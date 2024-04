Un nuovo film in porto per l’attrice premio Oscar Emma Stone

Emma Stone non si ferma più: è stato svelato infatti il nuovo film della star due volte premio Oscar sotto la regia del marito

L’amata attrice reduce dal trionfo di Povere creature! sarà la protagonista del nuovo film diretto dal marito Dave McCary. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la star dovrebbe diventare la protagonista di un nuovo film ancora senza titolo prodotto da Universal Pictures, il quale sarà diretto da Dave McCary, marito della stessa Emma Stone. Dave McCary ha costruito la sua carriera come sceneggiatore per il Saturday Night Live, al quale ha lavorato dal 2013 al 2019, mentre l’esordio da regista è invece avvenuto nel 2017 con la commedia drammatica Brigsby Bear.

È stato inoltre confermato che Patrick Kang e Michael Levin, produttori supervisori della NBC e della serie Young Rock, saranno incaricati di scrivere la sceneggiatura del film. Inoltre, Erik Baiers e Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per conto della major. Tra i produttori sono invece confermati Michael H. Weber, mentre Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine, produrranno per lo studio 21 Laps. Emma Stone, Dave McCary e Ali Herting sono invece in trattative per produrre il film attraverso lo studio Fruit Tree.

Dopo Povere Creature! Emma Stone è poi attesa ad una nuova collaborazione col regista greco Yorgos Lanthimos per il film a segmenti Kinds of Kindness, del quale è stato svelato il primo trailer poche settimane fa. Per l’occasione Stone sarà affiancata Willem Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley e Hunter Schafer. La star sarà inoltre nel cast del prossimo attesissimo film di Ari Aster, Eddington, nel quale condividerà il set con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal. Il film è atteso per giugno nelle sale italiane. Nel caso ve lo foste perso, vi ricordiamo che Povere creature! è attualmente disponibile in streaming su Disney+.

