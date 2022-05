I Wonder Pictures a Cannes 2022, tre grandi film protagonisti

I Wonder Pictures arrivano a Cannes 2022 con tre grandi film che saranno protagonisti della Croisette di quest’anno

Tre grandi autori con tre grandi film arriveranno a Cannes 2022 per i Wonder Pictures. Sono già stati acquisiti i diritti per la distribuzione italiana, quindi non resta che attendere per vederli nelle nostre sale cinematografiche. E ovviamente noi, che sappiamo sempre tutto, vi sveliamo senza indugio quali sono i film in questione.

Tchaikovsky’s wife

La pellicola sarà in concorso sulla Croisette di quest’anno.

Dopo Parola di Dio, Summer e Petrov’s Flu (gli ultimi due entrambi già in concorso a Cannes nel 2018 e nel 2021), Kirill Serebrennikov, regista da anni osteggiato dal governo russo per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti delle leggi antidemocratiche del Presidente Putin, aggiunge un quarto gioiello al catalogo I Wonder Pictures.

Tchaikovsky’s Wife racconta la storia del matrimonio di Pyotr Tchaikovsky con Antonina Miliukova, uno dei momenti più importanti della vita del compositore. La decisione di sposarsi per mettere fine ai pettegolezzi che lo circondavano lo mise gravemente in crisi. Quando poi cambiò idea, decidendo di separarsi, la scelta devastò completamente la donna, portandola alla pazzia.

Mi paìs imaginario

Il film farà parte delle visioni fuori concorso. Parla della protesta che scoppia nelle strade di Santiago nel 2019.

Il popolo cileno vuole democrazia e uguaglianza sociale, scuole per tutti, assistenza sanitaria, lavoro. Soprattutto, chiede dignità e giustizia. Mi Paìs Imaginario accompagna queste richieste dall’inizio della protesta alla formazione dell’assemblea costituente, dando voce esclusivamente alle donne: la giornalista Mónica González, il collettivo femminista Las Tesis, la scrittrice e attrice Nona Fernández, la fotografa Nicole Kramm, la politologa Claudia Heiss, tra le tante.

Mi Paìs Imaginario è il quarto film di Patricio Guzman che I Wonder Pictures porta nei cinema italiani, dopo La cordigliera dei sogni, La memoria dell’acqua e Nostalgia della luce.

Fumer fait tousser

Per i midnight screening arriva Fumer fait tousser. Arriva quindi a quota tre con I Wonder Pictures il geniale Mr Oizo, al secolo Quentin Dupieux.

Dopo Mandibules – Due uomini e una mosca, il film più amato dal pubblico alla Mostra del cinema di Venezia 2020, e Increbile But True, prossimamente nelle sale italiane, ecco la nuova follia del cineasta e musicista francese, che film dopo film ha costruito una poetica chiarissima e feroce, sezionando la società contemporanea con un’intelligenza e una crudeltà che guarda ad autori del calibro di Bunuel e Ferreri.

Dopo un’estenuante battaglia contro una diabolica tartaruga, la squadra composta da cinque giustizieri nota come Tobacco Force viene mandata in ritiro obbligatorio per rafforzare il loro indebolito spirito di gruppo. Il soggiorno procede per il meglio, finché Lézardin, l’Imperatore del Male, non decide di voler distruggere la Terra.

Cast eccezionale, con Adèle Exarchopoulos (Generazione Low Cost, dal 12 maggio al cinema) Anaïs Demoustier (Alice e il sindaco), Benoît Poelvoorde (Dio esiste e vive a Bruxelles) e Dora Tillier (La Belle Epoque).

Adesso, cari lettori, non ci resta che attendere l’arrivo sulla Croisette dei protagonisti di queste meravigliose pellicole. Noi, come sempre, vi terremo informati su quando raggiungeranno le sale cinematografiche nostrane! Stay tuned!

