Top Spin 2K25: confermato il framerate su tutte le piattaforme

Dopo i trenta di Senua’s Saga “ne arrivano altri” per Top Spin 2K25: ecco quale sarà il framerate del simulatore di tennis targato Hangar 13

Se vi siete spaventati con il sottotitolo sibillino qui sopra, non abbiate timore: le notizie sul framerate del simulatore tennistico Top Spin 2K25 sono molto più buone di quanto sembra. Lo sviluppatore Hangar 13 (meglio noto per la serie Mafia) ha infatti alzato i veli sul titolo nel corso di una recente intervista redatta dalla stampa straniera. In quanto al traguardo a cui mirano i tennisti più amati al di fuori di Mario, ora abbiamo una risposta. Riveliamo a nostra volta il vero significato della frase ambigua con cui abbiamo titolato l’articolo: si tratta di “altri trenta” nel senso che i frame al secondo, tra un ace e una palla smorzata, saranno sessanta su tutte le piattaforme. Vi lasciamo alla fonte.

Hangar 13 unveils details about Top Spin 2K25 in this exclusive Q&A! 🎾 @topspin2k Find out what’s in store for the long-awaited game set to launch on April 26!https://t.co/hl8NMYdalx pic.twitter.com/zuyDQg4RYm — Wccftech (@wccftech) April 12, 2024

I sessanta sono serviti: ecco il framerate di Top Spin 2K25

Stando al director Remi Ercolani, dunque, il framerate di Top Spin 2K25 è fisso a quota 60 su ogni piattaforma. Questo, naturalmente, sia in single player che in multiplayer. Ad essere sibillino più del nostro titolo, lo ammettiamo, è stato Ercolani stesso. Il designer si è infatti ben guardato dal chiarire cosa significhi effettivamente “durante il gameplay”, ma ha spiegato che il traguardo dei sessanta fotogrammi era “critico” per il team di sviluppo, in quanto “una parte importante dell’esperienza.” Il day one è previsto il 26 aprile su PS5, Xbox Series X ed S, PS4, Xbox One e PC. A questo punto, non ci resta che darci tutti quanti appuntamento alle estremità della rete, perché Hangar 13 sembra davvero intenzionata a servirci un ace.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal gioco? Un quaranta a zero o solo palle smorzate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.