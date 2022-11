The Chant: disponibile da oggi, scopriamo i dettagli

La nuova avventura horror The Chant è disponibile da oggi su PC e console. Scopriamo i dettagli in questa news

Annunciato ufficialmente lo scorso anno, destando non poco interesse nella community di appassionati di videogame horror, il promettente The Chant è finalmente disponibile da oggi. La nuova avventura sviluppata dai ragazzi di Brass Token ed edita da Prime Matter è quindi ufficialmente pronta a fare il proprio debutto ed affascinare i giocatori di tutto il mondo. Siete pronti ad affrontare gli orrori che vi attendono a Glory Island, mentre svelare gli oscuri misteri che si celano nei meandri dell’isola?

L’horror The Chant è disponibile da oggi

Presentato come un mix tra horror ed action-adventure, questo nuovo promettente titolo ci vedrà accompagnare la protagonista, Jess, nel suo viaggio alla ricerca di un’illuminazione spirituale. Nel corso dello stesso ci troveremo però a fare i conti con le terrificanti minacce che infestano la remota isola di Glory Island e dovremo imparare a gestire le risorse a disposizione della protagonista, in un combat system che richiederà di bilanciare tre statistiche fondamentali per sopravvivere.

Atmosfere oscure e psichedeliche che sembrano strizzare l’occhio all’orrore lovecraftiano (a proposito, trovate qui il nostro speciale dedicato all’influenza dello scrittore di Providence nei videogiochi) saranno quindi accompagnate da un gameplay basato su esplorazione e azione. The Chant promette tutto questo e molto di più, e da oggi il titolo è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, per la gioia di tutti gli appassionati del genere.

