Persona 25th Anniversary: in arrivo un concerto e un nuovo gioco!

Persona compie oggi, 20 settembre, il venticinquesimo anniversario dall’inizio della serie, e Atlus ha mostrato il primo dei sette progetti annunciati, tra i quali potrebbe essere incluso un nuovo gioco

Oltre al celebrare i cinque anni dall’uscita di Persona 5, l’anniversario dei 25 anni ha consentito di presentare delle novità inerenti alla saga. Durante le scorse settimane Atlus ha annunciato del merchandise appartenente sia ai capitoli più gettonati, come Persona 3, Persona 4 e Persona 5, sia a quelli meno conosciuti, come i primi due giochi. Tuttavia, la casa di sviluppo ha sicuramente ancora delle carte da scoprire, ed i rumor riguardanti i vari progetti – tra cui un nuovo gioco di Persona- si fanno sempre più chiassosi.

L’annuncio di oggi e le aspettative dei fan sul nuovo gioco di Persona

“Persona 25th Times Volume 1”, video rilasciato oggi e presentato da Morgana, contiene le date degli eventi che Atlus terrà nel 2021. Tra essi, uno Speciale Concerto d’Orchestra al Tokyo Opera Hall il 21 Novembre: è un concerto annuale con le musiche della serie riarrangiate in chiave orchestrale classica, e che spesso porta diversi annunci interessanti. A seguire, è stato confermato che Lyn, la cantante di Persona 5, terrà un mini-concerto durante lo Special Live #LOVE_SEGA il 3 ottobre, al Tokyo Games Show Online 2021.

Sul nuovo gioco di Persona, Morgana dice di avere anche qualcos’altro in serbo per i fan, ma decide di rimandare l’argomento. Le voci su un remake di Persona 3 Portable intanto continuano a serpeggiare sul web, e le pressioni per nuove informazioni riguardo il futuro capitolo si fanno sempre più mordenti. Può darsi che Atlus intenda trattenersi ancora, in vista dell’uscita di Shin Megami Tensei V il 12 novembre. Al momento, sappiamo solo che la rivelazione del secondo progetto avverrà a dicembre.

