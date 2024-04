Xiaomi Redmi Note 13: offerta straordinaria da Unieuro

Coloro che stanno cercando uno smartphone con un perfetto rapporto qualità/prezzo, da Unieuro troveranno in offerta lo Xiaomi Redmi Note 13

Nel settore degli smartphone di fascia media, Xiaomi Redmi Note 13 si distingue per la sua affidabilità e per le ottime prestazioni a un prezzo accessibile. Presentato sul mercato italiano a gennaio 2024, questo smartphone rappresenta l’ingresso nella gamma Redmi Note, pur condividendo alcune caratteristiche salienti con i suoi fratelli maggiori. Lo smartphone vanta un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco di 1800 nit assicura una perfetta visibilità anche in condizioni di forte luce solare, mentre la protezione Gorilla Glass 3 protegge lo schermo da graffi e urti. Dentro la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm, accompagnato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce prestazioni parecchio reattive, anche nell’utilizzo di app multiple o di giochi non troppo complessi. Chi sta cercando un nuovo smartphone senza spendere una fortuna, Redmi Note 13 è l’opzione da non perdere. Attualmente è possibile acquistarlo in offerta sul sito di Unieuro a soli 229,90 euro.

Xiaomi Redmi Note 13: comparto fotografico versatile e batteria a lunga durata

Per gli amanti della fotografia, il comparto fotografico è composto da quattro sensori: una fotocamera principale grandangolare da 108 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP sul retro. Sulla parte anteriore, invece, troviamo un sensore da 16 MP per selfie e videochiamate. La fotocamera principale cattura immagini dettagliate e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità notturna. Invece, la fotocamera ultra-grandangolare permette di ampliare la visuale per scatti paesaggistici o di gruppo.

Lo smartphone arriva sul mercato italiano con a bordo MIUI 14 basato su Android 13. La personalizzazione dell’interfaccia è ricca e completa, e offre numerose opzioni per personalizzare icone, cartelle, widget e sfondi. Tra le funzionalità degne di nota troviamo la gestione intelligente della memoria per comprimere le app usate di rado e diverse funzionalità fotografiche avanzate per sfruttare al meglio i tre sensori posteriori.

