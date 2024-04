Alfa Romeo Junior alla Milano Design Week

Dopo aver visto finalmente la nuova Alfa Romeo Junior ora la nuova auto si mostra alla Milano Design Week, per festeggiare l’arte della moda e del design in questo grande evento di Milano dell’annata 2024

Ci sono stati alcuni cambiamenti da quando la nuova Alfa Romeo Milano è stata mostrata finalmente al pubblico dopo tanti mesi di attesa. Innanzitutto ora la nuova auto ha cambiato il nome in Alfa Romeo Junior, ma la cosa migliore è che finalmente l’azienda automobilistica di Milano ha deciso di mostrare il nuovo SUV dell’azienda. Ricordiamo che si tratta del primo SUV elettrico della storia di Alfa Romeo ed è anche la prima che vendono a un prezzo davvero molto basso e accessibile a tutti, ovvero a soli 31.900 euro per la versione ibrida. Ora hanno deciso di metterla in mostra all’edizione del 2024 della Milano Design Week, per festeggiare e onorare l’arte della moda e del design. Due cose che, sicuramente, l’ultima fatica di Alfa Romeo ha.

Alfa Romeo Junior è il volto dell’azienda alla Milano Design Week

Proprio in occasione di questo evento speciale ha preso parola il presidente di Larusmiani, ovvero Guglielmo Miani. Ha parlato dell’evento di per sé, che chiamano anche il Fuorisalone. Questo evento festeggia e onore l’arte della moda e del design, riunendo tutti gli appassionati del mondo per questa forma d’arte. Il Fuorisalone è un luogo dove tutti possono incontrarsi per ammirare da vicino i capolavori del design, anche per tutti gli appassionati dell’auto. La nuova Alfa Romeo Junior è un vero e proprio onore per il Fuorisalone che ha avuto il piacere di metterla in mostra al pubblico e ai partecipanti all’evento. Questo infatti è un modo per festeggiare il nuovo inizio dell’azienda automobilistica, che ha iniziato un nuovo capitolo della propria storia abbracciando il mondo del motore elettrico. L’evento si terrà fino al 21 aprile.

Voi ci sarete? Siete già andati all’evento? Fateci sapere la vostra! Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.