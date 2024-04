The Crew: il primo gioco non è più disponibile per l’uso dagli acquirenti

Quando acquisto non equivale più a possesso: cattive notizie per gli acquirenti di The Crew che speravano fosse ancora disponibile per l’uso

Speravamo di aprire il lunedì con notizie ufficiali al di fuori dei rumor o quantomeno con qualcosa di più allegro, ed eccoci qui a parlare di The Crew che, per i giocatori che hanno pagato moneta sonante per farlo proprio, di colpo non è più disponibile. Ormai è fatto tristemente noto che il concetto di possesso con il formato digitale lascia il tempo che trova, dai sistemi di DRM (Denuvo in primis) alla chiusura dei server. Ora, forse a riprova delle precedenti affermazioni del publisher in merito al “cambiamento necessario” in direzione dell’eterno noleggio dei videogiochi, Ubisoft ha chiuso i rubinetti. E se speravate di poter giocare al titolo online-only tramite altri server, l’editore ha revocato tutte le licenze degli acquirenti.

Da videogioco ad NFT (ma neanche): The Crew non è disponibile per i giocatori che lo hanno acquistato

Come potete vedere qui sopra, non solo The Crew ha smesso di essere disponibile, ma oltre al danno abbiamo pure la beffa. Il messaggio sulla libreria del gioco recita: “Non hai più accesso a questo gioco. Perché non controlli lo store per cercare altre avventure?” Ubisoft deve ancora commentare la questione, ma il post su Reddit in merito lascia intendere a chiarissime lettere cosa pensa la community a riguardo. È più che naturale (sacrosanto, aggiungeremmo, ndr) aspettarsi di essere in possesso di un gioco in cui si riversa una parte di stipendio. Ora abbiamo tra le mani un precedente: quello degli acquisti temporanei. Probabilmente James Stephanie Sterling ne ricaverà un video particolarmente colorito, ma di certo la questione non si chiuderà qui.

Philippe Tremblay, the director of subscriptions at Ubisoft, discussed the launch of the Ubisoft+ Premium and Ubisoft+ Classics subscriptions and what needs to happen before subscription services become a more significant slice of the video game business. https://t.co/wyWqwrkkOF pic.twitter.com/TMOlvLMbas — IGN (@IGN) January 17, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: siete anche voi tra gli sfortunati acquirenti? Se sì, sperate in un rimborso? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.