Deebot N8: robot aspirapolvere interessante a prezzo scontato su Amazon

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere interessante, vi segnaliamo il Deebot N8 che si trova in offerta su Amazon proprio adesso

Un validissimo aiuto casalingo è ormai da qualche anno rappresentato dai robot aspirapolveri. Quest’oggi ve ne segnaliamo uno in particolare di Ecovacs, stiamo parlando del Deebot N8. Di seguito qualche interessante dettaglio sulle sue funzionalità principali. Tra l’altro, potrete trovarlo ad un prezzo fortemente scontato su Amazon. Da oltre 23 anni Ecovacs dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot. Oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo possiedono il robot aspirapolvere Ecovacs.

Caratteristiche principali

Iniziamo con le tecnologie utilizzate da questo Deebot N8: il TrueMapping combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per mappare la casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Tramite la tecnologia OZMO è possibile aspirare e lavare allo stesso tempo. Grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Deebot N8 lava e aspira allo stesso tempo, lasciando il tuo pavimento completamente pulito.

La potenza aspirante da 2300Pa è più potente (153%) di quella dell’OZMO 920 con un basso livello di rumore. È possibile disegnare le aree da pulire, identificando automaticamente l’area della casa sulla mappa. Inoltre, grazie alle funzioni di personalizzazione, è possibile rinominare, dividere o combinare le aree visibili sull’App.

Conclusioni e sconto

Non ci resta altro che consigliarvi un prodotto sicuramente maturo e con tanta tecnologia da offrire. In questo momento potrete approfittare di una offerta che vi consentirà di portarvelo a casa al prezzo di 319€ anziché 399€ cliccando su questo link. Voi cosa ne pensate di questo Deebot N8? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.