FIFA 23: disponibile il FUT Birthday Team 2!

Tramite comunicato stampa, EA Sports ha annunciato il FUT Birthday Team 2 per FIFA 23: i festeggiamenti per il quattordicesimo anniversario della modalità più famosa del titolo continuano, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre questo si prepara ad essere l’ultimo anno per FIFA come lo abbiamo sempre conosciuto, a causa della disputa venutasi a creare fra EA Sports e la Federazione e che ha portato ad un’insanabile frattura fra le due compagnie, FIFA 23 continua a spopolare, specialmente grazie alla modalità Ultimate Team. Ed è proprio quest’ultima che, quest’anno, è arrivata a compiere il suo quattordicesimo compleanno e, per l’occasione, EA Sports ha avviato una nuova campagna: il FUT Birthday Team.

FUT Birthday assegna aggiornamenti 5 stelle alle mosse abilità o al piede debole di alcune ICONE. Ogni ICONA FUT Birthday ripropone una versione di quel giocatore all’apice della carriera, assegnando un aggiornamento permanente alla sua valutazione TOT, oltre alla capacità di eccellere con entrambi i piedi o di esibirsi in nuove abilità. Nelle scorse ore, EA Sports ha annunciato la seconda squadra per questa iniziativa, che trovate nel prossimo paragrafo.

14 anni di FUT significa 14 giorni di festa 🧁 Continuiamo con il Team 2 del #FUTBirthday🎂 Oggetti Speciali Giocatore con upgrade 5️⃣ Stelle Skill o Piede Debole, oltre a una seconda squadra di ICONE #FUT, nuovi gettoni Swap e molto altro ancora. https://t.co/OX49yQTPVz pic.twitter.com/AA17PSIoSa — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) March 31, 2023

FIFA 23: ecco il FUT Birthday Team 2, scopriamo la squadra!

Rilasciato oggi, 2 aprile, il Team 2 di FUT Birthday include:

Stephan El Shaarawy – Italia – Roma

– Italia – Roma Timo Werner – Germania– RB Leipzig

– Germania– RB Leipzig Vinícius Jr. – Brasile – Real Madrid

– Brasile – Real Madrid Antony – Brasile – Manchester United

– Brasile – Manchester United Bruno Guimarães – Brasile – Newcastle United

– Brasile – Newcastle United Alex Telles – Brasile – Sevilla

– Brasile – Sevilla Mats Hummels – Germania – Borussia Dortmund

– Germania – Borussia Dortmund Simon Kjær – Danimarca – AC Milan

I doppi aggiornamenti FUT Birthday introducono in FIFA Ultimate Team due versioni dello stesso oggetto giocatore disponibili contemporaneamente nei pacchetti, uno con 5 stelle mosse abilità e uno con 5 stelle piede debole, offrendo più scelta per creare rose adatte a diversi stili di gioco.

E questo è quanto per quel che riguarda il Team 2 di FUT Birthday per FIFA 23. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa iniziativa qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!