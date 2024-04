Motorola Edge 40: Android 14 è finalmente arrivato!

Ufficialmente in rollout per Motorola Edge 40 l’aggiornamento alla nuova versione del robottino verde Android 14

Un anno dopo il suo debutto con Android 13, Motorola Edge 40 riceve finalmente l’atteso aggiornamento ad Android 14. La notizia, accolta con entusiasmo dai possessori del dispositivo, fa ben sperare per il futuro di questo ottimo medio gamma by Motorola.

Motorola Edge 40: le novità di Android 14

Novità succose all’interno del pacchetto di aggiornamento. Innanzitutto, la nuova versione integra le patch di sicurezza di marzo 2024, garantendo una protezione aggiornata contro le ultime minacce informatiche. Ma non è tutto: l’interfaccia My UX riceve un’importante rivisitazione, con animazioni più fluide, un’efficienza generale del sistema ottimizzata e maggiori possibilità di personalizzazione. Anche i permessi per le applicazioni vengono rinnovati, per un controllo più granulare sulla privacy da parte degli utenti.

Anche se non stravolge completamente l’esperienza utente, l’aggiornamento ad Android 14 introduce diverse migliorie che rendono il Motorola Edge 40 ancora più performante e versatile. Un passo avanti importante per questo dispositivo che, stando alle promesse del produttore, dovrebbe ricevere anche Android 15 nel corso del prossimo anno.

Come aggiornare il tuo smartphone

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento su Motorola Edge 40, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Apri le Impostazioni del telefono.

del telefono. Entra nel menu Sistema .

. Seleziona la voce Aggiornamento di sistema .

. Tocca il pulsante Verifica aggiornamenti.

Se l’aggiornamento è disponibile, verrà scaricato e installato automaticamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più.

In conclusione

Con l’arrivo di Android 14, Edge 40 si conferma un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e ricco di funzionalità. Grazie agli aggiornamenti regolari garantiti da Motorola, gli utenti possono essere certi di avere sempre a disposizione un dispositivo all’avanguardia, in grado di soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione.

