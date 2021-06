Koch Media, annunciato l’horror The Chant

Recentemente abbiamo assistito ad un evento targato Koch Media e, nel corso della presentazione, la compagnia ha annunciato The Chant, un nuovo titolo horror

Un tempo gli horror erano estremamente popolari, ma ora con il passare del tempo sono diventati molto più di nicchia. Ormai ogni anno vengono rilasciati sempre meno titoli appartenenti a questo genere e di conseguenza i fan sono sempre in cerca di novità. Per loro fortuna Koch Media ha recentemente annunciato The Chant, un nuovo gioco horror che sembra essere davvero molto interessante.

Preparatevi ad affrontare i misteriosi pericoli spirituali di The Chant

The Chant è un ibrido tra horror e action adventure che segue la storia di una ragazza che partecipa al ritiro spirituale di una misteriosa setta new age. Inizialmente il viaggio proseguiva senza intoppi, ma ad un certo punto la protagonista sarà costretta ad affrontare dei terrificanti orrori cosmici. The Chant sarà pubblicato nel corso del 2022 per PC e console, e metterà alla prova il coraggio dei giocatori mettendoli dinanzi al lato oscuro dello spiritualismo e a terrificanti rivelazioni sull’universo.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo attualmente ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su The Chant.

The Chant sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma per il momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa.