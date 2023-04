In questa nuova guida di Resident Evil 4 Remake vi aiuteremo a trovare la posizione di tutti i medaglioni blu presenti nel gioco

Nonostante sia un titolo molto lineare, il nuovo remake di Capcom presenta un gran numero di nuove missioni secondarie. Per completare alcune di queste richieste dovrete raccogliere determinati oggetti oppure eliminare nemici potenti, ma altre invece vi chiederanno di distruggere dei particolari medaglioni blu.

Questi amuleti sono davvero ben nascosti e in alcune aree potreste fare davvero molta fatica per scovarli. Per aiutare i completisti in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi aiuteremo a trovare la posizione di tutti i medaglioni blu di Resident Evil 4 Remake.

Un aiuto non da poco

Prima di iniziare ad elencarvi la posizione di tutti i medaglioni blu di Resident Evil 4 Remake vogliamo darvi un consiglio che semplificherà molto la vostra ricerca. Spesso quando i giocatori notano uno di questi amuleti iniziano subito a dare la caccia a tutti gli altri, ma di solito è meglio aspettare un pochetto. Proseguendo naturalmente nel gioco per un po’ infatti vi imbatterete di sicuro nel relativo foglio blu di richiesta. Interagendo con questo oggetto la missione verrà ufficialmente attivata, permettendovi così di vedere la posizione di ogni medaglione della zona direttamente dalla mappa.

Fattoria – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

Iniziamo subito parlando dei medaglioni blu nascosti nella fattoria che visiterete durante le prime ore di gioco. Questa è la prima area in assoluto in cui sono presenti questi amuleti e di conseguenza saranno quasi tutti molto facili da individuare. Se però state avendo qualche difficoltà nella ricerca, qui di seguito potrete trovare la posizione di tutti i medaglioni presenti nella zona:

Il primo medaglione è davvero semplice da trovare, dato che si trova appeso ad un angolo esterno della casetta in cui trovate la macchina da scrivere. Nel mezzo di questa zona troverete una piccola stalla con due diverse entrate. Il secondo medaglione sarà nascosto dietro ad una delle tante travi presenti all’interno della struttura. Questo medaglione è appeso alla finestra del grosso fienile in cui troverete la ruota del meccanismo. Potete facilmente distruggerlo sia dall’esterno che dall’interno della struttura. Questo medaglione è sicuramente quello nascosto meglio di tutta la fattoria. Per trovarlo infatti dovrete entrare nel piccolo capanno degli attrezzi situato nella parte est della fattoria e guardare in alto. A seconda della vostra angolazione, il medaglione potrebbe essere coperto da una delle travi che sorreggono il tetto. L’ultimo medaglione è appeso sotto ad una delle impalcature connesse al mulino. Per distruggerlo facilmente vi consigliamo di salire al secondo piano del fienile e spararlo da li.

Allevamento pesci – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

Passiamo ora al secondo gruppo di medaglioni blu che troverete durante la vostra partita. A differenza degli altri amuleti della guida, questi hanno la particolarità di essere nascosti in due zone separate. Per fortuna però la maggior parte di loro si trova nell’area di allevamento pesci e solo uno è nascosto nella miniera. Qui di seguito potrete trovare la posizione di tutti i medaglioni blu di queste due aree:

Cominciamo con il medaglione della miniera, dato che è l’unico che si trova in questo luogo. Per trovarlo vi basterà posizionarvi al centro dell’arena, puntare leggermente a sinistra del cancello di legno che conduce a nord e infine mirare verso l’alto. Il medaglione sarà appeso ad una serie di impalcature di legno molto facili da individuare. Ora è il momento di spostarci nella zona di allevamento pesci. Il primo medaglione sarà molto facile da distruggere, dato che per trovarlo vi basterà raggiungere barca e puntare sotto il lato sinistro della banchina alle vostre spalle. Anche questo medaglione è davvero facilissimo da trovare, dato che lo noterete immediatamente appena entrati nel capanno pieno di scatole nell’area piena di nemici. Gli ultimi due medaglioni potrebbero essere un po’ più complessi da trovare, dato che si trovano nella zona in cui è presente anche un grosso gruppo di nemici. Questo in particolare per fortuna è abbastanza evidente, dato che lo troverete appeso ad una delle banchine sul lato nord dell’area. Per notarlo facilmente vi basterà semplicemente esplorare muovendovi nell’acqua. L’ultimo medaglione si trova sempre nella stessa zona del precedente, ma questa volta sarà nascosto in mezzo a delle travi nella parte sud della zona. Il modo migliore per scovarlo è quello di passare anche in questo caso dall’acqua e mettersi accanto all’impalcatura rialzata su cui è poggiato un barile.

Entrata del castello – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

Ora parliamo del primo gruppo di medaglioni nascosti all’interno del castello. Questa volta dovrete distruggere ben 6 amuleti e come se non bastasse dovrete farlo anche in un momento molto concitato. Per fortuna però non c’è alcun motivo per andare di fretta, dato che potrete tornare ad esplorare con calma l’area non appena vi sarete occupati di tutte le minacce principali. Qui sotto potrete trovare la posizione di tutti i medaglioni blu nascosti all’entrata del castello:

Il primo medaglione è situato in una nicchia sopra ad un piccolo arco di pietra nei paraggi del primo nemico parassitato che incontrerete una volta entrati nell’area. Per trovare il secondo medaglione dovrete fermarvi poco prima di passare sotto l’arco di prima e guardare in direzione delle finestre del castello. Il medaglione sarà visibile in lontananza in un angolo in alto a sinistra. Il terzo medaglione è abbastanza semplice da trovare, dato che è appeso accanto al forziere del tesoro che si trova nell’angolo nord-ovest della zona. Questo medaglione è appeso fuori ad una delle finestre del gazebo di pietra situato nella parte sud del castello. Potete vederlo facilmente camminando vicino al bordo delle mura. Anche questo medaglione è abbastanza semplice da trovare, dato che si trova all’interno della torre dove era nascosto il cannone. Per trovarlo vi basterà raggiungere il punto in cui avete sparato al peso per far salire il cannone e guardarvi intorno. L’ultimo medaglione è appeso ad un albero fuori dal castello situato nella parte sud ovest dell’area. Per trovarlo facilmente vi consigliamo di cercarla nell’area alla base dei gradini che precedono il filmato della catapulta che distrugge una struttura.

Sala grande – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

La sala grande è una zona davvero molto ampia, ma per fortuna è anche molto tranquilla. Con così pochi nemici in giro avrete il tempo di cercare con calma tutti i sei medaglioni che per fortuna in questo caso saranno anche abbastanza visibili. Di seguito potrete trovare la posizione di tutti i medaglioni blu della sala grande:

Appena raggiunto il corridoio principale della sala grande vi basterà girarvi verso la nicchia con un comodino sulla destra. Il primo medaglione sarà appeso sul piccolo arco che si trova sopra al mobile. Il secondo medaglione è nascosto nei pressi della statua della chimera, dietro ad una colonna di marmo vicino al muro est. Il terzo medaglione è appeso al grande lampadario che sovrasta il corridoio. Con tutte quelle luci potrebbe essere difficile notarlo, ma cercandolo dal balcone destro del secondo piano non dovreste avere troppi problemi. Per trovare gli ultimi tre medaglioni dovrete spostarvi nelle stanze adiacenti alla sala grande. Il quarto è nascosto nella galleria, cioè la zona in cui sarete attaccati da un grande gruppo di nemici poco prima di mettere le mani su una delle teste della chimera. Una volta tolti di mezzo tutte le creature, vi basterà avvicinarvi ad una delle piccole colonne nell’angolo sud della stanza per trovare il medaglione. Il quinto medaglione invece è nascosto nella sala da pranzo, dietro ad una tenda che copre la finestra nel lato nord est della stanza. Infine il sesto medaglione è nascosto dietro ad una tenda al piano di sopra dell’armeria. La tenda si trova sul lato sud della stanza, esattamente sopra la porta con i due centauri ai lati.

Deposito merci – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

Finalmente siamo arrivati ai medaglioni blu dell’ultima area di Resident Evil 4 Remake e per prima cosa vi sveleremo la posizione di quelli nascosti nel deposito merci. Questa zona è molto ampia e nasconde anche alcuni nemici problematici, quindi vi consigliamo di toglierli di mezzo prima di iniziare la ricerca. Ecco dove trovare tutti i medaglioni blu del deposito merci:

Appena usciti dal negozio del mercante vi basterà guardare ad est per trovare il primo medaglione blu appeso ad una cisterna fuori dalla mappa. Una volta che vi sarete allontanati un po’ e avrete raggiunto la prima scalinata vi basterà girarvi verso la struttura da cui siete venuti e guardare in alto. Il medaglione sarà appeso ad un cavalcavia. Proseguendo naturalmente nell’area raggiungerete una zona sotterranea con alcuni nemici. Qui troverete il terzo medaglione appeso ad un container rosso nell’angolo più a sud dell’area. Sempre in questa parte sotterranea troverete il quarto medaglione appeso a delle gabbie situate nell’angolo nord ovest. Infine l’ultimo medaglione è appeso ad una grande cisterna che potrete vedere puntando a sud non appena sarete usciti dalla zona sotterranea.

Scogliera – Resident Evil 4 Remake: la posizione di tutti i medaglioni blu

Passiamo infine alla scogliera, l’ultima area del gioco in cui potrete trovare dei medaglioni blu. Vi consigliamo caldamente di distruggere il prima possibile questi amuleti, dato che se proseguirete troppo potreste restare bloccati senza alcun modo di ritornare indietro. Qui troverete per l’ultima volta la posizione dei medaglioni blu nascosti nella scogliera:

Nella parte iniziale dell’area troverete una piccola struttura di pietra con una scala gialla che conduce verso il basso. Il primo amuleto è nascosto dietro il lato destro dell’arco crollato alle spalle della scala. Per vederlo dovrete posizionarvi il più a sinistra possibile e cercare un’angolazione giusta. Scendendo dalla scala che avete visto poco fa, troverete facilmente il secondo medaglione all’ingresso del passaggio sotterraneo. Il terzo medaglione è probabilmente uno dei più difficili da trovare. Questo amuleto è nascosto in mezzo a degli scogli fuori dalla mappa e per vederlo dovrete trovare l’angolazione esatta. Per scovarlo facilmente vi consigliamo di andare nella parte sotterranea e mirare verso nord nello spazio tra due colonne in cui si intravede il mare. Il quarto medaglione è appeso a un’impalcatura di ferro che vi porta al lato opposto delle rovine. Infine l’ultimo medaglione è appeso in cima al campanile che svetta in lontananza a nord est. Per distruggerlo vi consigliamo di utilizzare un fucile da cecchino con un mirino ottico.

Pulizia completa

Qui si conclude la nostra guida sulla posizione dei medaglioni blu di Resident Evil 4 Remake. Adesso di sicuro non avrete alcun problema a completare tutte queste fastidiose richieste del mercante e potrete finalmente mettere le mani su un bel po’ di spinelli. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate a Resident Evil 4 Remake presenti sul nostro sito:

