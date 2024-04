F1, GP Cina: ecco le previsioni meteo

La F1 fa tappa a Shanghai questo fine settimana alla volta del GP della Cina con l’incognita meteo che potrebbe presentare pioggia

Questo fine settimana, più precisamente dal 19 al 21 aprile, la F1 farà tappa a Shanghai alla volta del GP della Cina. Dopo 5 anni il tracciato cinese ritorna nel calendario della F1 2024. Durante questo lasso di tempo infatti la pandemia da COVID ha tenuto fuori il circuito dal calendario. Nello stato asiatico attualmente è primavera, con le condizioni climatiche che saranno molto fresche. Le sorprese, come vi abbiamo già raccontato, potrebbero non essere solo in pista ma anche nell’aria. Si perchè nel corso del weekend, e specialmente al venerdì, le previsioni auspicano la pioggia. Non il massimo se pensiamo che in questo weekend farà l’esordio stagionale il formato della Gara Sprint. Con questo nuovo tipo di format infatti i team avranno a disposizione una sola sessione di prove libere per mettere a punto le monoposto.

Ma dicevamo del meteo che potrebbe influenzare il GP della Cina di F1, al venerdì specialmente le condizioni potrebbero essere avverse con raffiche di vento intorno ai 46 Km/h e rischio pioggia del 55%. Sempre nella giornata di venerdì, dove si disputerà la prova libera e le Qualifiche Sprint, le temperature oscilleranno tra i 19 e i 21 gradi. Nella giornata di sabato invece le condizioni metereologiche vivranno un leggero miglioramento con il cielo che sarà molto nuvoloso e le raffiche di vento soffieranno oltre i 40 Km/h. Immutate resteranno le temperature, sempre non andando oltre i 21 gradi. Per la domenica, giorno della gara in cui le monoposto si daranno battaglia, sembrerebbe essere lontano il pericolo pioggia, ma non del tutto escluso al momento.

E voi cosa ne pensate dell’incognita pioggia per il prossimo GP della Cina? Renderà la gara con ancora più variabili? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e restate connessi su tuttotek.it per non perdervi nemmeno una notizia dal mondo della Formula 1.