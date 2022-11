No Man’s Sky sarà un titolo di lancio per PS VR2!

Mancano pochi mesi all’arrivo di PS VR2 ed iniziano ad arrivare nuove informazioni circa il lancio, come l’arrivo di No Man’s Sky

La nuova console VR è attesa per il prossimo anno (precisamente il 22 febbraio 2023) e soltanto pochi giorni fa Sony ha ufficializzato i prezzi dei vari bundle. Da quel momento l’attenzione si è spostata sui giochi disponibili sin dal lancio; per adesso era confermato che Horizon Call of the Mountain sarebbe stato il titolo di punta per la nuova linea PS VR2, ma è giunta la conferma che anche un altro titolo importante sarà giocabile sin dal debutto della nuova console per la realtà virtuale.

No Man’s Sky sarà il nuovo titolo di lancio per PS VR2

Hello Games, casa di sviluppo del titolo, ha annunciato durante un’intervista che un aggiornamento di No Man’s Sky per il nuovo VR di casa Sony era in cantiere sin dal mese di giugno. Si tratterebbe quindi di una nuova avventura in cui si andranno a sfruttare le specifiche tecniche della PlayStation 5, del nuovo PS VR2 e del controller DualSense andando così a “enfatizzare e migliorare il senso di immersione e credibilità”. Un altro indizio sull’uscita al lancio del PS VR2 di No Man’s Sky è dato proprio dal trailer rilasciato da Hello Games che indirizza verso una pubblicazione per il mese di febbraio.

Non sono ancora state confermate le particolarità della nuova versione PS VR2 che, molto probabilmente, saranno rilasciate con l’avvicinarsi dell’uscita della nuova console targata Sony PlayStation.

Si va a delineare, quindi, la linea di lancio per il PS VR2, che vedrà dunque anche No Man's Sky in prima fila.