Inter-Cagliari: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si chiude con il posticipo serale che, sulla carta, ha poche storie. Dove vedere Inter-Cagliari? Scopriamolo

I diritti televisivi sono ormai parte ferma di questo nuovo mondo del calcio. Il primo segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa a sua vola tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra prte rappresenta un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano così costretti a cercare innumerevoli informazioni. Proprio per questa necessità, l’articolo assume un ruolo importante, quello di spiegare dove vedere Inter-Cagliari e quali saranno i possibili protagonisti.

La giornata 32 vedrà due compagini non soltanto diversissime, ma con situazioni opposte.

Dove vedere Inter-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Prima in classifica a quota 82 punti, l’Inter è ormai ad una manciata di gare dalla vittoria anticipata dello scudetto, seppur non ci siano dubbi sulla conquista del titolo. Al 14esimo posto ecco invece il Cagliari che, con 30 punti, ha paura – e non poca – della Serie B, molto vicina e pericolosa. Scopriamo dunque dove poter vedere Inter-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata pochi anni fa a Londra, ha scalato le gerarchie e si è presa il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solo DAZN ha la possibilità di garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match di Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà l’occasione di analizzare due strade diverse: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale l’utente si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Occorreranno pochissime operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, la carta delle offerte evidenzia un palinsesto differente. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantiti tre scontri per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le partite delle compagini estere e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio può impreziosirsi con gli altri sport, Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mensile mostra un costo di 14,99 €, basteranno pochi passaggi, arrivando a cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviato il discorso, siamo giunti allo snodo principale: Inter-Cagliari sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano alle ore 20:45 di oggi, Domenica 14 Aprile. Da non dimenticare l’importanza di possedere una VPN per rimanere protetti durante il proprio percorso su internet.

Inter-Cagliari, probabili formazioni

I nerazzurri di Simone Inzaghi contro i rossoblù di Ranieri, che cerca il miracolo.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov.

Vincerà, come previsto, l’Inter o il Cagliari proverà l’impresa? Dateci il vostro parere. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdere nessuna notizia del mondo social e web.