Teufel: al via la Novembermania con tantissimi sconti

Inizia con una pioggia di sconti questo novembre per Teufel che dà il via alla Novembermania. Scopriamo insieme i prodotti interessati

Teufel, azienda tedesca rinomata per la produzione di impianti audio di ampio spessore, inizia questo periodo che, attraverso il Black Friday, porterà lentamente a Natale con una serie di importanti sconti. Per tutto il mese di novembre sarà infatti possibile acquistare i prodotti e i best seller a prezzi scontati fino al 43% i migliori dispositivi audio di Teufel, con la garanzia di non vederli ulteriormente ribassati durante il Black Friday, fino ad esaurimento scorte. Vediamo dunque quali prodotti Teufel sono interessati dalla Novembermania e scopriamo quali offerte ha in mente per noi la società.

Tutti i prodotti Teufel in sconto per la Novembermania

Il primo prodotto interessato da questo taglio prezzi è Boomster. Dotato della tecnologia Dynamore by Teufel, fornisce un palcoscenico acustico avvolgente, con una potenza RMS di 42 Watt è davvero instancabile: permette una riproduzione fino a 18 ore. Radio analogica e digitale con Bluetooth 5 con apt-X per lo streaming wireless di musica/podcast in qualità CD tramite Spotify, supporta multipoint e stereo true wireless. Il prezzo cala da 369,99 € a solo 299,99 €.

Radio One è un accessorio Hi-Fi versatile, che integra perfettamente le funzioni di una sveglia, di una radio e di uno speaker in un unico oggetto di design dal suono potente. Il suo suono accompagna perfettamente il risveglio grazie ai due driver full-range da due pollici leggermente inclinati lateralmente e alla grande membrana passiva sul retro. A migliorarne ulteriormente la resa acustica troviamo la tecnologia Dynamore by Teufel. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione. Il prezzo in offerta è di 99,99 €.

Ultima 40 è una coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresenta un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. Ultima 40 è in grado di offrire altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza, per livelli elevati e senza distorsioni. Il prezzo scende a solo 299,99 €, mentre per il set di altoparlanti per home cinema Ultima 40 Surround “5.1 set” parliamo di 699,99 €.

Ultimo prodotto, ma di certo non meno importante, è Cinebar 11. La soundbar più popolare di casa Teufel torna rinnovata con 8 driver High Performance a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di potenza, subwoofer T6 downfire wireless posizionabile orizzontalmente e tecnologia proprietaria Dynamore. Per garantire la massima versatilità in termini di setup, Teufel ha progettato un nuovissimo subwoofer downfire wireless da 6 pollici per soli 12 cm di larghezza che può essere posizionato anche orizzontalmente. Il prezzo di questa soundbar rivisitata è di 299,99 €.

Tutti questi sconti sono già usufruibili sul sito ufficiale e lo rimarranno fino al 25 novembre. Cosa ne pensate di questa Novembermania? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!