Nissan Qashqai si rifà il look con il nuovo modello

La casa giapponese svela il nuovo SUV Nissan Qashqai che presenta un restyling completo dello storico modello

La casa automobilistica giapponese ha svelato la nuova Nissan Qashqai modello 2024 puntando su un restyling sia esternamente che internamente. Nissan Qashqai continua ad essere il punto di riferimento per quanto riguarda le crossover di segmento C per il mercato italiano, con quasi più di 7.000 esemplari venduti nel primo trimestre del 2024. A poco più di tre anni dal lancio del modello di terza generazione, il marchio nipponico cambia il concept di quest’auto.

Partendo dall’inquadrare le differenze con i modelli precedenti si nota subito un cambio radicale nel frontale dove Nissan abbandona la classica mascherina chiamata “V-Shape” in favore di una grande griglia più alla moda. La fanaleria invece cambia solo in parte con le luci che mantengono la forma a boomerang ma con un angolo molto più ampio. Esternamente alla vettura troviamo elementi in cromo satinato, cerchi ridisegnati da 17″ e 20″. Il nuovo Nissan Qashqai sarà venduto al pubblico con un totale di 13 colorazioni differenti.

Nuova Nissan Qashqai 2024

La nuova Nissan Qashqai ha una lunghezza di 4,43 m, una larghezza di 1,85 m, è alta 1,62 m ed ha un bagagliaio molto ampio capace di contenere fino a 504 litri. Nella parte dell’abitacolo invece non troviamo modifiche sostanziali rispetto ai modelli precedenti ma possiamo ammirare le nuove rifiniture che rivestono la vettura impreziositi dall’Alcantara. Ma la novità più grande è presente nel comparto tecnologico. Abbiamo il nuovo impianto Around View Monitor che offre un’ampiezza di visuale migliorata tramite le quattro telecamere e di cui ne è possibile selezionare ben otto visuali.

Comoda anche la modalità “cofano invisibile” che consente di avere una chiara percezione della posizione delle ruote. Toviamo anche la nuova funzione Reversing Detector che rileva il traffico posteriore e soprattutto l’Event Data Recording, una sorta di scatola nera che memorizza i dati delle ultime ore passate al volante. Sul fronte connettività anche qui troviamo una novità ben gradita: ovvero la presenza dei servizi Google come Google Play e l’assistente di Google attivabile con la frase “Hey Google”, in alternativa si puù utilizzare l’assistene di Apple Siri. Capitolo motorizzazioni praticamente invariato rispetto alla gamma precedente con un motore turbo 1.3 a benzina con tecnologia mild hybrid e potenza di 140 o 158 CV. La versione più potente invece è quella e-Power, versione full hybrid con un motore elettrico e una batteria da 1,85 kWh, che sprigiona 190 CV.

