Frostpunk 2: rivelati ufficialmente i requisiti di sistema su PC

Il trailer di Frostpunk 2 potrebbe mettervi gola, ma il vostro PC risponde ai requisiti minimi? Scopritelo consultando la nostra tabella

Ora che 11 bit studios ha lanciato la fase beta per Frostpunk 2, è giunto il momento di capire se il vostro PC è all’altezza dei requisiti minimi. Qui sotto potete consultare inoltre il trailer in cui gli sviluppatori approfondiscono il gameplay del loro survival urbano, ambientato trent’anni dopo una bufera apocalittica. Nel gioco, dovrete costruire e gestire la vostra città in modo armonioso, in modo tale che ogni zona operi in sinergia con le altre. In quanto alle specifiche, se giocate da computer vi occorrerà come minimo una AMD Ryzen 5 o un Intel Core i5 da 2,6 GHz con 8 GB di RAM. In fatto di GPU, potreste anche cavarvela con una AMD RX 550, una NVIDIA GTX 1050Ti e una Intel ARC A310. Ammesso che abbiate 30GB di spazio libero. Vi lasciamo al trailer.

Requisiti squisiti come ghiaccioli infiniti: ecco cosa occorre per giocare a Frostpunk 2

Va detto anche che i requisiti che abbiamo raccolto nella tabella qui sotto serviranno per la fase beta di Frostpunk 2. Ciò vuol dire che i componenti potranno tanto bastare quanto obbligarvi a riaprire il portafogli al day one. Appuntamento, in tal senso, al 25 luglio. Buona consultazione!

Requisiti… … minimi … consigliati Processore (in generale) 64 bit 64 bit Sistema operativo Windows 10 o Windows 11 (64 bit) Windows 10 o Windows 11 (64 bit) Processore (modello specifico) AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 da 2,5 GHz AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 da 2,8 GHz Memoria (RAM) 8 GB 16 GB Scheda grafica AMD RX 550 4 GB VRAM / NVIDIA GTX 1050Ti 4 GB VRAM / INTEL ARC A310 4GB VRAM AMD RX 5700 8 GB VRAM / NVIDIA 2060 Super RTX 8 GB VRAM / INTEL ARC A770 8GB VRAM DirectX Versione 12 Versione 12 Memoria (spazio libero) 30 GB 30 GB Note aggiuntive Richiesto SSD. Nessun supporto pieno agli schermi ultralarghi durante la beta. I requisiti si applicano alla fase beta di aprile e potrebbero cambiare prima del day one. Richiesto SSD. Nessun supporto pieno agli schermi ultralarghi durante la beta. I requisiti si applicano alla fase beta di aprile e potrebbero cambiare prima del day one.

Ora sta a voi dirci la vostra: il vostro computer è all’altezza della sfida? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.