Empoli-Roma: dove vedere la partita?

Una Domenica che si accenderà con le tante gare in programma. Scopriamo dunque dove vedere Empoli-Roma

I diritti tv sono oramai un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si ha già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò sembra essere un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, costretti così a cercare diverse informazioni sulle gare in programma. Pertanto l’articolo assume un valore diverso, andando a spiegare dove vedere Empoli-Roma e chi scenderà in campo dal primo minuto.

La giornata 38 si chiuderà così, scegliendo il destino di una delle due.

Dove vedere Empoli-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al terzultimo posto con 33 punti, la salvezza dell’Empoli è appesa ad un filo, perché oltre a vincere deve sperare in un pareggio tra Frosinone e Udinese. Per la Roma è certa la sesta posizione con i 63 punti ottenuti, prossima dunque ad una nuova edizione dell’Europa League. Andiamo dunque a scoprire dove poter vedere Empoli-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, è riuscita a ritagliarsi uno spazio rilevante all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre ugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mette a disposizione due strade: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Sarà opportuno giusto qualche passaggio, prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte risulta diversa. Per ciò che riguarda la Serie A, le partite garantite per ogni giornata sono tre, mentre il campionato femminile vanta l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Golf, NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà così cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione sulle piattaforme, si giunge alla risposta tanto attesa: Empoli-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 26 Maggio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN per proteggersi durante la navigazione su internet.

Empoli-Roma, probabili formazioni

I toscani cercano con urgenza la salvezza, i giallorossi hanno ottenuto la qualificazione europea.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Cerri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Una delle due riuscirà a sorridere? Dateci la vostra opinione, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia del mondo social e web.