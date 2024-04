Nuovi AI Tools Google: come usarli con NordVPN

Google ha rilasciato ImageFX e MusicFX, tuttavia sono attualmente utilizzabili solo dall’estero, scopriamo come usarli con NordVPN

Google ha lanciato due nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale: ImageFX e MusicFX. ImageFX consente agli utenti di generare immagini da descrizioni testuali, sfruttando la tecnologia del testo-all’immagine, mentre MusicFX permette di creare brani musicali partendo da testi. Entrambi questi strumenti sono completamente gratuiti, ma è necessario avere un account Google per utilizzarli. Al momento, ImageFX e MusicFX sono disponibili solo negli Stati Uniti, in Kenya, Nuova Zelanda e Australia, ma stanno guadagnando popolarità anche in altri paesi, soprattutto in Europa. È possibile accedere a questi strumenti da qualsiasi parte del mondo tramite una VPN.

Come accedere mediante VPN? | Nuovi AI Tools Google

Per accedere a ImageFX e MusicFX tramite VPN, è possibile seguire alcuni passaggi:

Utilizzare una VPN che consenta di modificare la propria posizione geografica, così da collegarsi a un server dove il servizio è disponibile.

Effettuare il login al proprio account Google e dirigerti verso Google Labs, dove sono disponibili questi strumenti.

Quando si sceglie una VPN per accedere a ImageFX e MusicFX, è importante considerare diversi fattori:

Evitare le VPN gratuite poiché spesso offrono banda limitata, velocità più lente e un numero ridotto di server, e talvolta possono anche rappresentare un rischio per la sicurezza.

Prestare attenzione alla velocità della VPN per garantire un utilizzo senza problemi di entrambi gli strumenti.

Preferire le VPN che offrono il protocollo WireGuard (considerato il più veloce al momento) o le sue implementazioni, come NordLynx.

Optare per una VPN con migliaia di server in dozzine di paesi per garantire che ci siano sempre server veloci tra cui scegliere, consentendo così di accedere a ImageFX e MusicFX da qualsiasi parte del mondo.

Assicurarsi che la VPN offra funzionalità di sicurezza premium, come ad esempio un killswitch che previene le perdite di dati e migliora la sicurezza.

Verificare la disponibilità di un servizio clienti attivo 24/7 per rispondere a eventuali domande.

Considerare l'utilizzo di server oscurati, che nascondono il fatto che si sta utilizzando una VPN. Questa soluzione può essere utile se le restrizioni imposte sono particolarmente severe e si desidera comunque accedere al servizio.

NordVPN | Nuovi AI Tools Google

NordVPN è una scelta affidabile per accedere a ImageFX e MusicFX tramite VPN, e offre una serie di vantaggi che lo rendono una solida opzione per proteggere la tua connessione e navigare in modo sicuro. Innanzitutto, NordVPN consente fino a 10 connessioni simultanee, il che significa che puoi proteggere più dispositivi contemporaneamente, senza compromettere la sicurezza. Utilizzando lo Standard di Crittografia Avanzata (AES) con chiavi a 256 bit, NordVPN garantisce un livello di protezione elevato, rendendo estremamente difficile per gli hacker accedere ai tuoi dati.

Una delle caratteristiche distintive di NordVPN è la vasta gamma di protocolli di connessione disponibili, tra cui OpenVPN, IKEv2/IPsec e NordLynx (basato su WireGuard), offrendo agli utenti molte opzioni per una connessione sicura. Con oltre 6000 server in più di 110 località in tutto il mondo, NordVPN assicura che ci siano sempre server veloci tra cui scegliere, indipendentemente dalla tua posizione geografica. Questo significa che potrai accedere facilmente a ImageFX e MusicFX ovunque ti trovi.

In caso di domande o problemi, puoi contare sul team di assistenza clienti di NordVPN, disponibile 24/7 per fornire supporto immediato. La tua privacy è una priorità per NordVPN, che è sottoposto a quattro audit senza registrazione, garantendo che le tue attività online rimangano private e i tuoi dispositivi siano al sicuro.

Inoltre, NordVPN offre una serie di server specializzati e altre funzionalità avanzate che aumentano ulteriormente la sicurezza degli utenti e consentono di aggirare restrizioni. Con NordVPN, puoi navigare in modo sicuro, privato e senza restrizioni, godendo di un’esperienza online senza preoccupazioni.

Offerta speciale!

