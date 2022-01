Xbox One: tutti i modelli sono fuori produzione

In un periodo in cui la produzione di console (insieme a tutto il mercato hardware) è in crisi, veniamo a sapere che tutte le versioni dell’ Xbox One sono ormai fuori produzione, e già da tempo

È stato da poco rivelato pubblicamente come Microsoft abbia messo fuori produzione tutte le versioni di Xbox One, ovvero la linea di console che ha caratterizzato la scorsa generazione. La notizia arriva da The Verge, e rivela come, molto prima rispetto alla concorrenza, l’azienda di Redmond ha deciso di interrompere la produzione di tutte le console di vecchia generazione, lasciando che i negozi finissero i modelli rimasti in stock, così da incentivare la vendita di Series X e Series S. Vediamo di seguito i dettagli.

Tutte quante le versioni di Xbox One fuori produzione

La notizia arriva da Cindy Walker, senior director di Xbox per quanto riguarda il console product marketing:

Per concentrarci sulla produzione di Xbox Series X|S, abbiamo interrotto la produzione di tutte le console Xbox One entro la fine del 2020.

La notizia ufficiale dell’interruzione della produzione di Xbox One X e Xbox One S All-Digital risale in realtà a più di un anno fa; con la notizia di oggi quindi, abbiamo saputo che poco tempo dopo sono state messe fuori produzione anche tutte le Xbox One S (edizione standard). Nonostante questo periodo di crisi per il mercato hardware, pare che in ogni caso Microsoft riesca a sopperire tranquillamente alla domanda di console di nuova generazione, e perciò non c’è da porsi troppi dubbi in merito a questa scelta.

