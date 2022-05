Recensione Persona 4 Arena Ultimax: un graditissimo ritorno!

Scopriamo insieme, in questa veloce recensione dedicata, se e quanto vale la pena riprendere in mano Persona 4 Arena Ultimax: il ritorno del picchiaduro di quasi dieci anni fa targato Atlus

Atlus lo sa: il mondo aspetta. Dopo lo straripante successo di Persona 5 Royal (e spin-off di varia natura) e il caldeggiato Shin Megami Tensei V, il mondo sta aspettando novità dall’azienda. Il festival per il 25esimo anniversario della serie di Persona inizierà a fine maggio e, lo ammettiamo, anche il nostro hype è alle stelle. Oltre ad avere finalmente qualche informazione sul sesto capitolo, però, ci aspettiamo anche qualche ritorno di fiamma… come un nuovo capitolo Arena? Intanto, però, abbiamo rispolverato Persona 4 Arena Ultimax: un vero e proprio balzo nella nostalgia.

Uscito quasi dieci anni fa in Europa, Persona 4 Arena fu, a tutti gli effetti, un fenomeno del suo tempo. Da una parte, era un ottimo periodo per i picchiaduro, anche quelli volutamente più arcade, e Arc System Works (che ha ovviamente prestato i muscoli e la testa ad Atlus per lo sviluppo) ai tempi spopolava per BlazBlue, altro prodotto veramente eccelso per tutti gli appassionati della lotta in 2D. Dall’altra, visto l’enorme successo riscosso specialmente in patria di Persona 4, era quantomeno ovvio che un sequel diretto (per quanto spin-off in termini di meccaniche) potesse catturare l’attenzione generale del pubblico. Recentemente, Atlus e Arc System Works hanno deciso di riprenderlo in mano e ripubblicarlo su PC e PlayStation 4, svecchiandolo e rimettendo insieme (quasi) tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati nel tempo in un solo pacchetto. Benvenuti alla nostra recensione di Persona 4 Arena Ultimax.

Bring it!

Persona 4 Arena Ultimax comprende, a livello di trama e personaggi giocabili, tutto il contenuto del primo Persona 4 Arena e, per l’appunto, del suo sequel “Ultimax”. Sebbene, come avevamo già affermato in apertura, la storia sia effettivamente un sequel di Persona 4, in realtà le vicende narrate vanno ad intrecciare i protagonisti del quarto capitolo e il loro Team di Investigazione con quelli di Persona 3, gli Shadow Operatives. Ci ritroveremo quindi a vivere una storia alquanto bizzarra, sulla falsa riga di ciò che ha sempre proposto la stessa Atlus, in cui tantissimi saranno i volti noti per gli appassionati del franchise.

Yu, nome canonico del protagonista di Persona 4, ritorna ad Inaba per trascorrere la Golden Week con i suoi amici del Team di Investigazione. Ovviamente, non potranno godersi nemmeno mezza giornata di tranquillità prima di scoprire che il Canale di Mezzanotte è tornato attivo e questa volta… trasmette un vero e proprio torneo di combattimento. Riunitisi e discusso il da farsi, i nostri protagonisti rientrano nel Mondo delle Ombre per poter scoprire cosa sta succedendo di nuovo ad Inaba e porgli nuovamente fine. A loro si aggiungeranno i protagonisti di Persona 3, che giungono ad Inaba per indagare sul dirottamento sospetto di un aereo e per il recupero di un’arma di soppressione anti-Ombra, Labrys.

Youthful Spirit | Recensione Persona 4 Arena Ultimax

Non vi sveliamo altro a livello narrativo, se non altro perché le lunghe sezioni “Visual Novel” di Persona 4 Arena Ultimax hanno in tutto e per tutto il fascino sceneggiativo del franchise. Sebbene infatti siano vicende narrate più sbrigativamente e con meno impatto rispetto ai capitoli principali della serie, bisogna ammettere che per essere la narrativa di un picchiaduro è davvero profonda e sfaccettata. L’unico piccolo inconveniente è sempre lo stesso: se non avete giocato Persona 4 e Persona 3 sarà difficile che riusciate a raccapezzarvi qualcosa sia per quel che riguarda le vicende, sia per i dialoghi fra i vari personaggi.

Passiamo dunque al cuore pulsante di Persona 4 Arena Ultimax: il gameplay. Il gioco è praticamente rimasto lo stesso di quando arrivò in Europa nel 2013, se non per l’aggiunta di una nuova modalità e l’inserimento di quasi tutti i DLC a pagamento rilasciati nel corso del tempo. Ci siamo dunque ritrovati di fronte a una miriade di personaggi, costumi, colori alternativi ed accessori di varia natura, nonché alla colonna sonora quasi completa. Sottolineiamo i “quasi”, ma senza ricamarci troppo sopra: vi ricordiamo che Persona 4 Arena Ultimax è uscito praticamente a prezzo budget, quindi non ce la sentiamo di rimarcare troppo la cosa.

Interruption | Recensione Persona 4 Arena Ultimax

Oltre alle due distinte modalità Storia, che per essere completate richiederanno all’incirca una decina d’ore, in Persona 4 Arena Ultimax avrete decisamente parecchie cose da fare. A partire dal classicissimo Tutorial, piuttosto utile per i novizi del genere e che, ve lo ammettiamo, è servito anche a noi per svecchiare le nostre mani avvizzite da giocatori non provetti del genere. Utile anche e soprattutto perché… Persona 4 Arena Ultimax è un anime fighter, con tutti i suoi pregi e difetti. Le meccaniche sono tante e davvero variegate, il ritmo di gioco è frenetico e a difficoltà elevata vi ritroverete spesso a morire per combo letali, senza nemmeno poter provare a sfuggirvi.

Ogni personaggio avrà a disposizione diversi attacchi veloci da concatenare in combo, insieme a specifiche abilità donate dal Persona a disposizione. Tempismo, reattività e furbizia: il classico trittico indispensabile per tutti gli appassionati di picchiaduro 2D in salsa anime che vogliono puntare alle difficoltà più elevate. Ciascun personaggio (e ce ne sono davvero tanti) ha a le sue peculiarità e sarà ovviamente più o meno adatto in base al tipo di giocatore che siete. Alcuni, come ad esempio Margaret, punteranno moltissimo sull’utilizzo del Persona per sfoderare spesso attacchi a distanza, e saranno più fragili sul breve raggio. Ci sono poi i tori come Kanji o Akihiko, i cui Persona sono certamente potenti, ma che sul corto raggio sanno essere veramente rapidi e letali.

Break out of… | Recensione Persona 4 Arena Ultimax

Sviscerare tutte le meccaniche di Persona 4 Arena Ultimax in sede di recensione ci sembra quanto mai inutile, per due semplici motivi: il primo è che dovremmo crearne un articolo a parte, per quanto verrebbe lungo e dettagliato. Il secondo è ancor più semplice: il gioco non è un titolo nuovo, chi vi si avvicina conosce probabilmente l’originale e, se così non fosse d’altro canto, la modalità Tutorial è veramente così completa da essere totalmente esaustiva. SP, Burst, Skill Boost Skill Attack, Suplex Hold System ed Autocombo (amore ed odio!) sono tutti concetti e meccaniche che imparerete a conoscere a fondo, nel corso delle decine e decine di ore che Persona 4 Arena Ultimax vi ruberà.

Diamo un’occhiata alle novità più rilevanti di Persona 4 Arena Ultimax, oltre ai già citati DLC a pagamento già compresi nel pacchetto. La Modalità Golden Arena, ad esempio, vi permetterà di affrontare battaglie volte all’acquisizione di punti esperienze e nuove abilità per potenziare il vostro personaggio, in una sorta di risvolto GDR Picchiaduro che difficilmente lascerà il segno nella vostra memoria, ma che ci è sembrato comunque un piacevole passatempo per spezzare le lunghe sessioni nella sempre fantastica Arcade Mode. L’altra, fondamentale, aggiunta è in realtà un qualcosa che ancora non è disponibile e riguarda la modalità online.

Mr. Easy Going Man | Recensione Persona 4 Arena Ultimax

Atlus ed Arc System Works hanno infatti già promesso l’implementazione del Rollback Netcode su PS4 e PC, così come fatto nell’ultima iterazione di Guilty Gear, e che dovrebbe rendere decisamente più giocabile e meno frustrante la componente online. Lo ammettiamo: ci abbiamo provato, abbiamo desistito dopo solo qualche partita. Il rollback netcode è previsto per quest’estate e speriamo, a lungo termine, diventi la norma per i picchiaduro con componenti di multiplayer online.

Dal punto di vista meramente tecnico e grafico, Persona 4 Arena Ultimax è esattamente lo stesso titolo del 2013, e ciò non è affatto un male. Qualche ritocchino alle texture e uno svecchiamento generale molto superficiale è stato fatto, e si vede, ma più che una versione rimasterizzata potremo considerarlo un semplice porting su PlayStation 4 di un titolo che già aveva molto da dire, in termini di bellezza estetica e stilistica, anche dieci anni fa. Un plauso alla sempre eterna colonna sonora, che mescola tantissimi brani originali con alcuni grandi classici di Persona 4. Peccato le tracce inserite non siano proprio tutte tutte, ma come detto qualche paragrafo fa, considerando il prezzo budget… non abbiamo di che lamentarci.

See you next time!

Per concludere questa veloce recensione di Persona 4 Arena Ultimax, il nostro spassionato consiglio è quello di dare una possibilità ad un titolo così sfaccettato, variegato e divertente, anche se non siete appassionati del genere (esattamente come chi vi scrive). Sicuramente non punterete ad alti livelli di competizione, soprattutto considerando che il comparto online è ancora difficilmente praticabile (attendiamo il rollback netcode per quest’estate), ma fra una ricchissima Modalità Arcade, due differenti Storie da seguire con attenzione e tutto il contenuto secondario che il titolo di Arc System Works offre, vi assicuriamo che le ore in Persona 4 Arena Ultimax voleranno. E ora forza, Atlus: siamo in attesa.

Persona 4 Arena Ultimax è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

8 Fight! Punti a favore Tutta la grandezza e la frenesia di Persona 4 Arena finalmente su current gen

Tutta la grandezza e la frenesia di Persona 4 Arena finalmente su current gen Veloce, variegato e divertente

Veloce, variegato e divertente Tantissimi personaggi e customizzazioni

Tantissimi personaggi e customizzazioni Modalità storia al livello del franchise

Modalità storia al livello del franchise Arcade varia e ricchissima Punti a sfavore Rollback Netcode ancora non disponibile

Rollback Netcode ancora non disponibile Un semplice porting, senza aggiunte significative di valore