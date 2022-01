Zelda sbarca in NBA grazie alla star dei Cleveland Cavs Jarrett Allen!

Jarrett Allen, atleta NBA e giocatore dei Cleveland Cavs, ha un rapporto decisamente speciale con The Legend of Zelda, scopriamo i dettagli

Ciò che succede oltreoceano desta sempre tanta, tantissima curiosità. In particolar modo, a non essere mai banale, è il mondo dello sport americano e soprattutto ciò che concerno la lega di basket più famosa e seguita al mondo. Ci riferiamo chiaramente all’NBA (qui trovate la recensione di 2K22) e al rapporto di quest’ultima (in questo caso uno dei suoi protagonisti, Jarrett Allen) con i videogiochi e in particolar modo con The Legend of Zelda, scopriamo in che senso.

I suoni di The Legend of Zelda ad ogni canestro di Jarrett Allen!

Chi è avvezzo al mondo del basket americano sa che, in molti casi, i canestri segnati dagli atleti NBA, vengono accompagnati da suoni o effetti sonori particolari prodotti all’interno delle arene; nel caso di Jarrett Allen, i suoi canestri segnati “in casa” (Quicken Loans Arena di Cleveland) vengono accompagnati dal suono di quando si scoprono i segreti in qualche videogioco della serie di The Legend of Zelda. Una scelta sicuramente curiosa ma che si confà alla tendenza di utilizzare suoni appartenenti ad alcuni videogiochi. Super Mario è sicuramente il più gettonato fra questi.

what is your favorite video game? My personal favorite is Super Smash Brothers! — Mark Skol, Jr. (@markskoljr) September 12, 2017

Jarrett Allen, la star dei Cleveland Cavaliers, non ha mai nascosto la sua passione per questa serie e, infatti, nel tweet soprastante si può notare come lo stesso atleta indichi Ocarina of Time come il suo gioco preferito. Tornando un po’ più indietro nel suo profilo Twitter, inoltre, si può anche scovare un tweet (con tanto di hashtag #E32016) in cui mostra il suo hype per l’annuncio di Breath of the Wild. Insomma, un amore destinato a durare quello fra Allen e Zelda anche sul parquet.

