

Origine: Pilotwings, Pilotwings Resort

Pilotwings, Pilotwings Resort Stage rappresentativo di: nessuno in particolare (se non contiamo i guerrieri Mii)

nessuno in particolare (se non contiamo i guerrieri Mii) Storia: Il primo Pilotwings per Super Nintendo era un simulatore di volo che faceva utilizzo dello pseudo-3D chiamato Mode-7 per la rotazione e l’allargamento degli sprite. Nel gioco era possibile sfruttare vari velivoli. Sakurai e il suo team hanno deciso di glissare su Pilotwings 64, passando invece direttamente a Pilotwings Resort per Nintendo 3DS. Lì sono i Mii a farla da padrone, passando a una nuova ambientazione: l’isola Wuhu di Wii Sports e Wii Sports Resort (da cui, appunto, Pilotwings Resort). Nel gioco i Mii potevano volare anche con altri metodi, compresi jetpack ed altre amenità che compaiono anche qui.

Oltrenuvola – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Passiamo da uno scenario itinerante all’altro con Oltrenuvola. L’arena passa per varie location della città celeste (circa 10), mantenendo un altrimenti competitivamente accettabile layout composto da piattaforme solide e attraversabili.

Origine: The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: Skyward Sword Stage rappresentativo di: Link (settimo costume)

Link (settimo costume) Storia: Skyward Sword è cronologicamente posto all’inizio dell’intera saga di Zelda, e qui l’eponima ragazza non è nemmeno una principessa. Oltrenuvola è un’isola fluttuante dalla quale gli abitanti del cielo, Link compreso, si tuffano nel mondo di superficie a bordo dei loro enormi volatili, i Solcanubi. L’antagonista di questo gioco, Mortipher, incorpora nel suo design gli elementi distintivi di più antagonisti differenti, come Ganondorf/Ganon, Vaati e molti altri. Con la promessa di tormentare Link anche nelle sue future reincarnazioni…

La grande offensiva speleologica – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Tecnicamente non vi abbiamo mentito. Abbiamo già passato in rassegna le tre arene più grandi del gioco… quelle esterne, si intende. Contrariamente al Tempio, a New Pork City e (poche righe fa) al Tempio di Palutena, qui abbiamo uno scenario colossale ma… interno. La Grande Offensiva Speleologica è un trionfo di cunicoli e carrelli da miniera, dove per muovervi velocemente dovrete fare affidamento a cannoni e scorciatoie. Le superfici laviche servono per avere dei punti dove infliggere un KO, in quanto si dimostrano fatali dal 100,0% di danni in poi.

Origine: Kirby Super Star/Kirby’s Fun Pak, Kirby Super Star Ultra

Kirby Super Star/Kirby’s Fun Pak, Kirby Super Star Ultra Stage rappresentativo di: Kirby

Kirby Storia: La Grande Offensiva Speleologica è, come ogni altra modalità di Kirby Super Star, parte della costante roulette di gameplay del gioco. Anni prima de Il Labirinto degli Specchi per GBA, infatti, questo è stato il primo tango di Kirby con il genere dei metroidvania. Caduto distrattamente in un burrone, Kirby dovrà esplorare da cima a fondo il mondo sotterraneo prima di riemergere, conquistando tutti i vari tesori contenuti nell’enorme labirinto. Il miniboss Computer Virus (nella localizzazione italiana di Kirby Super Star Ultra è “Battaglia a turni”) ha ispirato Super Kirby Clash e i suoi predecessori.

Campagna e Città – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

L’idea di base dietro Campagna e Città non cambia molto da Smash Village. La differenza la fanno le transizioni tra il layout campagnolo (una piattaforma principale e due attraversabili appena al di fuori, più una al centro) e quello cittadino (una piattaforma centrale e due attraversabili sopra l’arena, a destra e a sinistra). Come Smash Village, anche in questo caso lo sfondo dipende dall’orario interno della console. Concerti di K.K. Slider compresi! Il tutto è fruibile quasi sempre nei tornei.

Origine: Animal Crossing: Let’s Go To The City

Animal Crossing: Let’s Go To The City Stage rappresentativo di: Abitante

Abitante Storia: L’episodio di Animal Crossing per Wii, come lascia intuite il titolo, ha spostato la vita del giocatore vicino ad una piccola città, raggiungibile in autobus. La città ospita vari luoghi esclusivi, come la boutique Griffe di Griffa, il centro Shampoo & Champagne e molto altro. Il titolo originale includeva inoltre una periferica per dare input vocali al gioco.

Palestra di Wii Fit – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La Palestra di Wii Fit è facile da riassumere. Si tratta perlopiù di un pavimento piano che collega tra loro i due walk-off ai lati dello scenario. Solitamente, la parete sullo sfondo è uno specchio, ma talvolta lascia spazio ad un muro bianco sul quale compaiono varie posizioni dello yoga. Le pedane Wii Balance Board fungono da piattaforme attraversabili e mobili, che si spostano verso l’alto senza però infliggere KO ai lottatori. Il passaggio allo sfondo bianco rimuove le piattaforme.

Origine: Wii Fit

Wii Fit Stage rappresentativo di: Trainer di Wii Fit

Trainer di Wii Fit Storia: Wii Fit era un titolo per Wii in cui il compito del giocatore consisteva nel replicare le diverse posizioni dello yoga mostrate sullo schermo. La bilancia Wii Balance Board è una periferica per Wii e Wii U con la quale il gioco tiene tracciata la nostra fedeltà ai movimenti da riprodurre. Lo scenario ha fatto la sua prima comparsa nel trailer di presentazione della Trainer di Wii Fit, mostrato qualche ora dopo quello dell’Abitante e quello di Mega Man.

La zona Windy Hill – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La Zona Windy Hill gode della medesima gravità “ad arco” di Mario Galaxy. Tuttavia, si tratta perlopiù di una sola piattaforma ricurva con una pendenza. Al di sopra dello scenario trovano posto tre piattaforme sottili, con due trampolini a mezz’aria ai lati e un mulino a vento con annesse piattaforme rotanti sulla destra.

Origine: Sonic Lost World

Sonic Lost World Stage rappresentativo di: Sonic

Sonic Storia: Come lo scenario, anche Sonic Lost World in toto vanta i medesimi grattacapi gravitazionali di Super Mario Galaxy. In questo gioco, nato come esclusiva Nintendo, Sonic e Tails esplorano un mondo fluttuante in rovina chiamato Esamondo Perduto. La prima zona del gioco è Windy Hill, dove Sonic impara a conoscere i rudimenti di gameplay e dove libera i Flickies (gli animaletti sullo sfondo dello scenario) al termine di ogni livello, prima di scontrarsi con Zazz dei Sei Nefasti.

Wrecking Crew – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Il layout di Wrecking Crew è casuale per ogni scontro, ma di norma gli elementi dello scenario sono sempre gli stessi. Avrete a disposizione una piattaforma principale in basso e, a seconda dei casi, una o più piattaforme attraversabili al di sopra di essa. Queste ultime rappresentano i vari piani superiori dell’edificio da demolire colpendo le varie bombe. State attenti: se un barile vi crolla in testa, dovrete sgomitare un bel po’ per uscire. Per muovervi in alto e in basso disporrete delle scale a pioli, dalle quali potrete anche attaccare mentre siete appesi.

Origine: Wrecking Crew

Wrecking Crew Stage rappresentativo di: Mario (quarto e quinto costume), Luigi (terzo costume), [tecnicamente] Wario (ottavo costume), R.O.B. (sbloccato in quest’arena)

Mario (quarto e quinto costume), Luigi (terzo costume), [tecnicamente] Wario (ottavo costume), R.O.B. (sbloccato in quest’arena) Storia: Lo scenario ripropone praticamente il gameplay dell’intero gioco originale. In esso occorreva infatti distruggere le varie pareti del palazzo evitando al contempo i nemici. Le bombe possono scatenare una reazione a catena, e talvolta far comparire il Martello d’oro (da leggersi con la voce di Maurizio Merluzzo, preferibilmente). Già, lo strumento di Super Smash Bros. viene proprio da qui!

Arcipelago di Wuhu – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Mentre Pilotwings si limita a sorvolare l’ambientazione, l’Arcipelago di Wuhu è l’arena espressamente dedicata a questo mondo. In qualità di scenario itinerante, anche qui l’arena alterna vari layout nei passaggi da una location all’altra, per poi fermarsi in vari punti del paradiso tropicale. State attenti, perché alcune delle tappe comprendono un ponte sospeso (due walk-off più dei buchi), uno yacht (acqua) e una spiaggia (walk-off più acqua)!

Origine: Wii Fit, Wii Sports, Wii Sports Resort, Pilotwings Resort

Wii Fit, Wii Sports, Wii Sports Resort, Pilotwings Resort Stage rappresentativo di: Guerrieri Mii

Guerrieri Mii Storia: Alcune scene esterne di Wii Fit sono ambientate sull’isola di Wuhu, ma è Wii Sports ad usare maggiormente l’ambientazione (perlopiù nel golf). Wii Sports Resort ha in seguito chiarito la geografia del luogo. Uno dei minigiochi in quest’ultimo titolo consentiva di sorvolare l’isola, spianando così la strada a Pilotwings Resort. Anche Mario Kart ha ospitato questo scenario, con le piste Circuito Wuhu e Monte Wuhu in 7, e con l’arena Borgo Wuhu nella modalità battaglia di 7 e 8 Deluxe.

Decimo approfondimento in appendice: Scudo perfetto

Battute su “Mario è stato posseduto da Xehanort!” a parte, quello che vedete qui sopra vi dovrebbe far venire un dubbio. “Ma gli occhi gialli non sono per le Smash finali? E l’aura dov’è?” Se ve lo state chiedendo, è perché in realtà l’idraulico ha appena parato il colpo di Sora con uno Scudo perfetto. Se lasciate andare il tasto per lo scudo (grilletti del controller) nel momento stesso in cui l’attacco vi colpisce, avrete modo di attaccare subito, godendo di qualche fotogramma di invulnerabilità. Farci l’abitudine non sarà semplice, ma se ne sarete in grado diventerete degli ossi molto più duri di quanto si aspettano i vostri avversari!

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.