FUJIFILM X-T5 è la nuova mirrorless della serie X

FUJIFILM è pronta a presentare la nuova X-T5, fotocamera digitale mirrorless, che racchiude in sè il valore originale della Serie X e ricercatezza dell’operatività di funzionamento in stile analogico

La nuova FUJIFILM X-T5, vuole essere X-T5 la nuova fotocamera di riferimento per la fotografia, in quanto offre al contempo prestazioni e portabilità superiori dei precedenti modelli. Si presenta dal design elegante, con ghiere in stile analogico e schermo LCD inclinabile in tre direzioni, è più piccola e leggera del modello precedente ed è dotata di un sensore da 40,2 MP back-illuminated X-TransTM CMOS 5 HR di un motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità X-Processor 5, oltre a funzionalità avanzate tra cui la stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop.

L’incremento delle prestazioni ottenuto con X-T5 include una migliore qualità dell’immagine, un ISO125 come sensibilità standard, una velocità dell’otturatore più elevata di 1/180000 di secondo e l’impiego di Pixel Shift Multi-Shot per espandere le variazioni fotografiche. Sono incluse altre funzioni come Smooth Skin Effect, AF con rilevamento del soggetto in grado di rilevare animali e uccelli e il bilanciamento del bianco automatico ad alta precisione basato sull’intelligenza artificiale, che assiste gli utenti nella produzione di immagini fotografiche di alta qualità.

Questa mirrorless eredita lo stile con mirino centrale della serie X-T e il design stile analogico con le ghiere meccaniche. È stato, inoltre, integrato un nuovo schermo LCD inclinabile a tre vie da 1,84 milioni di pixel che rende più comode che mai le riprese in posizione verticale o all’altezza della vita. Il tutto racchiuso in un corpo macchina da 557g.

FUJIFILM con i modelli di punta FUJIFILM X-H2S e FUJIFILM X-H2, fotocamere che coprono sia produzioni fotografiche sia video, e ora X-T5, che è ottimizzata per le funzioni fotografiche, amplia ulteriormente i generi di produzione visiva. La gamma ulteriormente migliorata di prodotti Fujifilm continuerà a soddisfare le diverse esigenze di fotografi e creatori di video.

FUFIFILM X-T5: caratteristiche principali e novità

X-T5 è dotata del sensore da 40,2 MP retroilluminato “X-TransTM CMOS 5 HR”

L’impiego di un algoritmo di elaborazione delle immagini migliorato offre una risoluzione dell’immagine avanzata, senza compromettere il rapporto S/N così da ottenere una qualità dell’immagine superiore. Il sensore X-Trans CMOS 5 HR può assorbire più luce in modo efficiente grazie alla sua struttura dei pixel ottimizzata. ISO125, che era un livello ISO esteso nel modello precedente, è ora disponibile come opzione standard. Il tempo di esposizione è controllato con alta precisione, consentendo agli utenti di impostare la velocità dell’otturatore fino a 1/180000 di secondo. Ciò significa che gli obiettivi più luminosi possono essere utilizzati a tutta apertura in una maggiore varietà di condizioni.

Questa fotocamera è dotata della funzione Pixel Shift Multi-Shot, che quadruplica la risoluzione dell’immagine e permette un’accurata riproduzione dei colori, ideale per la fotografia commerciale e l’archiviazione digitale dei beni culturali. Il meccanismo IBIS viene utilizzato per spostare con alta precisione il sensore di immagine per eseguire lo scatto automatico di 20 fotogrammi con un solo clic sul pulsante di scatto. Il software dedicato “Pixel Shift Combiner” elabora i fotogrammi acquisiti per generare un’immagine finale da circa 160 milioni di pixel.

È inoltre presente la funzione Smooth Skin Effect, che leviga automaticamente i toni della pelle, riducendo il carico di lavoro di post-elaborazione richiesto nella fotografia di ritratto, in modo che le immagini possano essere rifinite a un livello avanzato di perfezione più velocemente che mai.

Hardware, design e funzionalità che forniscono un potente supporto alla creazione di contenuti

Presente stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop. Gli utenti possono scattare a mano libera anche in condizioni di scarsa illuminazione, come nella fotografia di paesaggi notturni. Il meccanismo IBIS viene utilizzato anche per spostare in alta precisione il sensore d’immagine durante gli scatti con la funzione Pixel Shift Multi-Shot.

L’AF con tecnologia AI per rilevamento del soggetto, basato sulla tecnologia deep learning, è in grado di rilevare animali, uccelli, automobili, motocicli, aeroplani e treni. Il sistema segue automaticamente un soggetto mantenendo la messa a fuoco, in modo che gli utenti possano concentrarsi sulle opportunità di scatto e sull’inquadratura.

Il sensore X-TransTM CMOS 5 HR ha un numero maggiore di pixel di rilevamento di fase rispetto al modello precedente; questo permette una migliore precisione nella messa a fuoco AF-S su un soggetto ad alta frequenza, fornendo una messa a fuoco automatica accurata in tutte quelle situazioni in cui AF-S viene normalmente utilizzato, come la fotografia di paesaggio e la ritrattistica. L’impiego di un algoritmo predittivo migliorato offre una messa a fuoco stabile anche in modalità AF-C.

Tre ghiere sul pannello superiore per il controllo di ISO, velocità dell’otturatore e compensazione dell’esposizione. Gli utenti possono controllare e modificare le impostazioni della fotocamera anche prima di accenderla, come nel caso della ghiera dei diaframmi, presente nella maggior parte degli obiettivi XF. In questo modo è facile riflettere le intenzioni fotografiche dell’utente nell’operatività della fotocamera.

Una nuova caratteristica della fotocamera è lo schermo LCD da 1,84 milioni di pixel con sistema 3-way tilt, quindi inclinabile a tre vie. Semplifica le riprese in posizione verticale o all’altezza della vita, liberando gli utenti dai vincoli in un’ampia gamma di situazioni fotografiche.

La fotocamera è dotata di un EVF ad alto ingrandimento da 3,69 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x. Rispetto al modello precedente, il mirino ha migliorato la soppressione della parallasse e della distorsione, che tipicamente si verifica quando la posizione dell’occhio si sposta mentre si utilizza il mirino, per una visibilità stellare.

Il meccanismo di stabilizzazione IBIS evoluto e altri dispositivi, incluso il mirino EVF, ha portato a un corpo compatto che pesa solo 557g. L’operabilità ottimizzata con ghiere e pulsanti ha portato anche ad un ridimensionamento del corpo e a una migliore usabilità allo stesso tempo. Tutto questo è integrato in una struttura resistente agli agenti atmosferici per consentire agli utenti di portare X-T5 in qualsiasi condizione climatica con la massima tranquillità.

Estese funzionalità di registrazione video

I filmati 6.2K possono essere registrati internamente a 30P 4:2:2 con profondità colore a 10-bit. X-T5 presenta la modalità 4K HQ, che utilizza un sovracampionamento di 6,2K per produrre video di alta qualità, sfruttando al contempo il massimo vantaggio del sensore ad alta risoluzione per fornire video con una risoluzione dell’immagine superiore.

X-T5 supporta F-Log2, che registra una gamma dinamica di oltre 13 stop. Questa gamma è più ampia dell’attuale F-Log, per un potenziale superiore in post-produzione.

Se combinata con un dispositivo HDMI ATOMOS, l’uscita video RAW di X-T5 può essere registrata come Apple ProRes RAW a 12 bit con risoluzione di 6,2K e frequenze dei fotogrammi fino a 29,97 fps. Se combinato con Blackmagic Design Video Assist 12G, l’uscita video RAW può essere registrata nel formato Blackmagic RAW con dimensioni dei fotogrammi fino a 6,2K e framerate fino a 29,97 fps.

FUJIFILM X-T5: disponibilità e prezzi

FUJIFILM X-T5 sarà disponibile dal 17 novembre 2022 ai seguenti prezzi:

X-T5 BODY 2.039,99 euro

X-T5 KIT XF18-55mm 2.449,99 euro

X-T5 KIT XF16-80mm 2.549,99 euro