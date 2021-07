Steam Deck: Valve annuncia la nuova console portatile

Valve annuncia ufficialmente l’arrivo di Steam Deck, una nuova console portatile destinata a essere distribuita già a partire dal 2021

Arriva finalmente una conferma per i rumor che circolavano già da qualche mese: Valve ha annunciato ufficialmente Steam Deck, una nuova console portatile. L’azienda proprietaria di Steam si appresta quindi a lanciare sul mercato il proprio hardware che, se dovesse rivelarsi competitivo, potrebbe portare a una trasformazione radicale dell’industria videoludica. In particolare, a risentire del suo arrivo sarebbe Nintendo che, per quanto riguarda la Switch, ha goduto finora della mancanza di competitor credibili.

Steam Deck: dettagli e periodo di uscita della nuova console Valve

Insieme con l’annuncio della sua uscita, Valve ha rivelato anche i principali dettagli tecnici di Steam Deck. Secondo i dati diffusi, la console sarà dotata di uno schermo largo 7 pollici, di controlli giroscopici e sarà inoltre compatibile con il trackpad (il controller ufficiale di Steam). Per quanto riguarda l’hardware che conta per davvero, Valve ha dichiarato che Steam Deck sarà una: “Zen 2 + RDNA 2 powerhouse“. Dal punto di vista del software, Steam Deck utilizza invece una nuova versione del sistema operativo SteamOS, basato su Linux e originariamente pensato per girare sulle Steam Machines.

La data di uscita della Steam Deck è stata fissata per il prossimo Dicembre 2021; sarà quindi possibile provare questa nuova console già sul finire dell’anno corrente. Il suo prezzo, che varierà a seconda delle versione che si vorrà comprare, sarà a partire da una base di 400 dollari (circa 338 euro).

Di seguito, l’elenco completo dei dettagli tecnici:

CPU : AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (fino a 448 GFlops FP32)

: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (fino a 448 GFlops FP32) GPU : 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (fino a 1.6 TFlops FP32)

: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (fino a 1.6 TFlops FP32) RAM : 16 GB

: 16 GB ROM : 64GB, 256GB, 529GB (a seconda delle versioni)

: 64GB, 256GB, 529GB (a seconda delle versioni) Schermo : 7″ diagonali, 1280×800 (16:10), 60Hz LCD touchscreen

: 7″ diagonali, 1280×800 (16:10), 60Hz LCD touchscreen Audio : Jack stereo da 3,5 mm, doppio microfono, uscita USB-C/Bluetooth multicanale

: Jack stereo da 3,5 mm, doppio microfono, uscita USB-C/Bluetooth multicanale Controlli : Due stick analogici dotati di capacitive touch, D-pad, pulsanti frontali, trigger analogici, bumpers, pulsanti grip assegnabili, pulsanti “visualizza” e “menu”

: Due stick analogici dotati di capacitive touch, D-pad, pulsanti frontali, trigger analogici, bumpers, pulsanti grip assegnabili, pulsanti “visualizza” e “menu” Trackpads: Due di default.

Per scoprire in tempo reale tutte le novità del settore videoludico restate sintonizzati con tuttoteK. Se invece siete interessati a comprare un videogioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.